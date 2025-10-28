PlayStation จัดแคมเปญ "11.11 Power Deals" เริ่ม 31 ต.ค.นี้!

โซนี่ อินเตอแอคทีฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เตรียมจัดโปรโมชัน "11.11 Power Deals" พร้อมมอบส่วนลดสำหรับคอนโซล PlayStation 5 อุปกรณ์เสริม และเกมต่าง ๆ อีกมากมาย ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม ถึง 13 พฤศจิกายนนี้
โดยสินค้าไฮไลท์ใน "11.11 Power Dealsl" ได้แก่ คอนโซล PS5 ในราคา 15,090 บาท จากราคาปกติ 18,690 บาท, คอนโซล PS5 Pro ในราคา 25,890 บาท จากราคาปกติ 29,490 บาท, PlayStation Portal Remote Player ในราคา 7,090 บาท จากราคาปกติ 7,790 บาท, คอนโทรลเลอร์ไร้สาย DualSense ในราคา 2,090 บาท จากราคาปกติ 2,590 บาท และเกม Death Stranding 2: On The Beach ในราคา 1,690 บาท จากราคาปกติ 2,290 บาท
พร้อมต้อนรับเทศกาลปีใหม่ไปกับ PlayStation 5 และเกมออกใหม่มากมายในปีนี้ อย่าง Monster Hunter Wilds, Death Stranding 2: On The Beach, Ghost of Yotei, Battlefield 6 รวมถึงเกมที่จะออกในอนาคต เช่น Resident Evil Requiem, SAROS, MARVEL Tokon: Fighting Souls และ Marvel’s Wolverine
และเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีของ PlayStation ทางโซนี่ได้จัดทำอินโฟกราฟิกพิเศษที่รวบรวมเรื่องราวและช่วงเวลาสำคัญต่าง ๆ ของ PlayStation ตลอดระยะเวลากว่าสามทศวรรษของการเติบโตสู่แบรนด์ที่แฟน ๆ ทั่วโลกหลงรัก
คอนโซล PlayStation 5
• คอนโซล PS5 (รุ่นมีช่องใส่แผ่น) ราคาปกติ 18,690 บาท ราคาพิเศษ 15,090 บาท
• คอนโซล PS5 (รุ่นดิจิทัล) ราคาปกติ 15,690 บาท ราคาพิเศษ 12,090 บาท
• คอนโซล PS5 Pro ราคาปกติ 29,490 บาท ราคาพิเศษ 25,890 บาท
อุปกรณ์เสริม
• คอนโทรลเลอร์ไร้สาย DualSense - สีขาว ราคาปกติ 2,590 บาท ราคาพิเศษ 2,090 บาท
• คอนโทรลเลอร์ไร้สาย DualSense - สีดำมิดไนท์ ราคาปกติ 2,590 บาท ราคาพิเศษ 2,090 บาท
• คอนโทรลเลอร์ไร้สาย DualSense - สีแดงคอสมิค ราคาปกติ 2,590 บาท ราคาพิเศษ 2,090 บาท
• คอนโทรลเลอร์ไร้สาย DualSense - สีชมพูโนวา ราคาปกติ 2,590 บาท ราคาพิเศษ 2,090 บาท
• คอนโทรลเลอร์ไร้สาย DualSense - สีม่วงกาแล็กติก ราคาปกติ 2,590 บาท ราคาพิเศษ 2,090 บาท
• คอนโทรลเลอร์ไร้สาย DualSense - สีฟ้าสตาร์ไลท์ ราคาปกติ 2,590 บาท ราคาพิเศษ 2,090 บาท
• คอนโทรลเลอร์ไร้สาย DualSense - สีเทาลายพราง ราคาปกติ 2,590 บาท ราคาพิเศษ 2,090 บาท
• คอนโทรลเลอร์ไร้สาย DualSense - สีแดงวอลคานิค ราคาปกติ 2,690 บาท ราคาพิเศษ 2,190 บาท
• คอนโทรลเลอร์ไร้สาย DualSense - สีน้ำเงินโคบอลต์ ราคาปกติ 2,690 บาท ราคาพิเศษ 2,190 บาท
