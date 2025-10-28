ส่องเกมเพลย์! "Battlefield REDSEC" ก่อนเปิดเล่นฟรี ดึกคืนนี้

สงครามแบทเทิลรอยัลฟรีทูเพลย์ที่มีรากฐานจาก "แบทเทิลฟิลด์" ภาคล่าสุด ใกล้ได้ฤกษ์เปิดสมรภูมิแคลิฟอร์เนียไฟลุกให้ทุกคนได้ไปสัมผัสกันแล้ว
บริษัท Electronic Arts ออกมาประกาศข่าวดี เตรียมพร้อมเปิดให้บริการ Battlefield REDSEC ผลงานเกมแบทเทิลรอยัลฟรีทูเพลย์ที่ถูกร่ำลือกันมานาน ในวันอังคารที่ 28 ตุลาคมปี 2025
โดยในช่วงกลางดึกประมาณสี่ทุ่มคืนนี้ ทาง EA จะมีการปล่อยเทรลเลอร์ตัวอย่างเกมเพลย์ออกมาให้แฟนๆได้รับชมกันเป็นครั้งแรกตามลิงค์ด้านบน ซึ่งภายหลังจากที่เทรลเลอร์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ ตัวเกม Battlefield REDSEC ก็จะเปิดเซิร์ฟเวอร์ให้ทุกคนเข้าไปเล่นในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันทันที
สำหรับแพลตฟอร์มที่รองรับก็จะเหมือนกับเกม Battlefield 6 ภาคหลักทุกประการ นั่นคือ PlayStation 5, Xbox Series และ PC แต่หากใครทนไม่ไหวจริงๆ เราก็มีคลิปวิดีโอเกมเพลย์หลุดของโหมดแบทเเทิลรอยัลนี้มาให้ได้รับชมกันไปพลางๆก่อนระหว่างรอ
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
