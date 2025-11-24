PUBG MOBILE จับมือ BABYMONSTER นำเสียงดนตรีสู่สมรภูมิ!

PUBG MOBILE ประกาศความร่วมมือกับวง BABYMONSTER ครั้งที่สอง จัดเต็มประสบการณ์ K-pop สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ทั้งชุดคอสตูมและรางวัลพิเศษ และปล่อยตัวอย่างแบบไลฟ์แอ็กชัน ถ่ายทอดพลัง สไตล์ และจังหวะอันเป็นเอกลักษณ์ของ BABYMONSTER อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
ตัวอย่างไลฟ์แอ็กชัน PUBG MOBILE x BABYMONSTER ถ่ายทอดสปิริตอันกล้าหาญและเปี่ยมพลังของวง โดยมีเพลงอันโด่งดังอย่าง SHEESH เป็นเพลงประกอบ ท่ามกลางโลกอันสดใสและสมจริงของ PUBG MOBILE เกิดเป็นการผสานที่น่าจดจำระหว่างดนตรีและการเล่นเกม
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน ถึง 5 มกราคม ผู้เล่นสามารถดิ่งสู่ Cloud Stage ที่มาในธีม BABYMONSTER ภายในแผนที่ Erangel และท้าทาย Rhythm Challenge ไปกับเพลงฮิตอย่าง SHEESH, DRIP และ HOT SAUCE ระหว่างที่ท้าทาย Rhythm Challenge ผู้เล่นจะเต้นไปตามจังหวะเพื่อชิงตำแหน่ง MVP ด้วยการโชว์สเต็ปเดี่ยวหรือเป็นทีม และสะสมแต้มเพื่ออัปเกรดชุดของขวัญ BABYMONSTER สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ซึ่งจะมอบความได้เปรียบในสมรภูมิรบ ผู้เล่นยังสามารถขึ้นสู่ Cloud Stage ด้วย BABYMONSTER balloon ไปเก็บ BABYMONSTER Wristband แบบลิมิเต็ด สำรวจกำแพงภาพ สุดตระการตา และขึ้นรับบทดาวเด่นบนเวทีหลัก ใกล้กันคือ Festive Area ที่อัดแน่นด้วยความท้าทายและเซอร์ไพรส์ เป็นการมอบหนทางเพิ่มเติมในการสนุกและรับของรางวัลในเกมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ
ผู้เล่นจะพบไอเทมธีม BABYMONSTER กระจายอยู่มากมายทั่วทั้ง Erangel เพื่อเพิ่มอรรถรสความมันส์ ผู้เล่นสามารถยิง BABYMONSTER Flare Gun เพื่อเรียกแอร์ดรอปที่มากับเรือเหาะซึ่งเต็มไปด้วยเสียงเพลง หรือใช้ BABYMONSTER Smoke Grenade เพื่อปล่อยควันสีสดใส พร้อมฟื้นฟูพลังชีวิตอย่างต่อเนื่องให้ผู้เล่นรอบตัว นอกจากนี้ กล่อง Merch Crate ยังอัดแน่นด้วยไอเทมและของตกแต่งสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เข้ากับบรรยากาศงานปาร์ตี้และพลังงานอันคึกคักบนสมรภูมิ
ผู้เล่นสามารถไปยัง Erangel เพื่อขึ้นรถบัส BABYMONSTER เพื่อพบปะกับเหล่าสมาชิกวง และร่วมเฉลิมฉลองปีใหม่ พร้อมรับรางวัลพิเศษด้วย อีกทั้งบูธถ่ายรูปก็กลับมาพร้อมท่าโพสแบบใหม่ ให้ผู้เล่นเก็บภาพประทับใจแบบอินเทอร์แอ็กทีฟร่วมกับเหล่าสมาชิกวง BABYMONSTER อีกด้วย!
