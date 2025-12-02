เปิดตัวจอย DualSense ลิมิเต็ดขาวไข่มุก "Genshin Impact"

มีลวดลายใหม่มาเพิ่มอีกหนึ่งเฉดสี! สำหรับคอนโทรลเลอร์ไร้สาย เพลย์สเตชัน 5 ที่ล่าสุดได้คอลแลปส์จับมือร่วมกับเกมดังจากค่าย HoYoverse
บริษัท Sony Interactive Entertainment ออกมาประกาศเผยโฉมคอนโทรลเลอร์ลายใหม่สุดพิเศษ DualSense Genshin Impact Limited Edition จอยไร้สายภายใต้ตีมเกนชินฯที่เตรียมผลิตวางจำหน่ายในตลาดแถบเอเชียรวมถึงญี่ปุ่น ในวันที่ 21 มกราคมปี 2026 สนนราคา 12,480 เยนหรือประมาณ 2,600 บาท (เข้าไทยอาจแพงกว่านั้น) ขณะที่ตลาดอื่นๆทั่วโลกจะวางขายภายหลังในช่วงเดือนกุมภาพันธ์
รูปลักษณ์ดีไซน์ของจอยดังกล่าวจะมาในตีมสีขาวไข่มุกที่สื่อสะท้อนถึงคู่ฝาแฝด Traveler Twins ตัวละครเอกจากเกม Genshin Impact โดยบริเวณด้ามจับฝั่งขวาจะมีสัญลักษณ์ต่างหูสีทองของแฝดชาย ส่วนด้ามจับฝั่งซ้ายนั้นจะเป็นรูปดอกไม้ติดผมของแฝดหญิง ขณะที่ตรงกลางทัชแพดจะเป็นรูปดาวคู่ และด้านหลังของจอยจะเป็นชื่อโลโก้เกมพร้อมกับเจ้า Paimon
"เราตื่นเต้นที่ได้มีโอกาสนำเสนอจอยลิมิเต็ดเกนชินฯสู่กลุ่มผู้เล่นและแฟนคลับทั่วโลก ซึ่งดีไซน์ของคอนโทรลเลอร์ได้แรงบันดาลใจมาจากสองตัวละครเอกและเพื่อนผู้นำทางในเกม เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองมิตรภาพและการผจญภัยในทวีป Teyvat รวมถึงความทรงจำอันมีค่าที่ทุกคนได้พานพบมาตลอดหลายปี เราหวังว่าเหล่านักเดินทางทั้งหลายจะมีความสุขกับตัวคอนโทรลเลอร์และสืบสานการผจญภัยต่อไปใน Genshin Impact!" - Wenyi Jin หนึ่งในผู้บริหาร HoYoverse กล่าว
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
playstation
