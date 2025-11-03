Review: Digimon Story Time Stranger เจาะเวลาหามอนสเตอร์

แนวเกม อาร์พีจีสะสมสัตว์เลี้ยง
แพลตฟอร์ม PS5, Xbox Series, PC
เรตเกม ESRB: T เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป
ภาคใหม่ในรอบ 8 ปีของซีรีส์เกมอาร์พีจีฝึกอสูรสุดน่ารัก ที่ทำไปทำมาคุณภาพเริ่มขยับใกล้ "เพอร์โซน่า" เข้าไปทุกที
Digimon Story Time Stranger นั้นว่าด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในกรุงโตเกียวปี 2028 เมื่อกลุ่มเจ้าหน้าที่สังกัดองค์กรลับ ADAMAS ได้ถูกส่งตัวไปสืบสวนโซนพื้นที่ปิดตาย และได้บังเอิญพบเข้ากับดิจิมอนปริศนาแล้วหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ระเบิดรุนแรงขึ้น พอลืมตาตื่นอีกครั้งกลับพบว่าตัวเราได้ถูกย้อนเวลากลับไปในปี 2020 นั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการผจญภัยไขความลับในอดีตหาตัวบงการผู้อยู่เบื้องหลัง เพื่อป้องกันเหตุร้ายแรงที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอีก 8 ปีข้างหน้า
ผู้เล่นสามารถเลือกเพศตัวละครที่ตนอยากเป็นได้ระหว่าง Dan Yuki หรือ Kanan Yuki ซึ่งตัวละครไหนที่เราไม่ได้เลือกเขาก็จะมาเป็นคู่หูคอยให้ข้อมูลข่าวสารอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆ พอได้ฮีโร่สมใจแล้วตัวเกมก็จะพาเข้าสู่เนื้อหาหลักที่ผู้เล่นอย่างเรามีหน้าที่เพียงแค่บังคับตัวละครเดินไปตามจุดเครื่องหมายที่กำหนดไว้ ระหว่างทางหากพบเจอศัตรูก็ต้องเข้าต่อสู้ในรูปแบบเทิร์นเบสผลัดตากันใส่คำสั่งตามสไตล์สูตรสำเร็จของเกมแนว JRPG ที่พวกเราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี
ดิจิมอนภาคใหม่นี้จะไม่มีระบบสุ่มพบเจอศัตรู (Random Encounter) มาคอยกวนใจเราอีกต่อไป โดยมอนสเตอร์ทุกตัวนั้นจะแสดงปรากฏให้เห็นตัวเป็นๆเดินไปเดินมาอยู่ภายในดันเจี้ยน ช่วยให้ผู้เล่นวางแผนตัดสินใจเลือกได้เองว่าอยากสู้กับใครหรือบางทีเห็นมอนฯตัวใหญ่เบิ้มเลเวลสูงดักอยู่ข้างหน้า เราก็สามารถเดินอ้อมหลบเลี่ยงมันไปได้อย่างปลอดภัย นับว่าสะดวกสบายตามเทรนด์เกมอาร์พีจีสมัยใหม่ แถมประโยชน์มันมิได้มีแค่การมองเห็นอย่างเดียวเท่านั้น แต่เรายังสามารถฉวยโอกาสกดปุ่ม R2 เพื่อควักปืนยิงไปที่ตัวมอนสเตอร์ตอนมันเผลอเพื่อชิงความได้เปรียบก่อนเริ่มต่อสู้ได้อีกด้วย
