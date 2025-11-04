"Slap 'em UP!" เกมการ์ดสลาฟออนไลน์ เปิดให้บริการแล้ว!

HaaBiz-X ร่วมกับ Urnique Studio ทีมพัฒนาเกมสัญชาติไทยผู้สร้างสรรค์ผลงานระดับโลกอย่าง Timelie ได้ประกาศเปิดตัวเกมใหม่ล่าสุด "Slap 'em UP!" เกมการ์ดสลาฟในรูปแบบออนไลน์ที่ถูกยกระดับขึ้นไปอีกขั้น พร้อมให้บริการทุกแพลตฟอร์มแล้ววันนี้
Slap 'em UP! ถูกออกแบบมาให้เป็นเกมแคชชวล (Casual Game) ที่เข้าถึงง่าย สนุกได้ทุกเพศทุกวัย ด้วยจุดเด่นด้านงานภาพและเอฟเฟ็กต์สุดอลังการ เตรียมมอบประสบการณ์การเล่นสลาฟที่เต็มไปด้วยสีสันและการ "ขิง" ใส่เพื่อนที่ไม่เคยมีมาก่อน
จุดเด่นที่ไม่ควรพลาดใน Slap 'em UP!:
• ภาพสวยงามตระการตาและเอฟเฟ็กต์จัดเต็ม: ทีมพัฒนาทุ่มเทกับการออกแบบกราฟิกและแอนิเมชันของเกมอย่างประณีต จนได้งานภาพที่สวยงามสะดุดตา และมาพร้อมกับ เอฟเฟ็กต์สุดอลังการ ที่จะระเบิดความมันส์บนหน้าจอทุกครั้งที่จั่วไพ่ ลงไพ่ หรือใช้อีโมพิเศษ ทำให้ทุกการเล่นเต็มไปด้วยความเร้าใจและความรู้สึกที่ "จัดเต็ม" เพื่อสร้างความประทับใจที่ไม่เหมือนใคร
• กติกาเกมการ์ดสลาฟที่ทุกคนคุ้นเคย...แต่เพิ่มเติมความมันส์: สนุกกับกฎสลาฟฉบับคลาสสิกที่เข้าใจง่าย เล่นจบไว ไม่ซับซ้อน แต่เสริมความสนุกด้วยลูกเล่นพิเศษอย่าง อีโมชันและเอฟเฟ็กต์ต่าง ๆ ให้ผู้เล่นได้ใช้ "ขิงเพื่อน" อย่างสนุกสนานและมีสีสันตลอดเกม เพื่อเพิ่มอรรถรสในการแข่งขันให้ถึงขีดสุด
• การต่อยอดความร่วมมือและการ Collab สุดเซอร์ไพรส์: ตอกย้ำความตั้งใจในการสร้างสีสันให้กับเกม โดย Slap 'em UP! ได้มีการ Collaboration นำตัวละคร "Elie" จากเกม Timelie เข้ามาสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้เล่น และในอนาคต ทีมงานมีแผนที่จะร่วมมือกับ KOLs (Key Opinion Leaders) ที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นที่รู้จักของเหล่าเกมเมอร์อย่างแน่นอน รวมถึงการร่วมมือกับ แบรนด์ไลฟ์สไตล์อื่น ๆ เพื่อขยายฐานผู้เล่นและเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้มากยิ่งขึ้น
• Cross Platforms เล่นได้ทุกแพลตฟอร์ม: ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ก็สนุกกับเพื่อนได้ทันที เพราะ Slap 'em UP! รองรับการเล่นแบบออนไลน์และเป็นมิตรกับผู้เล่นทุกอุปกรณ์ สามารถโหลดและเล่นได้พร้อมกันทั้งระบบปฏิบัติการ iOS, Android(AOS) และผ่าน Steam
• นอกจากนี้ ทางทีมผู้พัฒนายังมีแผนในการพัฒนาตัวระบบและฟีเจอร์ใหม่ๆ ของเกมอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเสริมความสนุกและประสบการณ์การเล่นที่หลากหลายให้แก่ผู้เล่นทุกคนอย่างสม่ำเสมอ
“พวกเราจาก HaaBiz-X และ Urnique Studio ภูมิใจที่ได้นำเสนอ Slap 'em UP! ซึ่งเป็นมากกว่าแค่เกมการ์ดสลาฟ แต่คือการสร้างสรรค์ประสบการณ์ความสนุกแบบใหม่ ที่ผสมผสานความมันส์ของเกมการ์ดที่คนไทยคุ้นเคย เข้ากับมาตรฐานงานภาพและเอฟเฟ็กต์ระดับพรีเมียม” ตัวแทนจากทีมพัฒนาเกมกล่าว “เราเชื่อว่าเกมนี้จะเข้ามาเติมเต็มสีสันให้กับวงการเกมแคชชวล และมอบช่วงเวลาแห่งความสนุกในการ 'ตบ' เพื่อนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ”
Slap 'em UP! ได้เปิดให้บริการแล้ววันนี้ สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Google Play, Apple Store และ Steam ซึ่งหากเข้าเล่นตอนนี้จะได้ของรางวัลทั้งเพชร และ Sticker สุด Exclusive ฟรีอีกด้วย
Google play link: https://link.haabiz.games/slapthemup-android
App store link: https://link.haabiz.games/slapthemup-ios
Steam link: https://link.haabiz.games/slapthemup-steam
