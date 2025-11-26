Level Infinite ยืนยันเป็นตัวแทนจำหน่าย "Project Spirits" เกมใหม่ของ SHIFT UP

Level Infinite แบรนด์จัดจำหน่ายระดับโลกของ Tencent ประกาศในวันนี้ว่าได้ทำข้อตกลงจัดจำหน่ายกับ SHIFT UP สำหรับเกมข้ามแพลตฟอร์มเกมใหม่ของบริษัทภายใต้ชื่อ "Project Spirits"
"Project Spirits" คือเกมข้ามแพลตฟอร์มสำหรับ PC เครื่องคอนโซล และอุปกรณ์พกพา ที่พัฒนาด้วย Unreal Engine 5 ผ่านความร่วมมือในการพัฒนาร่วมกันระหว่าง SHIFT UP และบริษัทในเครือของ Tencent อย่าง Yongxing Interactive โดยมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์เกมคุณภาพสูง ทีมหลักของ Yongxing Interactive ประกอบไปด้วยสมาชิกระดับอาวุโสจากบริษัทเกมชั้นนำที่เชี่ยวชาญด้านเกม ACG ซึ่งล้วนมีทั้งประสบการณ์ในอุตสาหกรรมและศักยภาพด้านการพัฒนาเกมที่แข็งแกร่ง
ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นการจับมือในระดับโลกครั้งที่สองระหว่าง Level Infinite และ SHIFT UP ต่อจากความสำเร็จระดับโลกของ GODDESS OF VICTORY: NIKKE โดยทั้งสองบริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความร่วมมือที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมในการพัฒนา Project Spirits เมื่อเทียบกับโปรเจกต์ก่อนหน้า
ด้วยการต่อยอดจากความเชี่ยวชาญของ SHIFT UP และความสำเร็จที่พิสูจน์แล้วกับ IP ระดับโลกอย่าง GODDESS OF VICTORY: NIKKE และ Stellar Blade ทาง Level Infinite ตั้งเป้าที่จะมอบประสบการณ์เกม ACG ยอดฮิตใหม่ ๆ ให้กับผู้เล่นทั่วโลก และในกระบวนการนี้ Level Infinite และ SHIFT UP ยังได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ให้ครอบคลุมทั้งด้านการจัดจำหน่ายและการพัฒนาร่วมกันอีกด้วย