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม ผู้เล่นสามารถสะสม BABYMONSTER DRIP Collection ครบชุด พร้อม Horn Hoodie แบบลิมิเต็ด และแพ็กเสียง (voice packs) เฉพาะของสมาชิกแต่ละคน ชุดและของประดับอันเป็นเอกลักษณ์เหล่านี้จะช่วยให้ผู้เล่นถ่ายทอดลุค BABYMONSTER ในแบบของตัวเอง โชว์อีโมตเด่นอย่าง SHEESH และ HOT SAUCE และนำพลังและตัวตนอันเป็นเอกลักษณ์ของวงมาสู่สมรภูมิ
สามเพลงฮิตของ BABYMONSTER อย่าง SHEESH, DRIP และ HOT SAUCE จะก้องกังวานไปทั่วโหมด World of Wonder ให้ผู้เล่นสัมผัสจังหวะอันโด่งดังของวงระหว่างศึกเดือดผ่านอุปกรณ์เสียงในเกม ขณะเดียวกัน โหมด Home ก็ได้อัปเดตฉลองเทศกาลด้วยการเพิ่ม BABYMONSTER บอลลูนเฉลิมฉลอง และลังแอร์ดรอป ให้ผู้เล่นสร้างพื้นที่ในธีม BABYMONSTER ของตัวเอง และสานต่อการเฉลิมฉลองต่อเนื่องไปถึงนอกสมรภูมิ
“ผู้เล่นของเราเป็นคนรุ่นใหม่ เป็นพลเมืองของโลก และคือตัวจริงด้านรสนิยม พวกเขามองหา ‘เสียง’ , ‘ลุค’ และ ‘ประสบการณ์’ ที่แปลกใหม่เพื่อเป็นของตัวเองอยู่เสมอ ความร่วมมือกับศิลปินระดับตำนานอย่าง BABYMONSTER คือคอนเทนต์แบบที่ผู้เล่นคาดหวังจาก PUBG MOBILE” Vincent Wang ตำแหน่ง Head of PUBG MOBILE Publishing บริษัท Tencent Games กล่าว “เราตื่นเต้นที่จะเดินหน้าพัฒนา PUBG MOBILE ให้เป็นมากกว่าเกม ให้เป็นสถานที่ที่แฟน ๆ สามารถดื่มด่ำกับโลกของดนตรี และค้นพบหนทางใหม่ ๆ ในการมีส่วนร่วมกับศิลปินคนโปรดได้จริง”
BABYMONSTER คือวง K-pop ภายใต้ค่าย YG Entertainment ที่กำลังสร้างปรากฏการณ์ไปทั่วโลก ด้วยการแสดงที่เปี่ยมไปด้วยมิติ พลังงานที่ส่งต่อไปถึงคนดู และสไตล์ที่นำเทรนด์ ส่งผลให้วงได้ครองใจแฟน ๆ ทั่วโลก ด้วยอัลบั้มสตูดิโอแรก DRIP และเวิลด์ทัวร์ครั้งแรกที่กำลังโด่งดังในเวทีนานาชาติ กล่าวได้ว่า BABYMONSTER กำลังกำหนดนิยามใหม่ของการเป็นปรากฏการณ์ K-pop ระดับโลก ผลงานล่าสุดของพวกเธอคือ EP, WE GO UP ที่มาพร้อมกับเพลงซิงเกิลใหม่ “PSYCHO” พร้อมมิวสิกวิดีโอที่ถ่ายทอดพัฒนาการทางเสียงและศิลปะของวง แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายและการพัฒนาระดับอย่างต่อเนื่องในเวทีดนตรีระดับโลกได้อย่างยอดเยี่ยม
ความร่วมมือ PUBG MOBILE x BABYMONSTER จะเปิดให้เล่นในเกมตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน ถึง 5 มกราคม ดาวน์โหลดและเล่น PUBG MOBILE ได้ฟรีทาง App Store และ Google Play Store เพื่อสะสมไอเทมเอ็กซ์คลูซีฟเหล่านี้
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*