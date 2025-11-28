นินเทนโด เข้าซื้อบันไดนัมโคสิงคโปร์ ผู้สร้างซีรีย์ Splatoon

ปู่นินฯ ประกาศปิดดีลเสริมแกร่งให้กับบริษัท เมื่อพวกเขาสามารถครอบครองหนึ่งในทีมพัฒนามากฝีมือจาก บันไดนัมโค มาเป็นของตัวเองได้สำเร็จ
ล่าสุดทางบริษัท Nintendo ได้ออกมาแถลงบรรลุข้อตกลงร่วมกับทาง Bandai Namco ในการขอเข้าเทคโอเวอร์สตูดิโอ Bandai Namco Studios Singapore เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการพัฒนาเกมให้กับบริษัท ส่งผลทำให้สตูดิโอดังกล่าวจะตกเป็นของนินเทนโดและดำเนินกิจการภายใต้นามใหม่ว่า Nintendo Studios Singapore
สำหรับสตูดิโอ Bandai Namco Studios Singapore นั้นถูกก่อตั้งขึ้นมาในปี 2013 และเคยมีประวัติสร้างสรรค์ผลงานเกมมาแล้วมากมาย อาทิเช่น Soulcalibur VI, Ace Combat 7: Skies Unknown, Taiko no Tatsujin: VR Festival และ Hirogami อีกทั้งยังมีส่วนช่วยปลุกปั้นซีรีย์ Splatoon ร่วมกับทาง Nintendo EPD มาก่อนหน้านี้
โดยทางนินเทนโดตั้งเป้าเข้าถือหุ้น 80 เปอร์เซนต์ของสตูดิโอ Bandai Namco Studios Singapore ภายในวันที่ 1 เมษายนปี 2026 ส่วนหุ้นที่เหลือนั้นจะทยอยเข้าซื้อในช่วงระยะเวลาต่อมา ภายหลังจากที่การดำเนินงานในฐานะบริษัทลูกถูกจัดตั้งโดยเสร็จสมบูรณ์
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gamerant
