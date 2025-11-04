"Path to Nowhere" อัปเดตแพตช์ฉลองครบรอบ 3 ปี พร้อมให้เล่นแล้ววันนี้!

แพตช์ฉลองครบรอบ 3 ปีของ "Path to Nowhere" เปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ โดยจะมีการเปิดตัว Sinner ระดับ S-Class ที่ทรงพลังถึงสองคน พร้อมกิจกรรมเฉลิมฉลองทั้งออนไลน์และออฟไลน์
Catherine Augustus Andohar: ตัวละครพิเศษที่มีความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับเส้นเรื่องหลัก ในฐานะสมาชิกหลักของทีม Shattered Blade เธอโดดเด่นด้วยกลไกการโจมตีแบบ True Damage ที่หาได้ยากและความสามารถในการปรับใช้ที่หลากหลาย ทำให้เธอกลายเป็นไพ่ตายเชิงกลยุทธ์ในการต่อกรกับศัตรูที่มีพลังป้องกันสูง
จากคำแนะนำของทีมพัฒนาในช่วงไลฟ์สดฉลองครบรอบ 3 ปี การออกแบบของ Augustus ได้รับแรงบันดาลใจจากบุคคลในประวัติศาสตร์อย่าง Catherine the Great ผสมผสานองค์ประกอบของประวัติศาสตร์โรมันและฝรั่งเศส รวมถึงบุคลิกบางส่วนของ Napoleon เธอโดดเด่นด้วยความสง่างามในแบบชนชั้นสูง แต่ในขณะเดียวกันก็นำทัพด้วยความทะเยอทะยานที่โหดเหี้ย ด้วยบุคลิกและบทบาทในเรื่องที่ทรงพลัง Augustus ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดกระแสผลงานแฟนอาร์ตจากผู้เล่นทั่วโลก แม้จะยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการในฐานะ Sinner ก็ตาม
Necresta·Hella: ตัวละคร Alter ตัวแรกของเกม และยังเป็นเพื่อนร่วมทางคนสำคัญที่ผู้เล่นจำนวนมากรักและถือเป็นลูกสาวของตนเอง หลังเหตุการณ์แพร่ระบาดของ Black Ring และการเสื่อมสภาพทางจิตที่ตามมา เนื้อเรื่องหลักในอีเวนต์ฉลองครบรอบ 3 ปีจะโฟกัสไปที่การต่อสู้ของ Chief กับหลายฝ่าย เพื่อช่วยเหลือเธอจากชะตากรรมที่สิ้นหวัง เส้นเรื่องนี้เต็มไปด้วยอารมณ์เข้มข้นและความผูกพันลึกซึ้ง จนแฟน ๆ ต่างตั้งตารอคอยบทสรุปของเรื่องราวนี้อย่างใจจดใจจ่อ
จากตัวอย่างที่เปิดเผยในไลฟ์สดพรีวิวฉลองครบรอบ 3 ปี เห็นได้ชัดว่าทีมพัฒนาได้ทุ่มเทอย่างมากในการสร้างอัปเดตครั้งสำคัญนี้ ทั้งโครงสร้างเนื้อเรื่องอันยิ่งใหญ่และการออกแบบเสียงดนตรีที่ประณีต ล้วนช่วยถ่ายทอดภาพของโลกใน Path to Nowhere ให้มีความยิ่งใหญ่ ลึกซึ้ง และเต็มไปด้วยอารมณ์อย่างน่าประทับใจ
เพลิดเพลินไปกับของรางวัลมากมาย พร้อมรับ Monthly Pass ฟรีในวันที่ 1 พฤศจิกายน!
ในไลฟ์สดยังมีการเปิดเผยของรางวัลฉลองครบรอบสุดคุ้มมากมาย ผู้เล่นจะได้รับ ตั๋วสุ่มฟรี 10 ครั้ง เมื่อเข้าสู่เกม และหากล็อกอินต่อเนื่องจะได้รับเพิ่มอีก 14 ครั้ง นอกจากนี้ยังมีรางวัลใหญ่เพิ่มเติมอย่าง Monthly Pass ฟรี และ S-Class Sinner แบบเลือกได้ อีกด้วย โดยคาดว่าผู้เล่นจะสามารถรับตั๋วสุ่มฟรีรวมกันได้มากกว่า 50 ครั้ง และสำหรับผู้เล่นใหม่ ยังสามารถรับเพิ่มอีก 60 ครั้ง จากภารกิจเริ่มต้น ทำให้งานฉลองครบรอบครั้งนี้เต็มไปด้วยของรางวัลมากมายและความคุ้มค่าสุดๆ!
นอกจากนี้ ตัวเกมยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับประสบการณ์ของผู้เล่นอย่างต่อเนื่อง ผ่านการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในหลายด้าน เวอร์ชันใหม่นี้จะ ยกเลิกระบบ Compliance Requirements ที่เคยยุ่งยากออกไป ปรับปรุง Permanent Pool เพื่อให้ประสบการณ์การกาชาดีขึ้น และเพิ่มฟีเจอร์ใหม่อย่าง Sinners’ Birthday Calendar ที่ให้ผู้เล่นได้รับ การ์ดอวยพรและข้อความพิเศษจากตัวละครในวันเกิดของพวกเขา
นอกจากนี้ยังมี ฟีเจอร์ปรับแต่งหน้าหลักของเกม ที่จะเปิดให้ผู้เล่นสามารถตกแต่งและตั้งค่าหน้าหลักได้ตามสไตล์ของตัวเองมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมี การกลับมาของกิจกรรมยอดนิยมในอดีต ที่ได้รับคำชมจากผู้เล่น ซึ่งจะเปิดโอกาสให้แฟน ๆ ได้สัมผัสความสนุกเหล่านั้นอีกครั้งในเร็ว ๆ นี้
กิจกรรมออฟไลน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังจะมา! เตรียมพบกับความสนุกมากมายที่รออยู่
นอกจากคอนเทนต์ออนไลน์สุดหลากหลายแล้ว ทาง Path to Nowhere ยังได้เปิดเผยกิจกรรมออฟไลน์ฉลองครบรอบ 3 ปีอย่างเป็นทางการอีกด้วย
ก่อนหน้านี้ในปี 2025 เกมได้ร่วมมือกับ Animate Thailand อย่างประสบความสำเร็จ สร้างกระแสพูดถึงอย่างกว้างขวางในหมู่ผู้เล่นและบนโซเชียลมีเดีย ด้วยสินค้าเฉพาะกิจจากต่างประเทศและประสบการณ์คาเฟ่ธีมสุดพิเศษ
สำหรับการฉลองครบรอบครั้งนี้ เกมจะกลับมาร่วมมือกับ Animate Cafe อีกครั้ง โดยคราวนี้จะจัดขึ้นที่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย พร้อมเปิดตัว เมนูเครื่องดื่มตกแต่งด้วยภาพธีมครบรอบ และ สินค้าสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่วางจำหน่ายเป็นครั้งแรกในมาเลเซีย มอบประสบการณ์ออฟไลน์สุดพิเศษให้เหล่า Chiefs ได้ดื่มด่ำไปกับโลกของ Path to Nowhere อย่างเต็มอรรถรส
ในเวลาเดียวกัน Sculpture Photo Space ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย จะจัดงาน กิจกรรมถ่ายภาพธีมฉลองครบรอบ 3 ปี ขึ้นด้วย ผู้เล่นจะได้มีโอกาส พบปะและถ่ายภาพกับ Augustus และ Necresta·Hella อย่างใกล้ชิด ราวกับได้ข้ามพรมแดนระหว่างโลกในเกมและโลกความจริง เพื่อเก็บภาพแห่งความทรงจำสุดพิเศษในโอกาสสำคัญนี้
Collaboration Overview:Path to Nowhere × SCULPTURE
▶ Location: Sculpture สยามสแควร์ ซอย 5, แขวงปทุมวัน, เขตปทุมวัน, กทม. 10330
▶ Date: 5–9 พฤศจิกายน
Path to Nowhere × Animate Cafe
▶ Location: Animate Malaysia: Animate Cafe Kuala Lumpur ที่ LaLaport Bukit Bintang City Centre (ชั้น LG), มาเลเซีย
▶ Date: 7 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นที่ติดตามเนื้อเรื่อง ชื่นชอบสไตล์ดาร์ก หรือเป็น Chief ผู้กลับมาเยือน DisCity อีกครั้งเพื่อรำลึกถึงการผจญภัยที่ผ่านมา ตอนนี้คือเวลาที่เหมาะที่สุดในการกลับมา โลกของ Path to Nowhere เต็มไปด้วย รางวัลสุดคุ้มและคอนเทนต์ใหม่มากมาย ดาวน์โหลดเกมเลยและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการฉลองครั้งยิ่งใหญ่นี้
