Nintendo eShop ไทยเปิดแล้ว พร้อมล็อคบัตรห้ามซื้อเกมข้ามโซน!

หลังจากปล่อยให้เกมเมอร์ชาวไทยข้ามโซนไปซื้อในโซนต่างประเทศมานาน ในที่สุด Nintendo eShop ร้านค้าออนไลน์สำหรับจำหน่ายเกมบน Nintendo Switch และ Nintendo Switch 2 ก็เปิดให้บริการโซนไทยอย่างเป็นทางการ พร้อมเงื่อนไขล็อคบัตรเครดิต ไม่สามารถซื้อเกมข้ามโซนได้อีกต่อไป
ใน Nintendo eShop โซนไทย ผู้เล่นจะสามารถซื้อเกมและ DLC (Downloadable Content) โดยแสดงราคาเป็นเงินบาทไทย ซึ่งมีราคาถูกลงเมื่อเทียบกับโซนต่างประเทศ เช่น Mario Kart World ราคา 2,430 บาท, Donkey Kong Bananza ราคา 2,190 บาท, Pokemon Legends: Z-A ราคา 2,030 บาท, Hollow Knight: Silksong ราคา 400 บาท ฯลฯ
ส่วนบริการ Nintendo Switch Online (NSO) ที่ผู้เล่นจะสามารถเข้าถึงการเล่นโหมดออนไลน์, บริการ Cloud Save, เล่นเกมคลาสสิกจากเครื่องรุ่นเก่า, และฟีเจอร์พิเศษอื่น ๆ ก็ปรับลงเช่นกัน โดยมีค่าบริการเริ่มต้นที่เดือนละ 99 บาท
ทั้งนี้ หลังจาก Nintendo eShop โซนไทยเปิดให้บริการ บัตรเครดิต และ PayPal ของไทย จะใช้ได้เฉพาะ eShop ไทยเท่านั้น เพื่อป้องกันการซื้อข้ามโซน และหากในบัญชี Nintendo ยังมีเงินเหลืออยู่จะไม่สามารถย้ายโซนได้ เนื่องจากยอดเงินไม่สามารถโอนข้ามโซนได้ ผู้เล่นจะต้องใช้เงินในบัญชีให้หมดเท่านั้นจึงจะสามารถเปลี่ยนโซนได้