ในเมนูหน้าต่างระหว่างสู้ศึก มันก็จะมีคำสั่งพื้นฐานอย่างโจมตีปกติ, ใช้ไอเทม และปล่อยสกิลพิเศษมาให้ได้เลือก ซึ่งตรงจุดนี้หากใครอยากฟาร์มไวๆขี้เกียจต้องมากดจิ้มป้อนคำสั่งเองทุกครั้ง ตัวเกมก็ยังมีระบบ Auto ให้เหล่ามอนสเตอร์ในทีมโจมตีใส่ศัตรูแบบอัตโนมัติ แต่ขอย้ำเตือนว่าโหมดออโต้นี้มีไว้ช่วยเหลือเราในการฟาร์มมอนฯระดับทั่วไปตามรายทางเท่านั้น ถ้าเป็นมอนสเตอร์ระดับสูงหรือในศึกชี้ชะตาสำคัญอย่างบอสใหญ่ เราไม่ควรให้ AI มาบังคับควบคุมโดยเด็ดขาด เนื่องจากสมองกลมันรู้จักแค่การฆ่าฟัน พวกเทคนิคกลยุทธ์เอาชีวิตรอดอย่างการฮีลฟื้นฟูเลือดหรือสลับเปลี่ยนตัวออกตอนใกล้ตายนั้นคอมฯมันไม่รู้จักเลย ฉะนั้นสายชิลทั้งหลายต้องพึงระวังเรื่องนี้เอาไว้ด้วย
เหล่าดิจิมอนที่เราสามารถเลี้ยงดูและเทรนฝึกฝนได้ภายในเกมจะมีมากมายถึง 450 กว่าตัวเลยละ นับว่าเยอะสุดเท่าที่ซีรีส์นี้เคยทำมา ส่วนวิธีการได้รับเราก็เพียงแค่ต้องสู้กับดิจิมอนที่หมายตาบ่อยๆเพื่อเก็บเกี่ยวข้อมูลของพวกมัน เมื่อฟาร์มข้อมูลจนครบถ้วน 100% เราจึงจะสามารถฟักมันออกจากไข่แล้วพามันลงสนามสู้ศึกได้ทันที อย่างไรก็ตามหากใครมีความอดทนมากพอจะรอให้ข้อมูลแตะ 200% ก่อนแล้วค่อยฟัก คุณก็จะได้รับดิจิมอนตัวเดิมในเวอร์ชันที่แข็งแกร่งกว่าปกติ โดยดิจิมอนที่เพิ่งฟักออกจากไข่ส่วนใหญ่จะเป็นร่างเริ่มต้นแบเบาะที่ยังไม่เก่งกาจอะไรนัก แต่เมื่อไหร่ที่เราพามันไปสู้เก็บเลเวลจนถึงจุดๆหนึ่ง เมื่อนั้นมันจะมีปุ่มขึ้นมาให้ "วิวัฒน์" เพื่อแปรสภาพจากร่างเด็กสู่ร่างผู้ใหญ่โตเต็มวัย ซึ่งดิจิมอนบางตัวหลังวิวัฒน์แล้วก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียว
ด้านการนำเสนออาจพูดได้ว่าเป็นจุดบอดของเกมเลยก็ว่าได้ โดยเฉพาะยามที่คุณเดินสำรวจในดันเจี้ยน ดีเทลรายละเอียดสภาพแวดล้อมมันช่างดูหยาบ โมเดลสามมิติก็ทำมาแบบเรึยบง่ายคล้ายกับกล่องกระดาษแทบไม่ได้ลงทุนลงแรงอะไรเลย หนำซ้ำเฟรมเรตแทนที่จะลื่นปรื๊ดกลับร่วงแกว่งทั้งที่เปิดรันบนเครื่องคอนโซลสมรรถนะสูง นี่ยังดีนะที่ได้ความน่ารักสดใสของเหล่าดิจิมอนคอยช่วยแบกเอาไว้ มิเช่นนั้นเราคงหมดไฟในการเล่นและตัดสินใจลบเกมอาร์พีจีหลงยุคนี้ทิ้งไปนานแล้ว
"Digimon Story Time Stranger ว่าตามตรงมันไม่ใช่เกมที่แย่อะไรเลย เป็นอาร์พีจีสไตล์สูตรสำเร็จที่มีจุดขายชัดเจนได้ต่อสู้เคียงข้างและได้เห็นการเติบโตของเหล่ามอนสเตอร์ที่เราเลี้ยง แถมภาคนี้ก็ปรับปรุงให้เล่นง่ายสะดวกสบายยิ่งกว่าเดิม เพียงแค่อาจติดตรงองค์ประกอบในบางจุดที่แอบรู้สึกคล้ายเกมทุนต่ำเหมือนทีมงานได้งบมาใช้แบบจำกัดจำเขี่ย แน่ละขึ้นชื่อว่า บันไดนัมโค ทั้งแฟนอนิเมะและคอเกมต่างคงรู้กิตติศัพท์ของค่ายนี้กันดีอยู่แล้ว ก็ต้องทำใจยอมรับสภาพกันไป"
|เกมเพลย์
|7
|กราฟิก
|7
|เสียง
|7
|เนื้อเรื่อง
|7
|ความคิดสร้างสรรค์
|7
|ภาพรวม
|7
สนับสนุนบทความรีวิวโดยบริษัท บันไดนัมโค Bandai Namco Entertainment
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารวงการเกมครับ*