"The Crew Motorfest" เปิดฉากปี 3 ซีซัน 8 ฉลองตำนาน BMW M

Ubisoft ประกาศอัปเดต "The Crew Motorfest" ปี 3 ซีซัน 8 มาพร้อมการอัปเดตและความร่วมมืออันน่าตื่นเต้นมากมาย ฟีเจอร์ปรับแต่งที่ทุกคนรอคอย และการเฉลิมฉลองให้กับ BMW M หนึ่งในแบรนด์รถยนต์ที่โดดเด่นที่สุดในประวัติศาสตร์ พร้อมให้เล่นแล้ววันนี้
ซีซัน 8 จะเริ่มต้นด้วย Street Riders Playlist ที่จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกแห่งการแข่งรถใต้ดินอันดุเดือด ผู้เล่นจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Monkeys’ Kitchen กลุ่มนักแข่งที่ผสมผสานศิลปะแนวสตรีตอาร์ต, จังหวะสุดมันและการแข่งรถไร้กฎเกณฑ์ไว้ด้วยกันบนท้องถนนของฮาวาย การแข่งขันของพวกเขาเป็นความลับ, เน้นสไตล์ดิบเถื่อน ส่วนข้อความนั้นชัดเจน นั่นคือ ความตื่นเต้นที่แท้จริงอยู่บนท้องถนนเสมอ
และเพื่อตอบสนองต่อเสียงเรียกร้องจากชุมชน, ซีซัน 8 จะนำเสนอการปรับแต่งรถแนว stance และล้อแม็กรุ่นใหม่กว่า 40 รุ่นจากแบรนด์ดังอย่าง BBS Motorsport, HRE และ OZ Racing ล้อแม็กทุกแบบสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ตั้งแต่สี วัสดุ ขนาด และอื่น ๆ อีกมากมาย ช่วยให้ผู้เล่นสามารถออกแบบรูปลักษณ์ของรถได้อย่างเหนือชั้น
ทั้งนี้ ในวันที่ 7 มกราคม ผู้เล่นจะได้รับเชิญให้สำรวจเพลย์ลิสต์ใหม่ BMW M Playlist ซึ่งยกย่องความเป็นเลิศทางวิศวกรรมและดีเอ็นเอแห่งการแข่งรถของ BMW โดยมี Marc Thiesbürger โฆษกของ BMW M Classic มารับหน้าที่ไกด์คอยแนะนำตลอดการเล่น ผู้เล่นจะได้สัมผัสประสบการณ์รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยานยนต์สมรรถนะสูงระดับตำนาน พร้อมกับดื่มด่ำกับมรดกอันล้ำค่าของแบรนด์
ตลอดฤดูกาลที่ 8 จะมีการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ทั้งหมด 21 คัน ซึ่งรวมถึง BMW M3 (E46) (2000) และ Mercedes-AMG GT (2023) ในวันที่ 5 พฤศจิกายน, Pagani Imola (2021) ในวันที่ 3 ธันวาคม, BMW M Hybrid V8 (2025) และ Volkswagen Golf GTI 1800 (MK1) (1982) ในวันที่ 7 มกราคม และ Ford Shelby GR-1 Concept (2004) ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์
สำหรับผู้เล่นที่ซื้อ Year 3 Pass จะได้รับสิทธิ์เข้าถึง Ferrari 12 Cilindri (2025) และ Zenvo Aurora Agil (2026) ก่อนใคร และเพื่อเป็นโบนัสสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของ Year 1 หรือ Year 2 Pass ที่ซื้อ Year 3 Pass ด้วยก็จะได้รับสิทธิ์ปลดล็อก Cadillac Ciel Concept (2011) ฟรี
ซีซัน 8 ยังมาพร้อมกับการอัปเดตสำคัญสองรายการสำหรับประสบการณ์ผู้เล่น ได้แก่ การรองรับการเล่นบน Steam Deck เต็มรูปแบบ (Deck Verified) ซึ่งช่วยให้ผู้เล่นเพลิดเพลินกับประสบการณ์ TCM เต็มรูปแบบได้ทุกที่ และ Friend Pass ที่ให้ผู้เล่นเชิญเพื่อนมาเล่นได้ฟรีสูงสุดสามคน ไม่มีการจำกัดเวลา ไม่มีการจำกัดเนื้อหา ตราบใดที่ผู้เล่นอยู่ใน the crew
Ubisoft Ivory Tower ยังคงพัฒนาเกมอย่างต่อเนื่องตามความคิดเห็นของชุมชน สนามแข่ง Grand Race ใหม่จะเปิดตัวในวันที่ 5 พฤศจิกายน ช่วยให้ผู้เล่นสามารถติดตามอันดับและปลดล็อกรางวัลต่าง ๆ ได้ และจะมีการปรับปรุง PvP เพิ่มเติมและการอัปเดตคุณภาพชีวิตจะช่วยยกระดับประสบการณ์การแข่งขันให้ดียิ่งขึ้น
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ The Crew Motorfest สามารถเยี่ยมชมที่ thecrewgame.com และติดตามได้ทาง Facebook, Instagram, X/Twitter หรือ #TheCrewMotorfest
