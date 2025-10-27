"Goddess of Victory: NIKKE" เผยแผนฉลองครบรอบ 3 ปี

Level Infinite เปิดตัวอีเวนต์ครบรอบ 3 ปีของเกมแนวไซไฟ RPG ยอดนิยม "Goddess of Victory: NIKKE" เผยโฉม SSR ใหม่ Nayuta และ Liberalio รวมถึงโหมดต่อสู้ใหม่ Surface Beta สมรภูมิการต่อสู้ครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา
อีเวนต์ครบรอบนี้จะมาพร้อมกับนิกะเกะสาวหน้าใหม่ 3 สาวด้วยกัน โดยจะมีตัวละคร 2 ตัวที่บทบาทหลักในเนื้อเรื่องใหม่ที่เล่าถึงเหล่านิกเกะพิลกริมในตำนานผู้ทรงพลัง ที่เคยต่อสู้ในสงครามรอบแรกกับกองทัพแรปเจอร์ และในครั้งนี้พวกเธอได้รวมพลังกันอีกครั้งเพื่อเผชิญหน้ากับ ‘Rapture Queen’ ผู้ชั่วร้าย
SSR Nayuta : สมาชิกทีม Pioneer Squad ที่ออกเดินทางทั่วโลกเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของราชินี เธอปฏิบัติการผ่านร่างแยกที่เชื่อมโยงกันด้วย NIMPH ที่เก็บอยู่ในน้ำเต้า และออกสู่สนามรบพร้อมกับ Mantra หุ่นยนต์คู่ใจรูปร่างคล้ายอูฐ
SSR Liberalio : หนึ่งในสมาชิกกลุ่ม Heretics ผู้ลึกลับ Liberalio เป็นนักล่าผู้เชี่ยวชาญและมีความสามารถในการตรวจจับระดับสูง เธอไม่ชอบเสียงดังและมองราชินีคนปัจจุบันว่าเป็นแม่ของตนเอง ทำให้เธอกำจัดทุกสิ่งที่เป็นภัยคุกคามต่อราชินีโดยไม่ลังเล
SSR Chime (แจกฟรี): ที่ปรึกษาคนสำคัญของ The Crown แม้จะมีรูปร่างเล็ก แต่เธอเป็นนักวางกลยุทธ์ที่กระตือรือร้นและเต็มไปด้วยความมั่นใจ เธอมีความรู้และสัญชาตญาณเฉียบแหลมในการช่วยเหลือ The Crown ให้คงอยู่ในอาณาจักรแห่งอนาคตที่มีประชากรเบาบางแต่ทรงความสำคัญยิ่ง
ผู้เล่นจะได้พบกับตัวเลือกใหม่ในการปรับแต่งและความท้าทายมากมายดังนี้:
• อีเวนต์เนื้อเรื่องใหม่: ความสมดุลที่เปราะบางได้แตกสลายลงแล้ว และการต่อสู้ครั้งสุดท้ายกำลังจะเริ่มต้นขึ้น เมื่อแผนการของ Liberalio ทำให้ราชินีจากดวงดาวปรากฏตัวบนโลก Nayuta จึงก้าวออกมาเพื่อรวบรวมทีม Pioneer Squad และร่วมมือกับ Eden ในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับภัยคุกคามที่กำลังจะมาถึง
• โหมดใหม่ ‘Surface Beta’: การฉลองครบรอบ 3 ปีจะมาพร้อมโหมดการเล่นใหม่ ที่ผู้เล่นจะต้องจัดทีม NIKKE เพื่อเข้าต่อสู้กับกองทัพ Rapture เก็บทรัพยากร ยึดฐาน และชิงชัยชนะในสมรภูมิสุดเดือด
• คอสตูมใหม่: สกินกาชาสำหรับ Redhood จะเปิดให้สะสม พร้อมกับสกินใหม่จาก Battle Pass ของ Crown และ Little Mermaid
• การกลับมาของตัวละครพิลกริม: ผู้เล่นสามารถเลือกสุ่มตัวละครพิลกริมที่ต้องการได้อีกครั้งระหว่าง Modernia, Dorothy หรือ Red Hood
• กิจกรรมพิเศษช่วงเวลาจำกัด: ร่วมต่อสู้กับบอสใหม่สุดท้าทาย รวมถึง Union Raid, Solo Raid และมินิเกมพิเศษอีกมากมายที่เปิดให้เล่นเฉพาะช่วงอีเวนต์นี้เท่านั้น
นอกจากในเกมแล้ว จักรวาลของ NIKKE ยังจะขยายออกสู่โลกจริงผ่านกิจกรรมสุดปังอีก 2 กิจกรรม ได้แก่
- กิจกรรมคอลแลปกับร้าน Animate (ลอสแอนเจลิส, แคลิฟอร์เนีย)
- การเข้าร่วมงาน Anime Impulse 2025 (ดัลลัส, เท็กซัส)
"Goddess of Victory: NIKKE" พร้อมให้บริการแล้วทั่วโลกบน PC รวมถึงบนมือถือทั้ง iOS และ Android ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://nikke-en.com
