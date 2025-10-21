"The Seven Deadly Sins: Origin" เริ่มทดสอบ Closed Beta 30 ต.ค.นี้

เน็ตมาร์เบิ้ล เตรียมเปิดทดสอบ Closed Beta (CBT) เกม ‘ศึกตำนาน 7 อัศวิน Origin’ (The Seven Deadly Sins: Origin) เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม ไปจนถึง 5 พฤศจิกายน บนแพลตฟอร์ม PlayStation 5 และ Steam เปิดรับสมัครผ่าน Discord ถึงวันที่ 24 ตุลาคมนี้
ในช่วงการทดสอบ CBT ผู้เข้าร่วมจะได้รับเชิญให้สำรวจโลกโอเพนเวิลด์อันกว้างใหญ่ของเกม พร้อมสัมผัสประสบการณ์แอ็กชันอันเป็นเอกลักษณ์ด้วยตัวเองก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการ การทดสอบจะประกอบไปด้วยการต่อสู้สุดอลังการกับเทพอสูรสีแดงและเทพอสูรสีเทา พร้อมผจญภัยในเหมืองแร่เฟลเซ่นและอีกมากมาย โดยการทดสอบ CBT จะรองรับภาษาอังกฤษ, ญี่ปุ่น, และเกาหลี
‘ศึกตำนาน 7 อัศวิน Origin’ (The Seven Deadly Sins: Origin) สร้างจาก IP มังงะและอนิเมะชื่อดังของญี่ปุ่นอย่าง ‘The Seven Deadly Sins’ ที่มียอดขาย 55 ล้านก็อปปี้ทั่วโลก โดยเป็นเกม RPG แอ็กชันโอเพนเวิลด์ นำเสนอเรื่องราวมัลติเวิร์สที่เป็นต้นฉบับ ผู้เล่นสามารถสะสมอัศวินจาก ศึกตำนาน 7 อัศวิน และ กาลวิบัติ 4 อัศวิน รวมไปถึงตัวละครต้นฉบับของเกม เพื่อปรับแต่งสไตล์การต่อสู้และกำหนดการผจญภัยของตนเอง เกมนี้ยังให้ผู้เล่นได้สำรวจทวีปบริทาเนีย ต่อสู้แบบแท็กทีม ปลดปล่อยพลังสกิลผสมผสานอันทรงพลัง และเพลิดเพลินไปกับแอ็กชันที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านการผสมผสานตัวละครและอาวุธที่หลากหลาย นอกจากนี้ ผู้เล่นยังสามารถร่วมเล่นปาร์ตี้กับผู้เล่นคนอื่น ๆ ได้อีกด้วย
‘ศึกตำนาน 7 อัศวิน Origin’ มีกำหนดเปิดตัวทั่วโลกพร้อมกันในวันที่ 28 มกราคม 2569 บน PlayStation 5 (พิเศษบนคอนโซล), Steam สำหรับเครื่องพีซี, และมือถือ พร้อมรองรับ 12 ภาษา แฟน ๆ สามารถติดตามอัปเดตได้ที่เว็บไซต์ https://7origin.netmarble.com และช่องทาง YouTube, X, และ Discord ทางการ
