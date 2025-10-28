ACECRAFT ประกาศคอลแลปส์ Looney Tunes ในเดือนตุลาคมนี้!

MOONTON Games ประกาศความร่วมมือสุดพิเศษระหว่าง "ACECRAFT" เกมยิงแนว bullet hell กับ "Looney Tunes" การ์ตูนคลาสสิกตลอดกาลจาก Warner Bros. เตรียมเริ่มกิจกรรมคอลแลปส์ในเดือนตุลาคมนี้
ท้องฟ้าแห่ง ACECRAFT กำลังจะเต็มไปด้วยความป่วนสุดฮา!
กิจกรรมพิเศษครั้งนี้นำเอาตัวละครระดับตำนานจาก Looney Tunes อย่าง Bugs Bunny และ Daffy Duck มาบินโลดแล่นบนท้องฟ้าแห่งคลาวเดียในฐานะนักบินสุดพิเศษจากการคอลแลปส์กัน แต่ละตัวละครถูกถ่ายทอดออกมาผ่านแอนิเมชันวาดมือสุดประณีต ที่สะท้อนบุคลิกอันเป็นเอกลักษณ์และอารมณ์ขันแบบ slapstick ได้อย่างมีชีวิตชีวา ผสมผสานเข้ากับโลกแฟนตาซีของ คลาวเดีย ได้อย่างลงตัว
เข้าร่วมงานปาร์ตี้ผัก "Veggie Party"
ในช่วงกิจกรรมครอสโอเวอร์ "Veggie Party" ผู้เล่นจะได้สนุกไปกับกิจกรรมพิเศษและรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟมากมายในช่วงเวลาจำกัด เช่น:
• Wild Harvest: ทำภารกิจในเกมให้สำเร็จ (รายวัน, ทัวร์นาเมนต์, หรือกิจกรรมพิเศษ) แล้วหยิบจอบของคุณขึ้นมา ขุดหาสมบัติที่ซ่อนอยู่บนกระดานกิจกรรม! เมื่อค้นหาสมบัติครบทุกชิ้น ผู้เล่นจะได้รับรางวัลผ่านด่านพิเศษ และยังสามารถแข่งขันบนกระดานจัดอันดับตามจำนวนด่านที่ผ่านได้อีกด้วย
• Fest Sign-in: เข้าสู่ระบบทุกวันเพื่อรับรางวัลตามลำดับวันตลอดช่วงกิจกรรม
• Fest Shop: สะสมเหรียญในกิจกรรมจากการผ่านด่าน แล้วนำไปแลกของรางวัลสุดพิเศษในร้านค้ากิจกรรม
• Fest Puzzle: สะสมชิ้นส่วนปริศนา (Puzzle Pieces) จากการทำภารกิจต่าง ๆ ในเกม เพื่อปลดล็อกช่องและรับของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ! โดยจะมีแท็บกิจกรรมเฉพาะให้ผู้เล่นเข้าถึงคอนเทนต์คอลแลปส์ทั้งหมดได้อย่างสะดวก
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสริมที่เกี่ยวข้องกับการคอลแลปส์ Looney Tunes จัดขึ้นบนโซเชียลมีเดีย สามารถติดตามช่องทางอย่างเป็นทางการของ ACECRAFT ได้ที่ Facebook, Discord, YouTube, Instagram และ TikTok
ดาวน์โหลดเกม ACECRAFT ได้แล้วบน iOS และ Android
