Review: BLEACH Soul Resonance เกมมือถือที่สมการรอคอยของแฟนยมทูต

แนวเกม แอ็คชั่นอาร์พีจี
ผู้ให้บริการ Nuverse Games
ระบบ iOS, Android
ในที่สุดการ์ตูนเรื่อง "บลีช เทพมรณะ" ก็มีผลงานเกมโมบายคุณภาพสูงออกมาให้เล่นกับเขาสักที แถมยังสนุกกว่าคอนโซลเสียด้วยซ้ำ
สำหรับ BLEACH Soul Resonance นั้นมันเป็นผลผลิตของทีมพัฒนาสายเลือดแดนมังกรอย่าง Nuverse Games ที่หลายคนคงรู้จักฝีมือของพวกเขากันมาบ้างแล้วจากเกมมือถือฟรีทูเพลย์ Crystal of Atlan ซึ่งโครงสร้างสไตล์การดำเนินเกมที่พวกเขาถนัดก็ยังคงเป็นแนว Action RPG เดินทำเควสต์ไปตามเนื้อเรื่องเหมือนเช่นเคย เพียงแค่คราวนี้เปลี่ยนจักรวาลมานำเสนอโลกวิญญาณที่ชะตากรรมของเด็กหนุ่มมัธยมเลือดร้อนหัวสีส้มกับยมทูตสาวซึนเดเระร่างเล็กได้โคจรมาพบกัน
เนื้อหาของเกมนั้นเรียกว่าเดินตามรอยอนิเมะต้นฉบับมาแบบเป๊ะๆเลยไม่มีหลุดออกนอกกรอบไปไหน โดยมันจะสตาร์ทเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่ตัวละครเอก "คุโรซากิ อิจิโกะ" ได้พานพบเข้ากับ "คุจิกิ ลูเคีย" เป็นครั้งแรกแล้วได้ถ่ายพลังยมทูตให้เพื่อใช้ในการปราบกำจัดพวกผีร้ายฮอลโลว์ จากนั้นเรื่องราวก็ดำเนินเรื่อยไปจนกระทั่งอิจิโกะยกพวกพากันไปบุกโซลโซไซตี้แล้วได้เปิดศึกปะทะกับ 13 หน่วยพิทักษ์นั่นแหละนะ ส่วนเนื้อหาใหม่เพิ่มเติมต่อจากนี้ก็คงต้องรอให้ตัวเกมทยอยอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆในอนาคต ซึ่งถ้าหากกระแสตอบรับดีมีคนเล่นไม่ขาดสายมันก็อาจมีสิทธิ์ลุ้นไปถึงภาคสงครามเลือดพันปีได้เหมือนกัน
ตัวเกมจะแบ่งการเล่นออกเป็น 2 พาร์ท พาร์ทแรกคือการเดินสำรวจหยิบจับพูดคุยกับคนนั้นคนนี้ตามประสาเกมอาร์พีจี บางทีก็ใส่ฉากลอบเร้นมาให้เล่นแก้เบื่อบ้างบางเวลา ขณะที่การเล่นในพาร์ทที่สองนั้นคือการออกแอ็คชั่นฟาดฟันต่อสู้อันเป็นจุดแข็งของเกม โดยเราต้องจัดทีมสมาชิก 3 คนส่งลงไปเคลียร์กำจัดศัตรูภายในด่านให้หมดก็เป็นอันผ่าน
ในพาร์ทการต่อสู้นั้นผู้เล่นสามารถสร้างคอมโบโจมตีปกติผสมสกิลท่าไม้ตายได้อย่างอิสระ เพียงแค่ต้องคอยกะจังหวะหลบหลีกสวนกลับยามศัตรูใช้ท่าโจมตีสีแดงมาและกดปัดป้องให้ทันในตอนที่ศัตรูใช้ท่าใหญ่ออร่าสีม่วง หากทำสำเร็จเกจแรงดันวิญญาณข้างใต้หลอดเลือดของศัตรูก็จะหดหายแตกสลายเปิดโอกาสให้เรากระหน่ำตีได้อย่างสบายใจ แน่นอนว่าแต่ละตัวละครย่อมมาพร้อมลูกเล่นแมคคานิคเฉพาะและมีวิธีใช้งานแตกต่างกันออกไปที่คุณต้องใช้เวลาเรียนรู้ศึกษา แต่ถ้าใครไม่อยากปวดหัวก็เปิดโหมด Auto ให้เอไอจัดการทุกอย่างแทนเราได้
งานภาพอนิเมะที่ทีมพัฒนาลงทุนสร้างขึ้นมาใหม่ต้องบอกว่ามันทั้งสวยงามลื่นไหลและมีรายละเอียดคมชัดกว่าการ์ตูนต้นฉบับที่เราเคยรับชมผ่านหน้าจอทีวีเสียอีก สกิลท่าไม้ตายต่างๆก็ดูอลังการเวอร์วังแถมยังแปลภาษาไทยทุกประโยคข้อความยันชื่อท่าชื่อบังไคมาให้เสร็จสรรพ ติดอยู่แค่เพียงเรื่องเดียวคือตอนนี้ตัวเกมมีให้เล่นแค่เฉพาะบนสมาร์ทโฟน ตัวหนังสือที่เขียนบรรยายสรรพคุณทักษะความสามารถตัวละครต่างๆจึงเล็กจิ๋วตามขนาดหน้าจอไปด้วย จะอ่านทีก็ต้องถ่างตายกมือถือขึ้นมาจ่อใกล้หน้าเหมือนส่องพระ ช่วงไหนเล็บเริ่มยาวก็อาจจิ้มพลาดกดปุ่มผิดๆถูกๆไม่ค่อยสะดวกราบรื่นเท่าที่ควร
