Review: Call of Duty Black Ops 7 ซีรีย์ยิงเพลินที่เกินเยียวยา

แนว ชูตติ้งมุมมองบุคคลที่หนึ่ง
ระบบ PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One
เรตเกม PEGI: 18 เหมาะสำหรับผู้เล่นที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
ภาคใหม่ล่าสุดในแฟรนไชส์เกมยิงทหารที่เผชิญดราม่าตั้งแต่วันแรก เมื่อคุณภาพสวนทางกับราคาจนทำเอาภาคเก่าๆที่ว่าแย่ดูดีขึ้นมาทีเดียว
ก่อนจะพูดถึงตัวเกม อันดับแรกที่คุณต้องรู้คือทาง Activision หนนี้พวกเขาเอาจริงเอาจังในการแก้ปัญหาผู้เล่นโกงอย่างเด็ดขาดด้วยระบบ RICOCHET Anti-Cheat เจนฯใหม่ที่บีบบังคับให้ลูกค้าชาวพีซีทุกท่านต้องยอมสละเวลาเข้าไปปรับแต่งตั้งค่าที่เมนู BIOS เพื่อเปิดใช้งาน Secure Boot ที่เป็นคุณสมบัติด้านความปลอดภัยและช่วยในการตรวจสอบซอฟต์แวร์ ซึ่งวิธีการเปิดฟังก์ชันดังกล่าวมันก็แตกต่างไปตามยี่ห้อเมนบอร์ดของแต่ละค่าย คงต้องไปขวนขวายศึกษาหาความรู้กันเอาเองผ่านยูทูป หากใครทำตามหมดครบถ้วนทุกขั้นตอนแล้ว (แน่นอนว่ารวมถึงอัปเดตไดร์เวอร์การ์ดจอและรอติดตั้งไฟล์เกมที่เนิ่นนานหลายชั่วโมง) เมื่อนั้นคุณถึงจะได้รับอนุญาตสามารถกดเข้าเล่นโหมดต่างๆภายในเกมได้
สำหรับเนื้อหาของเกม Call of Duty Black Ops 7 นั้นจะบอกเล่าเรื่องราวในยุคอนาคตปี 2035 หรือสิบปีให้หลังจากเหตุการณ์ในเกม Black Ops 2 เมื่อจู่ๆวายร้ายที่เราคิดว่าตายไปแล้วอย่าง Raul Menendez กลับโผล่เสนอหน้าปรากฏตัวขึ้นมาอีกหนพร้อมกับแผนการสุดสะพรึงครั้งใหม่ จึงเป็นหน้าที่ของหน่วยรบเฉพาะกิจ Specter One นำโดย David Mason ที่ต้องพาทีมเข้าไปสืบสวนควานหาคนบงการผู้อยู่เบื้องหลัง ทว่ายังไม่ทันจะได้เบาะแสใดๆทีมของเขาก็ดันพลาดหลงเข้าไปติดกับดักโดนรมแก๊สหลอนประสาทกันแบบยกตี้เข้าให้เสียแล้ว นั่นเองเลยเป็นจุดเริ่มต้นของโหมดเนื้อเรื่องแคมเปญท่องแดนฝันสุดวิปลาสตรรกะเพี้ยนหลุดโลกมั่วเละเทะที่สุดเท่าที่ซีรีย์นี้เคยทำมา
จะว่าไปโหมดเนื้อเรื่องคอลออฟดิวตี้ภาคนี้ดูไม่ค่อยเหมือนโหมดแคมเปญสักเท่าไหร่ เนื่องจากมันต้องการให้คุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลา เล่นอยู่อยากกด Pause ลุกออกไปดื่มน้ำทำกิจธุระใดๆก็ไม่ได้ ถ้าเกิดปล่อยมือออกจากเมาส์ไม่ขยับเคลื่อนไหวหรือที่ภาษาชาวบ้านเรียก AFK นานๆระบบก็จะทำการคิกเตะเราออกจากแคมเปญแบบหน้าตาเฉย สไตล์การดำเนินเรื่องในหลายๆมิชชั่นจะให้เราเดินสำรวจฉากโอเพ่นเวิลด์เพื่อไปทำภารกิจ ระหว่างทางต้องเปิดกล่องหาปืนหาเกราะมาสวมใส่ไม่ต่างจาก Warzone และที่น่าช้ำใจสำหรับผู้เล่นสายโซโลคือการที่มันเขียนเอาไว้ชัดเจนว่า Co-op Campaign นั่นหมายความว่าหากไม่ชวนเพื่อนมาเล่นแคมเปญด้วยกัน วันไหนคนเลิกเล่นไปแล้วคุณก็ต้องบุกฝ่าดงกองทัพศัตรูไปคนเดียวเหงาๆเพียงลำพังไม่มีสมาชิก NPC ในหน่วยมาคอยช่วยเหลือเคียงข้าง กลับกลายเป็นความรู้สึกอยากให้ฝันร้ายนี้จบไวๆ ทั้งที่มันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นเลย
เกมเพลย์แบล็คออปส์ภาคเจ็ดจะหยิบนำระบบการเคลื่อนไหวอิสระทุกทิศทาง Omnimovement จากแบล็คออปส์ภาคหกมาต่อยอดปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถออกลีลาท่าทางทุกอย่างได้เหมือนเดิมแค่เพิ่มเติมลูกเล่นใหม่อย่าง Wall Jumps ซึ่งมันจะทำให้คุณกระโดดชิ่งจากกำแพงด้านหนึ่งไปสู่กำแพงอีกด้านหนึ่งได้ เหมาะสำหรับใช้เดินทางกระโดดข้ามหลุมลึก ปีนป่ายพาตัวเองขึ้นสู่ที่สูง หรือเซอร์ไพรส์ศัตรูที่กำลังนั่งแคมป์ดักรอยิงอยู่ตามหัวมุม ทว่ามันก็เหมือนเทคนิคชั้นสูงอื่นๆที่คุณต้องใช้เวลาฝึกฝนขลุกอยู่กับมันนานพอสมควรเลยละกว่าจะชำนาญ ถึงแม้ในเมนูออพชั่นจะมีตัวช่วยเหลือมาให้สำหรับมือใหม่หัดชิ่ง แต่ยังไงสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องเรียนรู้จังหวะการกดควบคุมทุกการเคลื่อนไหวด้วยตัวเองถ้าคิดอยากจะไปต่อกับเกมนี้แบบจริงจัง
เนื่องด้วยฉากหลังเซตติ้งที่เป็นยุคอนาคตอันใกล้อีกแค่ 10 ปีถัดจากนี้ สภาพอาวุธปืนภายในเกมจึงยังมีเค้าโครงเดิมไม่โดดหลุดโลกไปไกลจากที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมากนัก ปืนแต่ละกระบอกกว่าจะเทพยิงแรงรัวนิ่งผู้เล่นยังต้องฟาร์มเก็บเลเวลเพื่อปลดล็อคอุปกรณ์ของแต่งเจ๋งๆรวมถึงเคลียร์เงื่อนไขเพื่อปลดลายพรางสวยๆมาใช้เหมือนภาคก่อนๆ หากเก็บเวลปืนใดจนตันแล้วก็สามารถ Prestige รีเซตเลื่อนชั้นไปต่อได้อีกโดยที่มีลวดลายพรางเอ็กคลูซีฟเฉพาะแต่ละปืนเป็นของรางวัลดึงดูดล่อใจ แต่สิ่งที่ถูกจริตเรามากที่สุดคงเห็นจะเป็นฟังก์ชัน Copy Build ที่ทำมาเอาใจเกมเมอร์สายก็อปวาง เพราะยามใดที่คุณเจอผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเก่งๆและเริ่มรู้สึกอิจฉาปนสงสัยว่าเขาแต่งปืนยังไงเราถึงยิงสู้เขาไม่ได้ คุณก็แค่ส่องดูคิลแคมแล้วกดก๊อปปี้บิลด์ปืนของเขาแล้วเอามาลองใช้เองได้ง่ายๆ ถึงแม้สุดท้ายแล้วเราจะต้องอายเมื่อมารู้ความจริงภายหลังว่า "มันไม่ได้อยู่ที่ปืน" ก็เถอะนะ!
ฟีเจอร์เด่นที่เราโคตรชอบในโหมดมัลติเพลย์เยอร์ภาคนี้ อยู่ตรงระบบเลือกติดตั้งสกิลทักษะ Perk ที่ค่อนข้างอิสระหลากหลายแบ่งได้ออกเป็น 3 สาย ได้แก่ Enforcer, Recon และ Strategist หากเลือกใส่สกิลสีเดียวกันหมดทุกช่องเราก็จะได้รับทักษะโบนัส Combat Specialties สุดทางของสายนั้นมาใช้งาน แต่ถ้าคิดเลือกข้ามขั้วผสมผสานระหว่างสกิลต่างสาย เช่น สองช่องแรกเลือกใส่สกิลสีเดียวกันไปก่อนแล้วช่องที่สามลองเปลี่ยนสายไปใส่สกิลของสีอื่น ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นทักษะโบนัสรูปแบบ Hybrid Specialties พิเศษแยกแตกหน่อออกไปอีก เรียกได้ว่าบิลด์สายกันมันส์หยดติ๋งเลยเชียวละ
แม็พแผนที่ที่ให้มาตั้งแต่เริ่มก็ถือว่าเยอะพอสมควร มีทั้งด่านสดใหม่แกะกล่องและด่านเก่าแก่คลาสสิคอย่างด่านเรือสำราญหรือด่านรถด่วนที่แฟนเกมแบล็คออปส์ต่างคุ้นตากันเป็นอย่างดี ส่วนโหมดการเล่นหลักๆยังคงเหมือนเดิมทุกประการเพียงแค่เพิ่มเติมกฎกติกาใหม่เข้ามาอย่างโหมด Overload ที่คล้ายโหมดชิงธงฉบับกลับด้าน คือจากเดิมที่เราต้องนำธงกลับมายังจุดเกิดฝ่ายเรา เปลี่ยนมาเป็นนำธงไปหาจุดเกิดฝ่ายตรงข้ามแทน ทำให้ต้องวางแผนกลยุทธ์และอาศัยทีมเวิร์คมากยิ่งขึ้นในการนัดแนะเพื่อนให้เดินเกมบุกไปข้างหน้าพร้อมเพรียงกันไม่ต่างจากกีฬาอเมริกันฟุตบอล ขณะที่โหมดใหม่อีกตัวอย่าง Skirmish นั้นจะเป็นศึกสงครามสเกลใหญ่ 20v20 ที่ให้อารมณ์กลิ่นอายแบบแบทเทิลฟิลด์
ด้านโหมดซอมบี้ไล่ยิงผีในภาคนี้ยังคงยึดรูปแบบการเล่นสไตล์ Round Based เอาตัวรอดฝ่าฝูงศัตรูไปทีละเวฟที่เหล่าแฟนๆนิยมชมชอบ ยิ่งรอบลึกๆศัตรูยิ่งอึดถึกแกร่งและเราเองต้องหมั่นอัพเกรดปืนให้แรงตามพวกมันอยู่เสมอ ตู้กดน้ำดื่มโซดาเพื่อรับทักษะพิเศษด้านต่างๆก็ขนมาให้แบบครบครัน สิ่งเดียวที่ดูแปลกประหลาดออกไปคงมีแค่เครื่อง Pack a Punch อัพเกรดปืนที่ปกติในภาคก่อนๆมักจะอยู่นิ่งประจำตำแหน่งเดิม ทว่าภาคนี้มันกลับมาพ่วงติดอยู่ท้ายรถกระบะที่เราใช้ขับท่องเดินทางไปไหนต่อไหน เลยทำให้เราสามารถพกพาเจ้าเครื่องนี้ติดตัวไปกับเราได้ทุกที่ทุกเวลา นับว่าอำนวยความสะดวกได้เยอะเลยทีเดียว
สำหรับสเปคเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ในการทดสอบ ต้องขอบคุณทางบริษัท AMD ที่ให้ความอนุเคราะห์อัพเกรดจัดการ์ดจอ AMD Radeon RX 7800 XT 16GB มาให้เราได้ใช้ในการเล่นและรีวิวเกมนี้ โดยที่ตัวซีพียูนั้นยังคงเป็น AMD RYZEN 5 5500, แรม Kingston FURY 16GB DDR4 BUS3200 และติดตั้งลงบนเมนบอร์ด ASUS TUF GAMING A520M-PLUS
