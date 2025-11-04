โฆษณา "PS5" ชวนฉงน เตรียมเกิดขึ้นบนโลกจริง

สามโฆษณาที่ทำหลายคนตกตะลึงในช่วงกลางดึกที่ผ่านมา เป็นเพียงแค่การโปรโมทเครื่องคอนโซลเฉยๆ ไม่มีอะไรในกอไผ่!
เชื่อว่าทุกท่านคงได้รับชมกันหมดแล้ว สำหรับชุดแคมเปญโฆษณา “It Happens on PS5” ทั้ง 3 ตัวที่ทาง โซนี่ ได้ปล่อยออกมาเมื่อคืนนี้ ซึ่งใครต่อใครต่างคาดเดากันไปต่างๆนานา บ้างก็ว่ามันเป็นเกมใหม่ บ้างก็คิดไปไกลถึงขั้นว่าเครื่องคอนโซลตัวใหม่กำลังจะมา ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเหตุผลมันธรรมดามากกว่าที่คุณคิด
จากถ้อยคำแถลงของ "Isabelle Tomatis" รองประธานฝ่ายการตลาดโกลบอลบริษัท Sony Interactive Entertainment ผู้ออกมาเฉลยถึงสาเหตุที่จัดทำโฆษณาดังกล่าวขึ้นมา ก็เพื่อสะท้อนถึงช่วงโมเมนต์แห่งความประหลาดใจและความน่าตื่นเต้นที่เหล่าผู้เล่นได้สัมผัสจากเครื่องคอนโซล เพลย์สเตชัน 5 ในตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมานั่นเอง
โดยพวกเขาได้หยิบจับประสบการณ์ความประทับใจต่างๆเหล่านั้นมาถ่ายทอดเป็นโฆษณาที่มีเนื้อหาเรื่องราวแยกแตกต่างกันจำนวน 3 ตัว อันได้แก่ The Greatest Stunt Jump Ever, The Unexpected Catch และ Everyday Problems in Extraordinary Vehicles ตามที่ได้เห็นกันไปด้านล่าง
อย่างไรก็ตามทาง โซนี่ มิได้หยุดเพียงแค่ปล่อยโฆษณาลงยูทูปเท่านั้น เนื่องจากพวกเขามีแผนสานต่อเลือกหยิบบางช่วงเวลาดังกล่าวมาจำลองเป็นเหตุการณ์จริงบนโลก โดยตลอดช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคมนี้ ผู้เล่นอาจได้พบเหตุการณ์ประหลาดๆตามสถานที่ต่างๆทั่วโลก เช่น อาจเห็นยานบิน UFOs ลงจอดในออสเตรเลีย, สเปน และเยอรมนี หรืออาจพบสัตว์ประหลาดลึกลับปรากฏตัวขึ้นในเม็กซิโก, อิตาลี และสหราชอาณาจักร
แหม่!! ดูจากรายชื่อประเทศข้างต้นแล้ว มันก็น่าน้อยใจแทนแฟนเกมชาวไทยเสียจริงๆ เพราะในโฆษณาตัวที่สอง The Unexpected Catch ชาวประมงอุตส่าห์ร้องเสียงตกใจเป็นภาษาไทยเสียงดังฟังชัดว่า "ฮึ่ย ตัวอะไร!!" แต่กลับเลือกโลเคชั่นไปจัดในเม็กซิโกซะอย่างนั้น
