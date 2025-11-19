Mecha BREAK เปิดตัวซีซัน 2 "Echoes of the Void" อัปเดต 21 พ.ย.นี้

Mecha BREAK เปิดตัวซีซัน 2 "Echoes of the Void" เผยโฉม 2 Striker ใหม่, Elite Pilot สำหรับ TRICERA และ INFERNO, อาวุธประจำซีซั่น, เครื่องแต่งกาย และอื่น ๆ อีกมากมาย เตรียมอัปเดตในวันที่ 21 พฤศจิกายนนี้
ในซีซั่น 2 จะเปิดตัว 2 Striker ใหม่ คือ MIKILLJA ตัวแทงก์ขนาดใหญ่คล้ายรถถัง ที่เชี่ยวชาญในการเจาะแนวศัตรู และ NORNE สไนเปอร์ Ballistic ที่มาพร้อมคันธนูและความสามารถในการสลับใช้งานกระสุนที่หลากหลาย
การซิ่งข้ามแผนที่กว้างใหญ่ของ Mecha BREAK ไม่ใช่แค่ความฝันอีกต่อไป MIKILLJA คือ Ultra-Heavy Striker ที่สามารถแปลงร่างได้ โดยเปลี่ยนเป็นรถม้าที่ลอยตัวในอากาศเพื่อการเคลื่อนที่ความรวมเร็วข้ามผ่านทะเลทรายและทุ่งหญ้า ด้วยความแหลมคมและเกราะที่ทนทาน ทำให้มันสามารถฝ่าดงศัตรูและแนวป้องกันไปได้อย่างง่ายดาย พร้อมเข้ายึดเป้าหมายสำคัญ ในบางครั้งแค่การพุ่งชนด้วยความเร็วสูงก็เพียงพอที่จะบดขยี้ศัตรู การขับขี่ MIKILLJA จะมอบความตื่นเต้นของพละกำลังและความเร็วที่ไม่มีใครเทียบได้ให้คุณ
เคยจินตนาถึงการขับ Striker สุดไฮเทคพร้อมฝึกฝนเทคนิคการต่อสู้แบบคลาสสิกไหม? NORNE สไนเปอร์น้ำหนักเบาตัวใหม่จากผู้ผลิต FALCON และ PANTHER จะทำให้จินตนาการนี้กลายเป็นจริง ด้วยการติดตั้งคันธนูแม่เหล็กไฟฟ้าแบบเฉพาะตัว NORNE จะมอบพลังยิงระยะไกลที่แม่นยำและร้ายแรงให้คุณ อีกทั้งยังมีครื่องยิงอเนกประสงค์ที่ปรับให้รองรับหัวรบพิเศษ รวมถึงหัวรบเจาะเกราะหนักที่จะทำลาย Striker และยานหุ้มเกราะ เพื่อกวาดล้างเส้นทางไปสู่ชัยชนะ
ในซีซั่น 2 จะเปิดตัวสกินอาวุธใหม่ โดยสามารถซื้อได้ด้วยโทเค็นภารกิจ ในขณะที่บางส่วนจะสุ่มได้รับจากการเปิดลังเสบียง ขณะที่เครื่องแต่งกาย Passionate Dancer ในสไตล์ชุดราตรีสามารถปลดล็อกได้ด้วยโทเค็นภารกิจ ส่วนชุด Exo-Hunter ในสไตล์แมลงจะวางจำหน่ายแบบจำกัดเวลาในสโตร์
Elite Pilot ใหม่ INFERNO X-2 ในธีมสีแดงและดำจะวางจำหน่ายแบบจำกัดเวลาในสโตร์ ผู้เล่นยังจะได้รับสิทธิ์เข้าถึง Pilot ทดสอบของมันอย่าง Sailaja ไซบอร์กผู้ที่สูญเสียความทรงจำเกือบทั้งหมดหลังผ่านการดัดแปลงทางชีวเคมี เธอมีบุคลิกแปลก ๆ และบางครั้งก็เอาแน่เอานอนไม่ได้ Sailaja มุ่งมั่นที่จะค้นหาตัวตนของตนเอง
TRICERA CUSTOM มาพร้อมเกราะที่หนาขึ้น ใหญ่ขึ้น และทรงพลังขึ้น สามารถปลดล็อกได้ด้วยโทนเค็นภารกิจ โดย Pilot ของมัน Charles Bell คือทหารผ่านศึกผู้เหน็ดเหนื่อยจากสงครามและเป็นพ่อบุญธรรมของเด็ก 4 คน เขากลับมาสู่สนามรบเมื่อบ้านเกิดของเขาถูกไฟสงครามเผาผลาญ เพื่อปกป้องครอบครัวและล้างแค้น วางจำหน่ายในสโตร์แบบจำกัดเวลา
Kris Kwok โปรดิวเซอร์ของ Mecha BREAK และ CEO ของ Amazing Seasun Games ได้ประกาศในจดหมายจากทีมพัฒนาเมื่อไม่นานนี้ว่า ทีมงานจะรวบรวมความคิดเห็นจากผู้เล่นอย่างแข็งขันและเสริมสร้างการสื่อสารระหว่างกัน เพื่อปรับปรุงและสร้างสรรค์ Mecha BREAK ให้ดียิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายคือการเปิดตัว "BREAK Edition" โฉมใหม่ในช่วงวันครบรอบ เปิดตัวเกมไปยังแพลตฟอร์มอื่น ๆ มากขึ้น รวมถึง PlayStation 5 ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในอนาคต และเขายังได้กล่าวถึง "Half-Anniversary Celebration Edition" ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งจะมีกิจกรรมออนไลน์ขนาดใหญ่และโหมดเกมเพลย์ใหม่ ๆ อีกด้วย
Mecha BREAK เปิดตัวซีซัน 2 "Echoes of the Void" เตรียมอัปเดตในวันที่ 21 พฤศจิกายนนี้
