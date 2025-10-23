"Petit Planet" เกมสร้างดาวจาก HoYoverse เปิดทดสอบ 7 พ.ย.นี้

HoYoverse ประกาศเปิดทดสอบ "Petit Planet" เกมจำลองชีวิตที่ผู้เล่นจะได้เนรมิตดาวเคราะห์ให้กลายเป็นผืนผ้าใบสุดสร้างสรรค์ พร้อมออกผจญภัยสู่จักรวาลอันกว้างใหญ่ในช่วง Coziness Test ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายนเป็นต้นไป บน PC และ iOS
ใน Petit Planet ผู้เล่นจะได้รับมอบหมายให้ดูแลดาวเคราะห์ของตนเองและสร้างการเชื่อมต่อกับดาวเคราะห์ดวงอื่น ๆ ที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาว การเดินทางเริ่มต้นขึ้นบนดาวเคราะห์ของผู้เล่นแต่ละคน ซึ่งเพื่อนบ้านที่แสนจะคลุมเครือสามารถเชื่อมต่อดาวเคราะห์ของตนเองเข้ากับดาวเคราะห์ดวงนั้นได้ เมื่อสายสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและดาวเคราะห์ต่างๆ เจริญเติบโต ลูก้า พลังชีวิตแห่งดาวเคราะห์ จะก่อร่างสร้างภูมิประเทศที่แตกต่างกัน และเปี่ยมล้นด้วยชีวิตชีวาและพลังงานให้กับดาวเคราะห์แต่ละดวง
ชีวิตอันแสนสุขใน Petit Planet เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ มิตรภาพ และการสำรวจ เก็บเกี่ยวผลผลิตอันน่าประหลาดใจใต้แสงดาว ตกปลาในน้ำทะเลใสดุจคริสตัล ออกค้นหาปลาหายากตามชายหาดและน้ำตื้น หรือแม้แต่ปลดล็อกสูตรอาหารแสนอร่อยที่ผสมผสานวัตถุดิบชั้นเลิศ เมื่อความอยากรู้อยากเห็นนำทางกิจกรรมประจำวันของคุณ สายสัมพันธ์ของคุณกับเพื่อนบ้านผู้ได้รับเชิญให้มาตั้งรกรากบนดาวเคราะห์ก็จะยิ่งแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น แต่ละคนมีเรื่องราวและความฝันเป็นของตัวเอง และมีส่วนร่วมในความมีชีวิตชีวาและการเติบโตของดาวเคราะห์ เมื่อคุณออกเดินทางไปกับ Starsea Voyages ไปยังเกาะเล็ก ๆ ที่ยังไม่เคยสำรวจด้วยยานพาหนะของคุณ เพื่อนบ้านเหล่านี้จะเป็นเพื่อนคู่ใจที่ไว้ใจได้ที่สุดของคุณ
Petit Planet ซึ่งเป็นเกมแนวชีวิตจำลองเกมแรกของ HoYoverse นำเสนอระบบการเล่นแบบโซเชียลและแบบผู้เล่นหลายคนที่เปลี่ยนกาแล็กซีให้กลายเป็นสถานที่ที่มีชีวิตชีวา ในการทดสอบ Coziness Test แบบโคลสเบต้า ผู้เล่นจะได้รวมตัวกันที่ Galactic Bazaar ศูนย์กลางสังคมที่คึกคักอยู่เสมอ ซึ่งพวกเขาจะสามารถสร้างมิตรภาพที่ไม่คาดคิด พูดคุยกันพร้อมจิบกาแฟ และซิงค์ท่าเต้นเข้ากับท่วงทำนองที่สนุกสนานในมินิเกมจับจังหวะ เติมเต็มเวทีแห่งจักรวาลด้วยความสุขร่วมกัน
ด้วยโอกาสและการเผชิญหน้าอันไร้ขีดจำกัดที่รออยู่ทั่วจักรวาลอันกว้างใหญ่ การเดินทางของ Petit Planet เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น นอกเหนือจากช่วง Closed Beta ที่กำลังจะมาถึง Petit Planet กำลังขยายการพัฒนาเกมแบบมัลติแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงระบบการเล่นแบบโซเชียล เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนมากขึ้น ซึ่งช่วยให้ผู้เล่นสามารถร่วมผจญภัยร่วมกันได้อย่างราบรื่น และกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นใต้แสงดาวระยิบระยับ
การทดสอบ Coziness Test สำหรับ Petit Planet จะเปิดให้เล่นบน PC และ iOS ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายนเป็นต้นไป สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ planet.hoyoverse.com ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการทดสอบ Coziness Test และ Petit Planet ได้ที่ @PetitPlanetGame บน X หรือ @PetitPlanetGame บน Facebook
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*