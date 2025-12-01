"2XKO" ระเบิดความเดือดครั้งแรกในงาน TGU 2025

งาน TGU 2025 ปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมเสียงตอบรับสุดร้อนแรงจากชาวไฟต์ติ้งเกมไทย เมื่อ 2XKO เกมต่อสู้ 2v2 ยุคใหม่จาก Riot Games เปิดให้ทดลองเล่นครั้งแรกในประเทศไทยที่ IMPACT Arena เมืองทองธานี ตลอดวันที่ 28–30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ที่บูธ 2XKO เต็มไปด้วยผู้เล่นทั้งหน้าใหม่และระดับมือโปรที่แห่กันมาสัมผัสตัวเกม ลองดวล และร่วมสนุกตลอดทั้งวันจนแน่นบูธกิจกรรม โดยแฟน ๆ เกมไฟต์ติ้งชาวไทยได้มารวมตัวกันอย่างคึกคักเพื่อสัมผัสประสบการณ์เกมไฟต์ติ้งแนวใหม่จาก Riot และแสดงให้เห็นว่าเกมต่อสู้นั้นยังคงเป็นเกมที่พวกเขารักและรอที่จะได้สนุกกับเพื่อน ๆ ในคอมมูนิตี้ด้วยกันตลอดมา
• งานนี้ผู้ร่วมงานได้เข้ามาต่อคิวแน่นตั้งแต่เปิดประตู เพื่อทดลองเล่นโหมด Play Test Zone ที่เปิดให้จับจังหวะ คอมโบ และแท็กทีมของ 2XKO กันแบบเต็ม ๆ แต่ละรอบเต็มไปด้วยเสียงเฮและจังหวะปะทะที่ดังก้องทั่วฮอลล์
• ด้านเวที 2v2 Showdown Arena ก็เดือดไม่แพ้กัน โดยเฉพาะ Pro Trials ที่เปิดให้แฟน ๆ ได้ประชันฝีมือกับโปรเพลเยอร์และอินฟลูเอนเซอร์สายไฟต์ติ้ง รวมถึงโหมด King of the Hill ที่ให้ผู้เล่นท้าทายผู้เข้าแข่งขันคนอื่นแบบชนะแล้วอยู่ต่อ ชิงตำแหน่ง “คิง” ของแต่ละรอบ
• อีกหนึ่งความสนุกที่ได้รับความนิยมสุด ๆ คือ Gashapon Challenge ที่ผู้ร่วมงานต่อคิวกัน เพื่อลุ้นรับ Ornamental Pin ลาย Yasuo, Jinx และ Vi พร้อมสติกเกอร์ในเกมสุดลิมิเต็ด “Fight Stick Pro Poro” ซึ่งมีเฉพาะในงานเท่านั้น
หนึ่งในไฮไลต์ที่เรียกเสียงฮือฮาจากแฟน ๆ คือการมาของ Book โปรไฟต์ติ้งระดับโลกของไทยที่ขึ้นมาท้าดวลกับผู้ร่วมงานแบบสด ๆ ผู้เล่นจำนวนมากรีบต่อคิว เพื่อวัดฝีมือกับโปรที่พวกเขานับถือ และหลายเกมก็เต็มไปด้วยจังหวะดราม่า คัมแบ็ก และเสียงเชียร์กึกก้อง เป็นโมเมนต์ที่สรุปได้ง่าย ๆ ว่าพลังของ FGC ไทยนั้นไม่ธรรมดาเลยทีเดียว
งานนี้พิสูจน์ชัดเจนว่า ชุมชนเกมต่อสู้ไทยพร้อมจะก้าวสู่ยุคใหม่ไปกับ 2XKO ด้วยจำนวนผู้เล่นที่เข้ามาลองเกมอย่างล้นหลาม การดวลที่สนุกแบบหยุดไม่อยู่ และเสียงตอบรับจากผู้เล่นที่ตื่นเต้นกับแนวทางการเล่น 2v2 ที่ดุดันและลื่นไหล หลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า "นี่คือเกมต่อสู้ที่เล่นง่ายแต่ลึก สนุกทั้งสำหรับผู้เล่นใหม่และมือโปร"
จับคู่เพื่อนของคุณ แล้วกระโจนขึ้นเวทีไปสนุกกับ 2XKO ด้วยตนเองที่บ้านได้แล้ววันนี้ในช่วง Early Access เพียงดาวน์โหลดเกมบน PC ได้ที่ https://2xko.riotgames.com/
