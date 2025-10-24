"Once Upon A KATAMARI" พร้อมกลิ้งหลุน ๆ กู้จักรวาลแล้ววันนี้!

Bandai Namco ประกาศวางจำหน่าย "Once Upon A KATAMARI" เกมแอ็คชันผจญภัยไขปริศนาภาคใหม่ล่าสุดของซีรีส์ Katamari Damacy พัฒนาโดย RENGAME พร้อมให้เล่นแล้วทั้งบนคอนโซลและพีซี
"Once Upon A KATAMARI" ภาคใหม่ล่าสุดในรอบ 14 ปีของซีรีส์ Katamari Damacy โดยเรื่องราวเกิดขึ้นจากราชาแห่งจักรวาลกำลังเล่นกับม้วนกระดาษและเผลอทำลายโลกและดวงดาวโดยไม่ได้ตั้งใจ เจ้าชายจึงต้องกลิ้ง Katamari ข้ามกาลเวลา เพื่อรวบรวมวัตถุผ่านช่วงเวลาต่าง ๆ เพื่อสร้างท้องฟ้ายามค่ำคืนที่ระยิบระยับขึ้นมาใหม่อีกครั้ง
ใน "Once Upon A KATAMARI" ผู้เล่นจะได้สัมผัสประสบการณ์ซีรีส์ในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน ในการเดินทางข้ามกาลเวลาผ่านยุคจูราสสิก ยุคน้ำแข็ง ญี่ปุ่นยุคโบราณ และอื่น ๆ อีกมากมาย ด้วยโหมดผู้เล่นหลายคนแบบแข่งขันใหม่ ดนตรีประกอบอันน่าจดจำของเกมกลับมาอีกครั้งพร้อมเพลงประกอบใหม่ ตัวเลือกการปรับแต่งใหม่ และพาวเวอร์อัพสุดสนุกอย่างแม่เหล็กสำหรับดึงดูดไอเทมใกล้เคียง
ผู้เล่นสามารถเลือกเล่นเป็นเจ้าชายหรือลูกพี่ลูกน้องทั้ง 68 คน ซึ่งสามารถปรับแต่งสีและใบหน้าได้หลากหลาย เพื่อสร้างความโดดเด่นใน KatamariBall โหมดการแข่งขันใหม่แบบสี่ผู้เล่น ที่ผู้เล่นจะต้องกลิ้ง Katamari ที่ใหญ่ที่สุดและแปลงเป็นคะแนนภายในเวลาจำกัด KatamariBall รองรับการเล่นทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์กับคู่ต่อสู้ที่เป็น CPU
"Once Upon A KATAMARI" พร้อมวางจำหน่ายแล้วบน PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X|S และ PC (Steam) ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bandainamcoent.asia/ และช่องทางโซเชียลมีเดิยทั้ง Facebook, Instagram, X, TikTok, LINE และ YouTube
