"Red Dead Redemption" เปิดตัวเวอร์ชันมือถือ วางจำหน่าย 2 ธ.ค.นี้

"Red Dead Redemption" เกมแอ็คชันผจญภัยแดนคาวบอยจาก Rockstar Games เปิดตัวเวอร์ชันมือถือ พร้อมวางจำหน่าย 2 ธันวาคมนี้ และเปิดให้เล่นฟรีสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิก Netflix
"Red Dead Redemption" ดำเนินเรื่องในปี 1911 ซึ่งเป็นช่วงปลายของยุคคาวบอย ผู้เล่นรับบท John Marston อดีตโจรที่ถูกหน่วยงานรัฐบาล ใช้ครอบครัวเป็นตัวประกัน เพื่อบังคับให้เขาตามล่าอดีตสมาชิกแก๊ง Van der Linde เพื่อแลกกับอิสรภาพของภรรยาและลูกชาย ผู้เล่นจะได้ผจญภัยในโลกเปิดกว้างขนาดใหญ่ สร้างเรื่องราวการเดินทางแห่งการไถ่บาปของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการตามล่าแก๊งโจร ดวลปืน เล่นพนัน เก็บสมุนไพร ช่วยชาวบ้าน ทุกการกระทำจะส่งผลต่อชื่อเสียงและปฏิกิริยาที่ NPC มีต่อผู้เล่น ซึ่งจะนำไปสู่บทสรุปของเรื่องราวในตอนท้าย
Red Dead Redemption เวอร์ชันมือถือจะได้รับการปรับแต่งเพื่อให้เหมาะกับการควบคุมด้วยหน้าจอสัมผัส โดยจะวางจำหน่ายทั้งบน iOS และ Android บนอุปกรณ์ที่รองรับ สำหรับสมาชิก Netflix Subscription สามารถดาวน์โหลดและเล่นได้ฟรีในวันที่ 2 ธันวาคมนี้
สำหรับผู้เล่นเป็นเจ้าของเกมบนแพลตฟอร์ม PlayStation 4, Xbox One และ Nintendo Switch สามารถอัปเกรดเป็นเวอร์ชัน PlayStation 5, Xbox Series และ Nintendo Switch 2 ได้ฟรี โดย PlayStation 5 และ Xbox Series X|S จะได้รับประสบการณ์การเล่นเกมที่ลื่นไหลถึง 60 FPS คุณภาพของภาพที่ได้รับการปรับปรุง รองรับ HDR และความละเอียดสูงสุด 4K ส่วนบน Nintendo Switch 2 จะรองรับ DLSS, HDR, การควบคุมด้วยเมาส์ และการเล่นเกมที่ลื่นไหลถึง 60 FPS เช่นกัน และผู้เล่นสามารถโอนเซฟมาเล่นต่อบนอุปกรณ์ใหม่ได้ทันที
"Red Dead Redemption" เวอร์ชันมือถือ และการอัปเกรดฟรีบนคอนโซลเจนใหม่ จะพร้อมเปิดตัวในวันที่ 2 ธันวาคมนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rockstargames.com/reddeadredemption
