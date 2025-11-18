PUBG MOBILE จับมือ Balenciaga นำไฮแฟชั่นสู่โลกเกม!

PUBG MOBILE ประกาศความร่วมมือกับแบรนด์แฟชั่น Balenciaga นำแฟชั่นเฮาส์ระดับลักซ์ชัวรี่เข้าสู่เกม ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการบรรจบกันระหว่างโลกของเกม ดีไซน์ และวัฒนธรรมอันร่วมสมัย
ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2025 แฟชั่นสไตล์อันโดดเด่นของ Balenciaga จะเปลี่ยนโฉมสมรภูมิของ PUBG MOBILE ด้วยไอเทมในเกมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ รางวัลพิเศษ และแผนที่ธีม World of Wonder ผู้เล่น PUBG MOBILE จะสามารถปลดล็อกไอเทม Balenciaga สุดพิเศษมากมาย ที่ผสานงานหัตถศิลป์แบบกูตูร์ และสตรีตแวร์เข้ากับลุคอันเป็นเอกลักษณ์ของ PUBG MOBILE โดยลุค BALENCIAGA I PUBG ได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นร่วมกับ Balenciaga รวมถึงลุค Couture Armor ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากลุคชุดเกราะกูตุร์แบบพิมพ์ 3 มิติ ซึ่งเคยจัดแสดงในโชว์ Couture ครั้งที่ 52 ณ ปารีส ชุดนี้จึงเป็นการคารวะแด่งานประติมากรรมชั้นครูที่ผสานหัตถศิลป์ดั้งเดิมเข้ากับนวัตกรรมล้ำอนาคต นอกจากนี้ยังมีลุค Winter 25 Corseted Hoodie, Winter 25 Pink Puffer และ Winter 25 Standard ที่ตีความใหม่จากคอลเลกชัน ready-to-wear ฤดูหนาวปี 2025 ของ Balenciaga อีกด้วย
ผู้เล่น PUBG MOBILE ยังสามารถปลดล็อกไอเทมในเกมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ อาทิ Invisible Rectangle Sunglasses, Faux Fur Helmet และ Balenciaga Backpack (แต่ละชิ้นอัปเกรดได้ 3 ระดับ) พร้อมด้วย Balenciaga Parachute, Balenciaga Crest Avatar, Balenciaga Chain Avatar Frame, Balenciaga Graffiti และ Space Gifts จำนวน 3 แบบ (Dripley Space Gift, B-Flame Space Gift, BB Paris Space Gift) ที่พร้อมแต่งแต้มสมรภูมิด้วยความหรูหรา
ใน World of Wonder ผู้เล่นยังสามารถสัมผัสแผนที่ Official Balenciaga World of Wonder ที่เชิญชวนให้ทุกคนถ่ายทอดตัวตนผ่านการออกแบบแผนที่ด้วยแรงบันดาลใจจากแฟชั่น พร้อมอุปกรณ์ไอคอนิกอย่าง Balenciaga snowboard อีกด้วย
ความร่วมมือ BALENCIAGA I PUBG ยังขยายสู่โลกจริงด้วยคอลเลกชันสินค้าร่วมแบรนด์ ประกอบด้วยเสื้อยืด หมวกแก๊ป และพวงกุญแจ ซึ่งจะวางจำหน่ายตั้งแต่วันนี้ที่ร้าน Balenciaga flagship stores บางสาขา และบน Balenciaga.com ในประเทศ ออสเตรเลีย ซาอุดิอาระเบีย สิงค์โปร์ เกาหลีใต้ ประเทศไทย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสหรัฐอเมริกา
ความร่วมมือครั้งนี้ยังจะได้เฉิดฉายในงาน PUBG UNITED 2025 ครั้งปฐมฤกษ์ ตอกย้ำช่วงเวลาสำคัญของอีสปอร์ตที่เวทีการแข่งขันระดับโลกโคจรมาพบแฟชั่นลักซ์ชัวรี่เป็นครั้งแรก เมื่อ PUBG Global Championship (PGC) และ PUBG MOBILE Global Championship (PMGC) รวมพลังภายใต้เวทีเดียว พันธมิตรครั้งนี้จึงสะท้อนยุคสมัยใหม่ของอีสปอร์ตที่เฉลิมฉลองความคิดสร้างสรรค์ ศักดิ์ศรี และอิทธิพลทางวัฒนธรรมระดับโลก
เพื่อเป็นเกียรติแก่โอกาสนี้ ทีมผู้ชนะจะได้รับเสื้อแจ็กเก็ต Balenciaga รุ่นบอมเบอร์แบบร่วมแบรนด์ที่ออกแบบพิเศษ เป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นเลิศและความโดดเด่นในเวทีการแข่งขัน
PUBG: BATTLEGROUNDS เองก็เตรียมมอบประสบการณ์ที่ทั้งแปลกใหม่และพรีเมียม สมศักดิ์ศรีแบรนด์แฟชั่นระดับโลกแก่ผู้เล่นทั่วโลก สว่นหนึ่งของความร่วมมือครั้งนี้จะมีการทยอยปล่อยไอเทมและคอนเทนต์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Balenciaga หลายระลอก ผสานดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์เข้ากับอัตลักษณ์อันโดดเด่นของ PUBG
สำหรับอัปเดต Balenciaga ใน PUBG: BATTLEGROUNDS จะมีการเปิดเผยในภายหลัง โปรดติดตามช่องทางทางการสำหรับประกาศครั้งต่อไป
“ด้วยอัตลักษณ์และสไตล์เฉพาะตัวของ PUBG MOBILE เรามองหาวิธีถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมกับผู้เล่นในแนวทางที่คาดไม่ถึงอยู่เสมอ การได้ร่วมงานกับแฟชั่นเฮาส์ที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมร่วมสมัยอย่างลึกซึ้ง ทำให้เราสามารถพาวิสัยทัศน์นั้นไปไกลยิ่งขึ้น” Vincent Wang ตำแหน่ง Head of PUBG MOBILE Publishing จาก Tencent Games กล่าว “แนวทางการออกแบบอันกล้าท้าทายกรอบของ Balenciaga เข้ากันอย่างลงตัวกับความมุ่งมั่นของเราในการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นบทใหม่ที่น่าตื่นเต้นบนเส้นทางของ PUBG MOBILE ที่หลอมรวมโลกของเกมและแฟชั่นเข้าด้วยกัน”
“เรารู้สึกตื่นเต้นอย่างยิ่งที่ PUBG: BATTLEGROUNDS และ PUBG MOBILE ซึ่งรวมกันภายใต้ IP เดียว กำลังจะได้คอลแลบร่วมกับ Balenciaga แฟชั่นเฮาส์ระดับลักซ์ชัวรี่ชื่อก้องโลก เราหวังว่าผู้เล่นทั่วโลกจะได้สัมผัสสไตล์อันเป็นไอคอนิกของ Balenciaga ภายใน PUBG: BATTLEGROUNDS ผ่านความร่วมมือนี้ และสามารถแสดงความเป็นตัวเองได้อย่างสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ ๆ” Taeseok Jang จำแหน่ง HEAD OF PUBG IP FRANCHISE & PUBG STUDIOS กล่าว
การคอลแลบ PUBG MOBILE x Balenciaga เปิดให้เล่นแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2025 ดาวน์โหลดและเล่น PUBG MOBILE ได้ฟรีบน App Store และ Google Play Store เพื่อสะสมไอเทมสุดเอ็กซ์คลูซีฟเหล่านี้
