ROG เปิดตัวเกมมิ่งโฟน Honkai Impact ขายในไทย 100 ชุดเท่านั้น!

เอซุส ภายใต้แบรนด์รีพับบลิค ออฟ เกมเมอร์ส (ROG) ประกาศเปิดตัวคอลเลกชันเกมมิ่งโฟนสุดพิเศษ “ROG Phone 9 FE x Honkai Impact 3rd Elysia’s Special Collection” ที่จัดทำร่วมกับ HoYoverse วางขายในไทยเพียง 100 ชุด ในราคา 25,990 บาท
"ROG Phone 9 FE x Honkai Impact 3rd Elysia’s Special Collection" ถือเป็นการเปิดตัวชุดครอสโอเวอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟของตัวละคร Elysia (เอลิเซีย) หนึ่งในตัวละครที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในกลุ่มผู้เล่นและชุมชนแฟนเกม Honkai Impact ที่ผสานเสน่ห์อันอ่อนช้อยของเธอ คอสตูมสีขาว-ชมพูอันเป็นเอกลักษณ์ แต่ขณะเดียวกันก็ถือเป็นตัวละครสาย DPS ที่เน้นทำดาเมจกำจัดศัตรูให้มากที่สุด ซึ่งเข้ากับคาแรกเตอร์ของ ROG Phone 9 FE ที่เป็นเกมมิ่งโฟนสุดแรง และพร้อมมอบประสบการณ์ที่ผสมผสานทั้งคุณค่าของการสะสมและจัดเต็มด้วยประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการเล่นเกมบนสมาร์ทโฟน ภายใต้สโลแกน “Your Game, Lit With Love เกมของคุณ สว่างไสวด้วยรัก”
โทนสี Romantic Pink x ดีไซน์จากตัวละคร Elysia
สำหรับชุด Elysia’s Special Collection Gift Box นี้จะมาในธีมสี Romantic Pink พร้อมดีไซน์กล่องที่ทำขึ้นมาเพื่อ ROG Phone 9 FE เท่านั้น มีรูปหัวใจสีชมพูอยู่ตรงกลางเพื่อเป็นข้อความพิเศษที่ทาง Elysia ตั้งใจส่งถึงเหล่าแฟนๆ ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเธอมาโดยตลอด ตัวกล่องโทนสีชมพูพาสเทลนี้ได้ผสมผสานเข้ากับองค์ประกอบเทคโนโลยีสไตล์พิกเซล เพื่อถ่ายทอดตัวตนที่อ่อนหวานโรแมนติกของเธอควบคู่ไปกับนวัตกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของ ROG Phone 9 อย่างไฟ AniMe Vision ตรงด้านหลังเครื่อง อีกทั้งเมื่อเปิดกล่อง จะให้ความรู้สึกเสมือนกำลังเปิดจดหมายจาก Elysia ที่พร้อมส่งทั้งกำลังใจ ความสง่างาม และความรู้สึกพิเศษเข้าสู่ชีวิตประจำวันของผู้เล่นอย่างลึกซึ้ง
ไอเทมสะสมสุดพิเศษภายในกล่อง
ROG Phone 9 FE ชุด Elysia’s Special Collection Gift Box มาพร้อมกับไอเทมที่รังสรรค์ขึ้นมาอย่างพิถีพิถัน ที่ถ่ายทอดเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของ Elysia ได้อย่างงดงาม ประกอบด้วย
• Eternal Elegance Stand – สแตนตัวละครแบบอะคริลิกลายประดับสุดหรู เพิ่มความงามของ Elysia ให้โดดเด่นในพื้นที่ของเกมเมอร์ส
• Affectionate Badge with Cover – เข็มกลัดดีไซน์พิเศษ พกพาความรักที่มีต่อ Elysia ไปได้ทุกที่
• Dreamy Pink Letter Character Card & Envelope – การ์ดสะสมพร้อมซองจดหมาย ลวดลายอ่อนหวานน่าหลงใหล
• Adorable Stickers – สติกเกอร์ Elysia สไตล์ชิบิน่ารัก สำหรับตกแต่งของใช้ให้เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งความสนุกสนาน
• Solid Love Armor Case – เคสโทรศัพท์สุดพิเศษ ได้แรงบันดาลใจจากชุดเอ็กซ์คลูซีฟของ Elysia
• Love-Powered Cable Guard – ตัวป้องกันสายชาร์จลาย Elysia ในรูปแบบชิบิ เพิ่มรอยยิ้มให้ช่วงเวลาการชาร์จ
• Dreamlink Wand Ejector Pin – เข็มจิ้มถาดซิมที่ออกแบบตามอาวุธของ Elysia สื่อถึงพลังแห่งความฝัน
โดยกล่องแต่ละชุดยังมาพร้อม หมายเลขซีเรียลเฉพาะ เพื่อให้แฟน ๆ สามารถแลกรับไอเทมในเกม Honkai Impact ได้ ได้แก่ Enchanted Phones จำนวน 2 ชิ้น และ Asterite 2,000 หน่วย ซึ่งเป็นสกุลเงินพรีเมียมภายในเกม เพื่อผสานประสบการณ์ระหว่างโลกแห่งเกมและโลกแห่งความจริงเข้าไว้ด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ
ขยายประสบการณ์ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
คอลเลกชันนี้มาพร้อมคอนเซปต์ “Your Game, Lit With Love เกมของคุณ สว่างไสวด้วยรัก” ซึ่งทาง ROG ได้เปิดตัว Elysia Theme Pack สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ให้ดาวน์โหลดฟรี เฉพาะบน ROG Phone Theme Store ตั้งแต่วันเปิดตัว โดยแพคเกจนี้ประกอบไปด้วยธีม Live Wallpaper, แอนิเมชันขณะชาร์จมือถือ, หน้าจอรับสาย, Always-On Panel และแอนิเมชันบน AniMe Vision ตรงหลังเครื่อง เพื่อให้ทุกการโต้ตอบบน ROG Phone 9 FE เต็มเปี่ยมด้วยเสน่ห์และความสง่างามของ Elysia อย่างสมบูรณ์แบบ
สินค้า Limited Edition
ROG Phone 9 FE ชุด Elysia’s Special Collection Gift Box วางจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้ว ในราคาชุดละ 25,990 บาท ซึ่งเป็นสินค้า Limited Edition ที่มีเพียง 100 ชุดเท่านั้น โดยลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
• ASUS Exclusive Store สาขาเซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลเชียงราย, เซ็นทรัลชลบุรี, เซ็นทรัลขอนแก่น, เซ็นทรัลนครราชสีมา, เซ็นทรัลระยอง, เซ็นทรัลเชียงใหม่, เซ็นทรัลนครศรีธรรมราช, สาขา A&T Computer จังหวัดระยอง และสาขาใหม่แฟชั่น ไอส์แลนด์ (เปิดสาขาอย่างเป็นทางการวันที่ 31 ตุลาคม 2568)
• ROG Exclusive Store สาขาฟอร์จูนทาวน์ พระราม 9
• ASUS Online Store: https://th.asus.click/yf01ex
• Shopee: https://s.shopee.co.th/AUiL1paQRR
• Lazada: https://s.lazada.co.th/s.C97OC?cc
สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: ASUS Republic of Gamers
