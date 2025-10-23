"MARVEL Cosmic Invasion" พร้อมตุ๊บตั๊บ 1 ธ.ค.

เผยโฉมมาจนครบ 15 ตัวละคร สำหรับเกมตะลุมบอนรวมซูเปอร์ฮีโร่จากค่ายมาร์เวล ที่เหลืออีกแค่เดือนกว่าๆพวกเราก็จะได้สัมผัสกันแล้ว
ค่าย Dotemu ร่วมกับสตูดิโอ Tribute Games ออกมาประกาศเตรียมวางจำหน่ายเกม MARVEL Cosmic Invasion ลงบนทั้งเครื่อง PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Switch และ PC ในวันที่ 1 ธันวาคมปี 2025
จากตัวอย่างล่าสุด เราจะได้เห็นสองตัวละครใหม่อย่าง Phoenix และ Invincible Iron Man ที่จะมาสมทบเสริมทัพรายชื่อตัวละครที่เคยเปิดตัวไปก่อนหน้านี้ อาทิ Captain America, Wolverine, Spider-Man, Storm, Phyla-Vell, Venom, Nova, She-Hulk, Rocket Raccoon, Silver Surfer, Beta Ray Bill, Black Panther และ Cosmic Ghost Rider รวมครบถ้วนเบ็ดเสร็จ 15 ตัวละครพอดี
เนื้อหาภายในเกมกล่าวถึงการบุกรุกรานของ "แอนนิฮิลัส" (Annihilus) จอมวายร้ายที่ถือเป็นภัยคุกคามต่อทุกสิ่งมีชีวิตในกาแล็กซี่ เพื่อปกป้องหยุดยั้งมหาภัยพิบัติในครั้งนี้เหล่าฮีโร่จากทั้งบนโลกและนอกอวกาศจึงต้องมาผนึกกำลังร่วมมือกันต่อสู้
เหมือนเกมนินจาเต่ารุ่นพี่ MARVEL Cosmic Invasion นั้นมันจะรองรับการเล่นร่วมมือกันหลายคนแบบดร็อปอิน/ดร็อปเอาท์ทั้ง Local และ Online พร้อมกันมากสูงสุด 4 คน รวมถึงสนับสนุนฟีเจอร์ Cross-play เพื่อให้ผู้เล่นบนทุกแพลตฟอร์มสามารถมาสนุกร่วมกันได้
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
