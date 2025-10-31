สองชะตาพลิกโลก! "Tales of Xillia Remastered" วางจำหน่ายแล้ว

Bandai Namco ประกาศวางจำหน่าย "Tales of Xillia Remastered" หนึ่งในภาคที่น่าจดจำจากซีรีส์ Tales of กลับมาอีกครั้งพร้อมกราฟิกที่สวยงามตระการตา และเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ ๆ มากมาย เล่นได้แล้วทั้งบนคอนโซลและพีซี
"Tales of Xillia Remastered" คือเวอร์ชันรีมาสเตอร์ของ Tales of Xillia ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกในปี 2011 ผู้เล่นจะได้ดำดิ่งสู่โลกอันงดงามของ Rieze Maxia ที่ซึ่งมนุษย์และวิญญาณอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน ผู้เล่นสามารถเลือกที่จะดำเนินเรื่องราวผ่านมุมมองของ Milla Maxwell หญิงสาวลึกลับที่ร่วมเดินทางกับวิญญาณทรงพลังทั้งสี่ หรือ Jude Mathis นักศึกษาแพทย์ผู้ใฝ่ฝันจากเมืองหลวง เส้นทางของทั้งสองมาบรรจบกันเมื่อพวกเขาค้นพบความลับสุดอันตราย อาณาจักร Rashugal กำลังใช้อาวุธที่ดูดมานา ซึ่งคุกคามความสมดุลของโลกทั้งใบ Milla และ Jude มุ่งมั่นที่จะหยุดยั้งการทำลายล้างและฟื้นฟูความสมดุล จึงเริ่มการเดินทางอันกล้าหาญเพื่อทำลายอุปกรณ์ดังกล่าวและกอบกู้โลกของพวกเขา
เกมเวอร์ชันรีมาสเตอร์มาพร้อมกับการปรับปรุงคุณภาพต่าง ๆ เช่น การบันทึกอัตโนมัติ ไอคอนจุดหมายปลายทางเพื่อการสำรวจที่ราบรื่น และการเข้าถึงร้านค้าเกรดได้ทันที นอกจากนี้ Tales of Xillia Remastered ยังมีตัวเลือกให้ปิดการเผชิญหน้ากับศัตรูทั่วไปได้ทุกเมื่อ สำหรับผู้ที่ต้องการเน้นประสบการณ์ไปที่เนื้อเรื่อง การอัปเกรดระบบเกมเพลย์ครั้งใหญ่ประกอบด้วยระบบต่อสู้แบบ Dual Raid Linear Motion Battle System ซึ่งเป็นระบบต่อสู้แบบเรียลไทม์ที่ให้ผู้เล่นรวมทีมกับพันธมิตรเพื่อปล่อยคอมโบอันทรงพลัง และปลดล็อกทักษะสนับสนุนพิเศษเพื่อเอาชนะศัตรู Tales of Xillia Remastered ยังมีเนื้อหาดาวน์โหลดจากเกมเวอร์ชันดั้งเดิม ซึ่งประกอบด้วยชุดตัวละคร ไอเทมโบนัส และส่วนเสริมอื่น ๆ ที่แฟน ๆ ชื่นชอบ
"Tales of Xillia Remastered" วางจำหน่ายแล้วบน PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X|S และ PC (Steam) ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bandainamcoent.asia/ และช่องทางโซเชียลมีเดิยทั้ง Facebook, Instagram, X, TikTok, LINE และ YouTube
