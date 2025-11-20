"Anime Festival Asia" มหกรรมป๊อปคัลเจอร์จากญี่ปุ่น กลับมาจัดในไทยปี 2026

ห่างหายจากประเทศไทยไปหลายปี ในที่สุด "Anime Festival Asia" มหกรรมป๊อปคัลเจอร์จากญี่ปุ่น ยืนยันเตรียมจัดงานที่ประเทศไทย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2026
Anime Festival Asia (AFA) เทศกาลที่รวบรวมวัฒนธรรมป๊อปญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น อนิเมะ คอมิก และเกม (Anime/Comic/Game) ไว้ในที่เดียว ภายในงานมีทั้งการแสดงคอนเสิร์ต, การประกวดคอสเพลย์, Meet & Greet กับนักพากย์จากญี่ปุ่น และบูธขายสินค้ามากมาย ซึ่งดึงดูดแฟน ๆ นับหมื่นคนต่อปี
งาน AFA ครั้งแรกในปี 2008 ที่ประเทศสิงคโปร์ ก่อนจะขยายไปยังประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ มาเลเซีย, อินโดนีเซีย และไทย ซึ่งเคยจัดที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบไทค ในปี 2015 และที่สยามพารากอนในปี 2016 และปี 2017 แต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้จัดที่ประเทศไทยอีกเลย จนล่าสุดได้ประกาศว่าจะกลับมาจัดงานที่ประเทศไทยอีกครั้งในปี 2026 (อ่านข่าว Anime Festival Asia Thailand 2016)
แฟน ๆ สามารถติดตามรายละเอียดของงาน Anime Festival Asia ได้ที่ https://animefestival.asia/ และแฟนเพจ AFA - ANIME FESTIVAL ASIA