ตู้กาชาเวอร์ชัน ณ ปัจจุบันที่เรากำลังเขียนรีวิวนี้ จะเป็นตู้ของอิจิโกะร่างบังไคที่สามารถเรียกหน้ากากฮอลโลว์มาสวมใส่เพิ่มพลังได้ ซึ่งเรตกาชาตู้ลิมิเต็ดของเกมนี้ค่อนข้างตรงไปตรงมาแทบไม่ต้องลุ้นอะไร แค่เก็บสะสมเพชรเปิดให้ครบ 80 ครั้งก็รับตัวละคร SSR หน้าตู้ไปทันที ไม่ต้องเสี่ยงวัดดวงห่วงว่าจะหลุดเรท 50/50 เหมือนเกมกาชาอื่นๆ แน่นอนว่าแค่เปิดตัวละครมาลำพังโดดๆมันอาจยังไม่เก่งเต็มประสิทธิภาพ ต้องเปิดตู้อาวุธประจำตัวควบคู่ไปด้วยโดยในเกมนี้จะเรียกมันว่า "ตราประทับ" หรือไพ่การ์ดเสริมพลังที่เป็นรูปใบหน้าของตัวละครนั้นๆ หากผู้เล่นสายฟรีบริหารเพชรแจก 300 โรลในช่วงเริ่มต้นให้ดีๆก็น่าจะสุ่มตัวละครที่ต้องการได้ไม่ยาก แต่สำหรับผู้เขียนที่เป็นคนใจร้อนเอาเพชรไปลงตู้ถาวรจึงได้พี่เซ็มบงซากุระ SSR มาไว้ติดไอดี นับว่าเป็นตัวละครที่เก่งพอใช้แก้ขัดแทนกันได้
ใครที่มองหาประสบการณ์ออนไลน์เล่นร่วมกับคนอื่น เกมนี้มันอาจไม่ตอบโจทย์คุณสักเท่าไหร่ ทำได้แค่เล่นตะลุยไปตามเนื้อเรื่องปราศจากโหมด PvP ใดๆให้เราได้อวดฝีมือกับชาวโลก ที่พอจะใกล้เคียงมากสุดคงมีแต่โหมด PvE หาเพื่อนมา Co-op ร่วมตีบอส ซึ่งลักษณะเกมเพลย์ก็ยังคงให้เรานั่งตีบอสไปคนเดียวเหงาๆคล้ายเดิมเพียงแค่ขึ้นหน้าต่างสกอร์บอร์ดโชว์คะแนนของเพื่อนแปะไว้ให้ดูข้างๆเท่านั้นเอง เหตุผลส่วนหนึ่งคงเพราะถ้าจะออนไลน์พวกเขาต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างออกแบบเกมเพลย์ขึ้นมาใหม่ยกแผงเพื่อรองรับการเล่นพร้อมกันหลายๆคน เหมือนอย่างที่เกม Zenless Zone Zero กำลังแอบซุ่มทำกันอยู่ ณ เวลานี้ ที่มีแผนทั้งเพิ่มบัฟ ปรับแก้ไขสกิลทักษะ เปลี่ยนแมคคานิคกันวุ่นวายเพื่อให้ตัวละครสายซัพพอร์ตและสายแดเมจยืนสนามเคียงคู่กันได้โดยไม่รู้สึกว่ามีฝ่ายใดกำลังแบกหรือตกเป็นภาระของทีม
"จากที่ได้ลองมาหนึ่งสัปดาห์ ส่วนตัวค่อนข้างแฮปปี้ปลื้มใจแทนแฟนบลีชทุกคนที่มีเกมภาพสวยแอ็คชั่นตื่นตาตื่นใจออกมาให้เล่นฟรีกัน แต่ถึงอย่างนั้นเราก็แอบรู้สึกว่าอารมณ์บรรยากาศของเกมมันหนักไปทางชิลผ่อนคลายเรื่อยเปื่อยไปสักหน่อย ไม่ต้องรีบเร่งปั่นเนื้อเรื่อง ไม่ต้องรีบปั้นตัวละครเพื่อไปแข่งขันกับใคร ไม่ได้ดึงดูดชวนเสพติดถึงขั้นต้องเข้ามาเล่นทุกวัน ซึ่งปัจจุบันตัวเกมเพิ่งเริ่มเปิดให้บริการฉะนั้นจึงมีโอกาสปรับปรุงรูปแบบให้ดูน่าสนใจขึ้นได้ คงต้องเฝ้าดูกันยาวๆว่าในอนาคตมันจะอัปเดตคอนเทนต์อะไรใหม่เข้ามาให้เราตื่นเต้นบ้าง เอาเป็นถ้าหากใครชื่นชอบการ์ตูนเรื่องนี้แล้วยังไม่มีเกมหมาในดวงใจให้ต้องเติมเป็นประจำ BLEACH Soul Resonance ก็ถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคุณ"
ระดับความสนุก
ช่องทางดาวน์โหลด:
Android Google Play
iOS App Store
PC Simulator
ค่าบริการดาวน์โหลด: ฟรี
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจManagerGameทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารวงการเกมครับ*