"RPL 2025 Winter" เผยโฉม 4 ทีมสุดท้าย เตรียมปะทะเดือดรอบชิงฯ 25 - 26 ต.ค.นี้

Garena RoV เตรียมระเบิดความมันครั้งใหญ่ส่งท้ายปี กับการแข่งขัน RoV Pro League (RPL) 2025 Winter ทัวร์นาเมนต์ระดับมืออาชีพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ฤดูกาลที่ 16 ภายใต้คอนเซปต์ ‘Beyond the Horizon’ เผยโฉมคู่ชิง 4 ทีมสุดท้ายก่อนมุ่งสู่รอบชิงชนะเลิศ ชิงเงินรางวัลรวม 10,000,000 บาท 25 - 26 ตุลาคมนี้ ที่ BITEC LIVE
การแข่งขัน RoV Pro League 2025 Winter เริ่มการแข่งขันในรอบ Regular Season ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม เป็นต้นมา โดยมีสโมสรกีฬาอีสปอร์ตเข้าร่วมประชันชัยถึง 8 สโมสร ได้แก่ Bacon Time, PSG Esports, Full Sense, Buriram United Esports, eArena, Talon, Hydra, และ King of Gamer Club หลังขับเคี่ยวกันเป็นเวลากว่า 8 สัปดาห์ ล่าสุด Garena RoV เผยโฉม 4 ทีมสุดท้ายที่มีคะแนนสะสมสูงสุดจากรอบ Regular Season เตรียมประชันชัยกันในรอบ Championship ประเดิมด้วย Bacon Time ที่ลอยลำเป็นทีมแรก ด้วยคะแนนสะสมถึง 11 แต้ม ตามติดด้วย Full Sense และ PSG Esports ที่ทะยานสู่รอบ Championship ด้วยคะแนนสะสม 10 แต้ม ขณะที่ตั๋วใบสุดท้ายเป็นของ Buriram United Esports หลังเฉือนเอาชนะ eArena แชมป์เก่าอย่างฉิวเฉียด มุ่งสู่รอบชิงฯ ด้วยคะแนนสะสม 8 แต้ม
การแข่งขัน RoV Pro League 2025 Winter รอบ Championship ในวันแรก (25 ตุลาคม) จะเปิดสนามด้วยคู่สายบนระหว่าง Bacon Time และ Full Sense ในเวลาเที่ยงตรง เพื่อเฟ้นหาทีมแรกที่ทะยานสู่รอบ Grand Final ทีมแรก ส่วนคู่สายล่างจะเป็นการพบกันของ PSG Esports และ Buriram United Esports เพื่อชิงตั๋วเข้าสู่รอบ 3 ทีมสุดท้าย โดยใครพลาดท่าพ่ายในแมตช์นี้จะตกรอบทันที ก่อนการแข่งขันจะปิดฉากด้วยศึกชิงแชมป์ของรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 26 ตุลาคม ใครจะได้ครอบครองถ้วยเกียรติยศ และบัลลังก์แชมป์ของการแข่งขัน RoV Pro League 2025 Winter และเงินรางวัล 6,000,000 บาทไปครอง มาร่วมเป็นสักขีพยานได้ในงานออฟไลน์ วันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2568 ที่ BITEC LIVE ไบเทคบางนา งานนี้เข้าฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย
นอกจากการแข่งขันสุดมันจากทั้ง 4 สโมสร ภายในงานออฟไลน์ RoV Pro League 2025 Winter แฟนเกมและแฟนอีสปอร์ตยังจะได้ดื่มด่ำกับประสบการณ์ในโลกอีสปอร์ตจากกิจกรรมมากมาย อาทิ
• ผู้ร่วมงาน 4,000 คนแรก (วันละ 2,000 คน) และ 30 คนแรกที่แต่งคอสเพลย์เข้างาน รับฟรีทันที เสื้อ RoV Limited Edition สุดพิเศษ
• กิจกรรมแจกสกินถาวรจัดเต็มตลอดทั้งสองวัน โดยสกินรางวัลใหญ่ ได้แก่ Dreamliner Eland'orr (สกินใหม่ระดับสูงสุด), Butterfly Dragoness Evosuit LV5, สกิน WaVe (ครบชุด 4 สกิน), Dimension Breaker Valhein, Dimension Breaker Airi, Dimension Breaker Nakroth, Dimension Breaker Violet, Dimension Breaker Tel'Annas, Dimension Breaker Lauriel, Unchained Spear Nakroth, Moon Crusher Murad, Inceptive Chords Tel'Annas, Majo Hime Krixi, Shangrila Origin Hayate, Divine Decree Ilumia และอื่น ๆ รวมมากกว่า 100 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลกว่า 10,000,000 บาท
• บูธร้านลับ “สกินหวนคืน” พบกับสกินมากมายกว่า 700 สกิน และสินค้า Limited (จำนวนจำกัด) รวมทั้งสินค้า Merchandise สุดพิเศษจาก RoV โดยถือเป็นครั้งแรกที่มีการจำหน่ายของที่ระลึกจาก RoV ภายในงาน
ไม่เพียงเท่านั้น ในปีนี้ แฟนอีสปอร์ตที่เข้าร่วมงานออฟไลน์จะได้สัมผัสประสบการณ์การรับชมการแข่งขันที่พิเศษยิ่งกว่าเดิม ด้วยหน้าจอแสดงผลการแข่งขันขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา กว้างถึง 39 เมตร และสูงถึง 9 เมตร ยกระดับอรรถรสในการรับชมการแข่งขันอย่างเต็มพิกัด พร้อมจัดเต็มแสง สี เสียง และระบบถ่ายทอดสดเต็มรูปแบบ ตอกย้ำ Garena RoV ในฐานะผู้จัดการแข่งขันทัวร์นาเมนต์อีสปอร์ตด้วยมาตรฐานระดับโลก
นอกจากนี้ Garena RoV ยังดึง Bomb At Track (บอมบ์ แอท แทร็ค) วงดนตรีสุดเดือดขวัญใจชาวร็อค-เมทัล จากค่าย genie records ร่วมถ่ายทอดเพลงประจำทัวร์นาเมนต์ในซีซั่นนี้ ผ่านเพลง “ระเบิดเลน (Beyond The Horizon)” พร้อมโชว์เปิดตัวคู่ชิงชนะเลิศ อุ่นเครื่องเวทีให้ลุกเป็นไฟก่อนเข้าสู่แมตช์ชี้ชะตา
แฟนเกม RoV และแฟนอีสปอร์ตห้ามพลาด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความยิ่งใหญ่ในศึก RoV Pro League 2025 Winter วันที่ 25 - 26 ตุลาคม นี้ ที่ BITEC LIVE (เข้างานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) มาร่วมส่งแรงเชียร์ทีมโปรด และเป็นสักขีพยานในประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของอีสปอร์ตไทยไปพร้อมกัน!