• คอนโทรลเลอร์ไร้สาย DualSense - สีน้ำเงินสเตอร์ลิง ราคาปกติ 2,690 บาท ราคาพิเศษ 2,190 บาท
• คอนโทรลเลอร์ไร้สาย DualSense - สีครามโครมา ราคาปกติ 2,690 บาท ราคาพิเศษ 2,190 บาท
• คอนโทรลเลอร์ไร้สาย DualSense - สีมุกโครมา ราคาปกติ 2,690 บาท ราคาพิเศษ 2,190 บาท
• คอนโทรลเลอร์ไร้สาย DualSense - สีทีลโครมา ราคาปกติ 2,690 บาท ราคาพิเศษ 2,190 บาท
• เครื่องเล่นระยะไกล PlayStation Portal สีขาว ราคาปกติ 7,790 บาท ราคาพิเศษ 7,090 บาท
• เครื่องเล่นระยะไกล PlayStation Portal สีดำมิดไนท์ ราคาปกติ 7,790 บาท ราคาพิเศษ 7,090 บาท
• คอนโทรลเลอร์ไร้สาย DualSense Edge ราคาปกติ 7,790 บาท ราคาพิเศษ 6,790 บาท
• คอนโทรลเลอร์ไร้สาย DualSense Edge สีดำมิดไนท์ ราคาปกติ 7,790 บาท ราคาพิเศษ 6,790 บาท
• ชุดหูฟังไร้สาย PULSE Elite สีขาว ราคาปกติ 5,190 บาท ราคาพิเศษ 4,490 บาท
• ชุดหูฟังไร้สาย PULSE Elite สีดำมิดไนท์ ราคาปกติ 5,190 บาท ราคาพิเศษ 4,490 บาท
• หูฟังเอียร์บัดไร้สาย PULSE Explore - สีขาว ราคาปกติ 7,790 บาท ราคาพิเศษ 6,790 บาท
• หูฟังเอียร์บัดไร้สาย PULSE Explore - สีดำมิดไนท์ ราคาปกติ 7,790 บาท ราคาพิเศษ 6,790 บาท
• คอนโทรลเลอร์ Access ราคาปกติ 3,090 บาท ราคาพิเศษ 2,390 บาท
• เครื่องเล่นจำลองภาพเสมือนจริง PlayStation VR2 ราคาปกติ 15,990 บาท ราคาพิเศษ 12,390 บาท
เกมบน PS5
• Astro Bot (แอสโตรบ็อต) ราคาปกติ 1,990 บาท ราคาพิเศษ 1,290 บาท
• Gran Turismo 7 ราคาปกติ 2,290 บาท ราคาพิเศษ 990 บาท
• God of War Ragnarök ราคาปกติ 2,290 บาท ราคาพิเศษ 690 บาท
• Marvel's Spider-Man 2 ราคาปกติ 2,290 บาท ราคาพิเศษ 990 บาท
• Rise of the Ronin ราคาปกติ 2,290 บาท ราคาพิเศษ 990 บาท
• The Last of Us Part II Remastered ราคาปกติ 1,690 บาท ราคาพิเศษ 990 บาท
• The Last of Us Part I ราคาปกติ 2,290 บาท ราคาพิเศษ 990 บาท
• Ghost of Tsushima Director's Cut ราคาปกติ 2,290 บาท ราคาพิเศษ 990 บาท
• Helldivers 2 ราคาปกติ 1,290 บาท ราคาพิเศษ 990 บาท
• Until Dawn ราคาปกติ 1,990 บาท ราคาพิเศษ 990 บาท
• Horizon Zero Dawn Remastered ราคาปกติ 1,690 บาท ราคาพิเศษ 690 บาท
• LEGO Horizon Adventures (LEGO® ผจญภัยสุดเขตแดน) ราคาปกติ 1,290 บาท ราคาพิเศษ 690 บาท
• Stellar Blade ราคาปกติ 2,290 บาท ราคาพิเศษ 1,290 บาท
• Death Stranding 2: On The Beach ราคาปกติ 2,290 บาท ราคาพิเศษ 1,690 บาท
• Lost Soul Aside ราคาปกติ 1,990 บาท ราคาพิเศษ 1,290 บาท
ติดตามรายละเอียดแคมเปญ "11.11 Power Dealsl" ได้ที่ https://www.playstation.com/th-th/local/campaigns/double-eleven/
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*