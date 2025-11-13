ตัวอย่างแรก! "The Super Mario Galaxy Movie" ฉายโรงฯปีหน้า

การผจญภัยครั้งใหม่ฉบับไปไกลยิ่งกว่าเก่าของลุงหนวดช่างประปา ที่การันตีความสนุกด้วยทีมงานชุดเดิมจากภาคแรก
นินเทนโด ปล่อยเทรลเลอร์เปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับ The Super Mario Galaxy Movie ภาพยนตร์แอนิเมชั่นภาคต่อจากเกมดัง ที่ยังคงได้ทางสตูดิโอมากประสบการณ์อย่าง Illumination มารับผิดชอบดูแลการผลิตให้เหมือนเคย
หนังมาริโอภาคใหม่นี้เกิดจากการร่วมทุนสร้างระหว่างค่าย Universal Pictures และ Nintendo โดยทีมงานฝ่ายผลิตแทบจะเป็นชุดเดิมจากหนัง The Super Mario Bros. Movie เมื่อปี 2023 ทั้งตัวสองผู้กำกับ Aaron Horvath และ Michael Jelenic, นักเขียนบท Matthew Fogel ไปจนถึงนักประพันธ์เพลงประกอบอย่าง Brian Tyler
ด้านพล็อตเรื่องนั้นยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียด แต่ดูจากเทรลเลอร์ที่ปล่อยออกมาคาดว่ามันต้องเกี่ยวพันกับการปรากฏตัวของเจ้าจิ๋วจอมวายร้าย Bowser Jr. (พากย์โดย Benny Safdie) และเจ้าหญิงคนใหม่ Rosalina (พากย์โดย Brie Larson) ที่จะโผล่มามีบทบาทสำคัญในหนังภาคนี้อย่างแน่นอน
ภาพยนตร์แอนิเมชั่น "The Super Mario Galaxy Movie" มีกำหนดพรีเมียร์เข้าฉายในวันที่ 3 เมษายนปี 2026 สำหรับสหรัฐอเมริกาและนานาประเทศทั่วโลก ส่วนโซนพื้นที่อื่นๆจะค่อยๆทยอยฉายตลอดเดือนเมษายน
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
nintendo
