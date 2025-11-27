SEGA เผยปัญหายอดขายเกมตก เหตุผู้เล่นลังเลซื้อเกมเพื่อรอเวอร์ชันสมบูรณ์

ในระหว่างการประชุมรายได้ไตรมาสที่ 2 ปี 2569 บริษัท SEGA SAMMY Holdings เผยถึงปัญหาเกมใหม่ที่ทำผลงานต่ำกว่าที่คาด แม้กระแสตอบรับดี โดยสาเหตุหลักมาจากผู้เล่นลังเลที่จะซื้อเกมตั้งแต่วันแรกเพื่อรอเวอร์ชันสมบูรณ์
จากบันทึกการประชุมนักวิเคราะห์และนักลงทุน SEGA ระบุว่าแม้ว่าเกมใหม่หลายเกมที่วางจำหน่ายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจะได้รับคำวิจารณ์ที่ดี แต่ยอดขายกลับต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ สาเหตุหนึ่งที่เป็นไปได้คือผู้เล่นยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ "ความเป็นไปได้ที่จะมีเวอร์ชันสมบูรณ์วางจำหน่ายในอนาคต" ทำให้พวกเขาชะลอการซื้อเกมในช่วงแรกของการเปิดตัว นอกจากนี้ยังมียังมีสาเหตุอื่น ๆ เช่น การแข่งขันที่รุนแรงจากเกมที่มีความคล้ายกัน และการกำหนดราคาตั้งต้นที่อาจไม่ดึงดูดเพียงพอ
SEGA ยอมรับว่ายังมีช่องว่างด้านการตลาด ทำให้ไม่สามารถถ่ายทอดความน่าดึงดูดของเกมให้กับผู้เล่นได้อย่างเต็มที่ ซึ่งขณะนี้ SEGA กำลังวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ และความคิดเห็นจากผู้เล่นเพื่อแก้ไขสถานการณ์
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางการตลาดในปัจจุบัน SEGA ชี้ให้เห็นว่าตลาดเกมในปัจจุบันมีการแบ่งขั้วที่ชัดเจนระหว่าง "เกมอินดี้" และ "เกมระดับ AAA" โดยเกมระดับ AA และ A กำลังเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างยากลำบาก
SEGA ระบุว่าแม้เกมบางเกมจะมีคุณภาพและเนื้อหาใกล้เคียงกับระดับ AAA แต่ผู้เล่นก็ยังคงลังเลที่จะซื้อตั้งแต่วันแรก กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ รีวิวที่ดีและคำบอกเล่าแบบปากต่อปากไม่เพียงพอที่จะกระตุ้นให้ผู้เล่นส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อเกมในช่วงแรกที่วางจำหน่ายอีกต่อไป
ในทางกลับกัน SEGA ยังคงเน้นย้ำถึงความเชื่อมั่นในคุณภาพของเกมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเกมล่าสุดอย่าง Sonic Racing: CrossWorlds ซึ่งได้รับคำชื่นชมอย่างสูงจากทั้งสื่อและผู้เล่น SEGA จะทบทวนกลยุทธ์ด้านราคา วิธีทำการตลาด และกำหนดการวางจำหน่าย ควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพของคอนเทนต์และรักษายอดขาย ผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านต่าง ๆ
ในชุมชนผู้เล่นมีถกเถียงกันมานานแล้วว่า "กลยุทธ์การกำหนดราคาของ Complete Edition/Annual Edition" อาจส่งผลกระทบต่อยอดขายเกมในช่วงแรก ซึ่งตรงกับบันทึกสรุปข้อมูลอย่างเป็นทางการของ SEGA ที่ระบุถึง "ความกังวลเกี่ยวกับกลยุทธ์การกำหนดราคา Complete Edition" ว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่อาจนำไปสู่ยอดขายที่ลดลง ถือเป็นครั้งแรกที่ประเด็นที่ถกเถียงกันมานานนี้ปรากฏในแถลงการณ์อย่างเป็นทางการของบริษัทเกมรายใหญ่อย่างชัดเจน
การที่ SEGA จะต้องรักษาสมดุลระหว่างการเปิดตัวครั้งแรกกับเนื้อหาเสริม และเกมฉบับสมบูรณ์ที่จะตามมา รวมถึงการปรับกลยุทธ์ด้านการขายและการตลาดนั้น ไม่เพียงแต่จะส่งผลต่อกลยุทธ์การวางจำหน่ายเกมใหม่ ๆ ของบริษัทเท่านั้น แต่ยังอาจส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อรูปแบบการเปิดตัวของอุตสาหกรรมเกมญี่ปุ่นโดยรวมอีกด้วย