จากการทดสอบรันเกมที่ระดับความละเอียด 3440x1440p เลือกกราฟิกพรีเซ็ตระดับ Ultra เปิดใช้งานฟีเจอร์อัพสเกล AMD FSR 3.1.5 เลือกแบบ Quality ร่วมด้วย Frame Generation ผลลัพธ์เฟรมเรตที่ได้ในโหมดแคมเปญจะวิ่งอยู่ราวๆ 140fps++ เรียกว่าสมูทเล่นได้ลื่นๆโดยไม่จำเป็นต้องง้อฟีเจอร์แทรกเฟรม AMD Fluid Motion Frames 2.1 ในซอฟต์แวร์อะดรีนาลินเลย
สิ่งที่อยากระบายก่อนจาก นั่นคือประเด็น SBMM (Skill-based Matchmaking) หรือระบบจับคู่ผู้เล่นตามระดับทักษะที่ผู้เล่นบ่นระงมมาเนิ่นนาน ซึ่งภาคนี้ทางทีมงานก็ได้แบ่งเพลย์ลิสต์แยกกันระหว่าง Standard ที่จับคู่ตามทักษะเหมือนเดิมกับ Open ที่พวกเขาเคลมว่าเป็นการจับคู่แบบเสรีไม่คำนึงถึงทักษะมากนัก ทว่าพอเอาเข้าจริงเกมเมอร์รวมถึงอินฟลูฯชื่อดังหลายคนต่างจับโป๊ะได้ว่า SBMM ยังคงส่งอิทธิพลหนักหน่วงอยู่ในทั้งสองเพลย์ลิสต์ผิดกับช่วงทดสอบเบต้าราวเหวกับฟ้า แล้วเรื่องความสมจริงที่เคยสัญญาว่าจะรักษาสกินปืน-ตัวละครให้อยู่ในตีมทหารแต่แค่ปืนโบนัสชุดพิเศษก็ออกลาย COD Mobile ซะแล้ว
อีกทั้งเรื่องบาลานซ์สมดุลปืนภายในเกมเองก็เป็นปัญหาด้วยเช่นกัน จากการมาถึงของปืนลูกซองฟูลออโต้ไซส์จิ๋วลั่นรัวแรงแถมเบาหวิวเอาใจผู้เล่นสายเรื้อนเกลื้อนกลากอย่าง AKITA ที่นอกจากจะทำให้คุณวิ่งยิงกราดแบบไม่ต้องเล็งแล้วมันยังมาพร้อมกระสุนเพลิงเพิ่มความบรรลัยเข้าไปอีกใครอยู่ในระยะใกล้-กลางเป็นตายเรียบ ซึ่งอาวุธโกงเกรียนลักษณะนี้ปกติแล้วมักจะถูกอัปเดตใส่เข้ามาในช่วงท้ายบั้นปลายอายุขัยเพื่อขับไล่คนเล่นภาคเก่าให้ย้ายไปเล่นภาคใหม่ แต่นี่คุณท่านรีบร้อนสนองนีดเด็กกระโปกเล่นใส่มันเข้ามาให้ใช้กันตั้งแต่เดย์วัน เมื่อรวมกับโหมดแคมเปญสุดวายป่วงที่กล่าวไปตอนต้น จึงไม่น่าแปลกใจที่ทุกคนจะมอบฉายาให้กับมันว่าเป็นเกมยิงสแกมเมอร์อันอุดมไปด้วย 'คำลวง'
"นับแต่ที่ แอคติวิชัน จรดปากกาเซ็นยินยอมขายจิตวิญญาณไปให้กับทาง ไมโครซอฟท์ เพื่อนำเกมมาลงให้บริการเกมพาส พวกเราคงคาดคิดไว้แล้วว่าวันนี้ย่อมมาถึง วันที่เจ้าของต้องรีบถอนทุนคืน วันที่นักพัฒนาต้องงัด AI ออกมาใช้เพื่อรีดเอากำไรชดเชยรายได้จากการขายแผ่นที่หายไป และเชื่อได้เลยว่าสถานการณ์ในปีถัดๆไปจะยิ่งตกต่ำย่ำแย่ลงเรื่อยๆ ดังนั้นถ้าคุณยังเป็นสมาชิกเกมพาสก็จงทำใจกอดมันเอาไว้ให้แน่น แต่ถ้าไม่ใช่ก็คงถึงเวลาที่คุณควรต้องถอดใจเริ่มมองหาแฟรนไชส์ใหม่ได้แล้ว"
|เกมการเล่น
|7
|กราฟิก
|8
|แคมเปญ
|0
|มัลติเพลย์เยอร์
|7
|ซอมบี้
|7
|Performance
|8
|ความคุ้มค่า
|3
|ภาพรวม
|5.7
สนับสนุนบทความรีวิวโดยบริษัท Ini3 Games.Co.,Ltd.
