"Mobile Legends: Bang Bang" ขึ้นครองอันดับหนึ่งครั้งแรกในสโตร์ไทย!

"Mobile Legends: Bang Bang" (MLBB) อีกหนึ่งเกมมือถือ MOBA มาแรงจาก Moonton Games ทะยานครองอันดับหนึ่งในหมวดเกมแอ็กชันทั้งบน App Store และ Google Play ในประเทศไทย และเตรียมไต่ขึ้นสู่อันดับหนึ่งในหมวดเกมโดยรวมของทั้งสองแพลตฟอร์ม ตอกย้ำถึงความนิยมที่แพร่หลายและการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งของผู้เล่นทั่วประเทศ
เหตุการณ์สำคัญครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลที่เพิ่มมากขึ้นของ "Mobile Legends: Bang Bang" (MLBB) และความแข็งแกร่งของชุมชนเกมชาวไทย ซึ่งขับเคลื่อนโดยกิจกรรมในเกมที่น่าตื่นเต้น การแข่งขันอีสปอร์ต และความกระตือรือร้นในระดับภูมิภาคสำหรับการแข่งขันเกมบนมือถือ
ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นในขณะที่ MLBB กำลังเฉลิมฉลองครบรอบ 9 ปี ซึ่งนับเป็นเวลาเกือบ 10 ปีในการนำผู้เล่นจากทั่วโลกมารวมกัน และตอกย้ำตำนานนี้ในฐานะหนึ่งใน IP เกมมือถือและอีสปอร์ตที่มีอิทธิพลมากที่สุดในทศวรรษนี้
เพื่อให้สอดคล้องกับการเฉลิมฉลอง เกมได้แนะนำการปรับปรุงในเกมที่ปฏิวัติวงการ รวมถึงการเปลี่ยนแผนที่ประจำปีภายใต้โครงการ Project NEXT ประจำปี ซึ่งถือเป็นการสานต่อความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและประสบการณ์ของผู้เล่น
MLBB กำลังเตรียมความพร้อมสำหรับบทใหม่ที่น่าตื่นเต้นในวงการอีสปอร์ตไทยในปีหน้า ด้วยแผนที่จะนำเสนอทัวร์นาเมนต์ใหม่ ๆ และขยายเส้นทางการแข่งขัน โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับวงการอีสปอร์ตในประเทศไทยให้ก้าวสู่ระดับใหม่ พร้อมกับสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เล่นไทยรุ่นใหม่ให้มุ่งมั่นพัฒนาและก้าวสู่ความเป็นเลิศใน MLBB ด้วยความพร้อมของประเทศไทยที่จะมีบทบาทสำคัญในเวทีระดับนานาชาติ อนาคตของอีสปอร์ต MLBB ในประเทศไทยจึงมุ่งมั่นที่จะแข็งแกร่ง ครอบคลุม และเชื่อมโยงกับทั่วโลก
"Mobile Legends: Bang Bang" เปิดให้ดาวน์โหลดแล้วบน iOS และ Android ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ที่ Facebook และ TikTok
