VCT Challengers 2026 เปิดศึกใหม่ให้ทีม APAC พุ่งตรงสู่เวทีระดับโลก!

เส้นทางของเหล่า Challengers กำลังเปลี่ยนไป Riot Games ประกาศอัปเดตครั้งใหญ่สำหรับ Challengers Path to Champions ที่จะพลิกโฉมการแข่งขันของลีก Challengers ทั่วโลก ตั้งแต่ปี 2026 เป็นต้นไป
เส้นทางใหม่ของทีม Challengers
จากเดิมที่ทีมต้องผ่านรอบ Ascension เพื่อเข้าสู่เวทีระดับนานาชาติ ตอนนี้ Challengers teams จะได้มีโอกาสต่อสู้เพื่อคว้าสิทธิ์เข้าสู่รอบ Stage 2 Playoffs ของลีกระดับนานาชาติ ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสู่ Champions
ในปี 2026 แต่ละลีกระดับนานาชาติจะมอบ 4 สิทธิ์ให้กับทีมจาก Challengers และสำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก การแบ่งสิทธิ์จะเป็นดังนี้:
• ทีมอันดับ 1 จาก Southeast Asia, Japan และ Korea จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วม Stage 2 Playoffs โดยตรง
• ส่วนสิทธิ์สุดท้าย (อันดับ 4) จะตัดสินผ่านรอบ Last Chance Qualifier (LCQ) ระหว่างทีมที่ดีที่สุดจาก South Asia, Oceania และทีมอันดับ 2–3 จาก Southeast Asia
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่แข่งขันกันอย่างเข้มข้นที่สุดในโลก Riot Games จึงออกแบบระบบใหม่โดยมุ่งสร้างความสมดุลระหว่างการยกย่องภูมิภาคที่มีผลงานแข็งแกร่ง กับการเปิดโอกาสให้ทีมจากภูมิภาคอื่นได้พิสูจน์ตัวเองบนเวทีใหญ่
นอกจากนี้ ทีม Challengers ที่สามารถทะลุเข้าสู่ Stage 2 Playoffs จะได้รับ เงินสนับสนุนมูลค่า 75,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 2,500,000 บาท เพื่อช่วยเสริมศักยภาพและสนับสนุนการเตรียมทีมให้พร้อมเต็มที่
ทีม Academy จะยังคงอยู่ในลีก Challengers เช่นเดิม แต่จะ ไม่สามารถผ่านเข้าสู่ Stage 2 Playoffs ได้ และตั้งแต่ปี 2026 ระบบ relegation protection สำหรับทีม Academy จะถูกยกเลิก เพื่อสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมและเข้มข้นยิ่งกว่าเดิม รายละเอียดของรูปแบบการแข่งขันในแต่ละภูมิภาคจะประกาศเพิ่มเติมในเร็ว ๆ นี้
โฉมใหม่ของ Challengers Southeast Asia สร้างเวทีให้ผู้เล่นท้องถิ่นเปล่งประกาย
ปีหน้าจะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ Challengers Southeast Asia ที่ Riot Games ตั้งใจสร้างเวทีการแข่งขันที่เปิดโอกาสให้กับทีมและผู้เล่นในภูมิภาคมากขึ้นกว่าเดิม โดยการแข่งขันจะเปลี่ยนไปสู่โมเดล ทัวร์นาเมนต์แบบสอง Split ผสานการแข่งขันในระดับประเทศและรอบ pan-regional เข้าด้วยกัน
เส้นทางการคัดเลือก
การแข่งขันจะเริ่มจากรอบ Open Qualifier ในแต่ละประเทศ โดยทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะเข้าสู่ Local Qualifier Tournament ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของทีม Academy ด้วย ทีมอันดับ 1 และ 2 จากแต่ละ Local Qualifier จะได้สิทธิ์เข้าสู่ Challengers Southeast Asia ซึ่งจะมีทั้งหมด 12 ทีมต่อ Split รูปแบบนี้จะดำเนินซ้ำสำหรับทั้งสอง Split ในปีหน้า
ในปี 2026 จะมีการแข่งขันใน ประเทศไทย, อินโดนีเซีย, เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ส่วนภูมิภาคอื่น ๆ จะรวมอยู่ใน รอบคัดเลือกสุดท้าย (Final Qualifier) นอกจากนี้ ผู้เล่นยังสามารถเข้าสู่ลีกผ่านระบบ Premier โดยทีมที่ทำผลงานได้ดีที่สุด 2 ทีมจากแต่ละ Episode จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วม Challengers SEA ในแต่ละ Split
เป้าหมายของรูปแบบใหม่นี้คือการสร้างระบบการแข่งขันที่เปิดกว้าง เป็นธรรม และสะท้อนพลังของผู้เล่นในทุกมุมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อยกระดับประสบการณ์ของทีมและแฟน ๆ เราจะ ยกเลิกข้อจำกัดด้านสิทธิ์การสตรีมแบบเอ็กซ์คลูซีฟ สำหรับ Challengers SEA ในปีหน้า และร่วมมือกับพันธมิตรในแต่ละประเทศเพื่อจัด ถ่ายทอดสดในภาษาท้องถิ่น เพื่อให้ชุมชนแฟน VALORANT เข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น
เจค สิน หัวหน้า VALORANT Esports ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เผยว่า “เราอยากเห็นทีมจากเอเชียแปซิฟิกมีพื้นที่ให้แสดงศักยภาพบนเวทีโลกมากขึ้น การปรับโครงสร้างครั้งนี้คือการเปิดประตูให้เหล่า Challengers ได้พิสูจน์ตัวเองและสร้างตำนานใหม่ในเวที VALORANT Esports”
เตรียมพบกับการต่อสู้ครั้งใหม่ของเหล่า Challengers ที่จะมาสั่นสะเทือนเวที VCT Pacific Stage 2 Playoffs ในปีหน้ากันได้เลย
