พรีวิว "Gods, Death & Reapers" พลิกตำนานยมทูตกู้โลก!

WOLCEN Studio เปิดตัว "Gods, Death & Reapers" เกม RPG แนว ExtrAction ที่ผู้เล่นจะได้สวมบทเป็น Reaper กอบกู้ดินแดนที่แตกสลายจากการสูญสิ้นของเหล่าทวยเทพ ทีมงานผู้จัดการเกมมีโอกาสได้เข้าร่วมทดสอบเกมเป็นครั้งแรก ตัวเกมจะเป็นอย่างไร มาอ่านกันได้เลย
"Gods, Death & Reapers" เล่าเรื่องราวในโลกดาร์กแฟนตาซีที่กำลังเผชิญกับการล่มสลาย เมื่อเหล่าทวยเทพดับสูญ ตำนานมอดมลายเหลือเพียงซากปรักหักพัง เราจะได้สวมบทเป็น Reaper ที่ถูกเลือกโดย Death ออกสำรวจในดินแดนไร้พระเจ้า เพื่อฟื้นฟูอาณาจักรที่แตกสลายและนำสมดุลกลับคืนสู่ทุกสรรพสิ่ง
เกมเพลย์จะเป็นแนวแอคชั่นอาร์พีจีมุมมองจากด้านบนคล้าย Diablo ผสมระบบ Extraction เมื่อเข้าสู่แผนที่แบบสุ่ม เราจะมีอิสระในการเลือกว่าจะเดินทางไปยังจุดใดก็ได้ เจอดันเจี้ยนจะเข้าไปสำรวจหรือไม่ก็ได้ ซึ่งทั่วทั้งแผนที่จะมีโอกาสเจอศัตรู กล่องสมบัติ กับดัก และอุปสรรคหลากหลายแบบ ให้เราได้รวบรวมไอเทม ทำเควสต์ เก็บค่าประสบการณ์เพื่อพัฒนาตัวละคร และเอาตัวรอดกลับมายังฐาน Sanctuary ให้ได้ เพราะถ้าตายระหว่างสำรวจจะสูญเสียไอเทมทั้งหมด
สำหรับฐาน Sanctuary จะเหมือนเป็นศูนย์รวมฟีเจอร์ทั้งหมดของเกม โดยเราสามารถอัปเกรดฐาน รับส่งเควสตร์ คราฟท์ไอเทม และปรับแต่งอุปกรณ์เพื่อเตรียมตัวก่อนออกสำรวจ ซึ่งแต่ส่วนของฐานจะปลดล็อคตามเนื้อเรื่อง ให้เราค่อย ๆ เรียนรู้ระบบต่าง ๆ ของเกม ถึงจะเป็นผู้เล่นใหม่ที่ไม่เคยเล่นแนว Extraction มาก่อนก็สามารถทำความเข้าใจได้ไม่ยาก อีกทั้งตัวเกมยังรองรับภาษาไทยอีกด้วย
นอกจากโหมดเนื้อเรื่องที่จะเปิดเผยความลับการสูญสิ้นของเหล่าทวยเทพแล้ว ยังมีโหมด PvPvE สำหรับผู้เล่นที่ชอบท้าทาย ซึ่งในโหมดนี้เราจะมีโอกาสเจอกับ Reaper หรือผู้เล่นอื่นที่ทุกการต่อสู้คือการเดิมพันด้วยทุกสิ่ง และโหมด Co-op ที่เราจะได้ร่วมทีมกับเพื่อนต่อสู้ในโลกอันโหดร้ายไปด้วยกัน ฉะนั้น ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นสายฮาร์ดคอร์หรือผู้เล่นสายรักสงบก็สามารถเพลิดเพลินไปกับเกมนี้ได้ในสไตล์ของตัวเอง
ตัวเกมจะเปิดให้บริการแบบฟรีทูเพลย์ และมีร้านขายไอเทมแบบเติมเงิน ซึ่งทีมพัฒนายืนยันว่าจะไม่มีไอเทม Pay to Win ให้ผู้เล่นสายฟรีต้องหงุดหงิด จะมีการขายชุดแฟชั่นและไอเทมอำนวยความสะดวกบางอย่างเท่านั้น นอกจากนี้ยังเปิดเผยโร้ดแมปการอัปเดต โดยเริ่มต้นที่การผจญภัยในตำนานนอร์ส ก่อนจะขยายไปยังอียิปต์, แอซเท็ก, กรีก และตำนานอื่น ๆ ในอนาคต
"Gods, Death & Reapers" จะเปิดทดสอบช่วง Closed Alpha 4 บน PC (Steam) ระหว่างวันที่ 20 - 27 พฤศจิกายนนี้ และจะเริ่มเปิดให้เล่นแบบ Early Access ในปี 2026 และมีแผนจะเปิดให้เล่นบนคอนโซลทั้ง PlayStation และ Xbox ในอนาคต ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.playgdr.com/
