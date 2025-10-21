ประภาคารผจญภัย!? "Keeper" พร้อมวางจำหน่ายแล้ววันนี้!

สิ้นสุดการรอคอย "Keeper" เกมผจญภัยไขปริศนา สวมบท "ประภาคาร" ออกเดินทางในดินแดนที่ถูกลืม พร้อมวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้บน Xbox Series X|S, Xbox on PC, Steam และเล่นได้ตั้งแต่วันแรกผ่านบริการ Xbox Game Pass
Keeper คือเกมผจญภัยแนวเหนือจริงที่คุณจะได้สวมบทบาทเป็น "ประภาคาร" ที่ตื่นขึ้นมาหลังจากการหลับใหลนับพันปี เมื่อโครงสร้างเก่าแก่ผุพังลง มันกลับงอกขาขึ้นมาและออกเดินทางสู่ยอดเขาใจกลางเกาะ พร้อมด้วย "ทวิก" นกทะเลคู่หูผู้ร่าเริง นี่คือเรื่องราวไร้คำพูดที่เต็มไปด้วยมิตรภาพ การเปลี่ยนแปลงอันลึกลับ และโลกที่สวยงามเหนือจินตนาการ ซึ่งทางผู้พัฒนาเรียกว่าสไตล์การเล่นแบบ "ประหลาดแต่ผ่อนคลาย" (Weird, but Chill)
Lee Petty, Creative Director จาก Double Fine Productions ได้เผยถึงแรงบันดาลใจเบื้องหลังเกม Keeper ซึ่งเกิดจากการครุ่นคิดถึง "ความโดดเดี่ยว" และ "การเชื่อมโยง" ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จากความหลงใหลในการเดินป่าและธรรมชาติ เขาได้ตั้งคำถามถึงอนาคตที่ไร้มนุษย์และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่เหลืออยู่ แนวคิดนี้ได้นำไปสู่การใช้ "ไมซีเลียม" (Mycelium) หรือเครือข่ายใต้ดินของเห็ดรา ที่เชื่อมโยงทุกชีวิตในธรรมชาติเข้าด้วยกัน มาเป็นแกนหลักของเรื่องราว เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเชื่อมโยงที่มองไม่เห็นหากแต่ทรงพลัง Lee Petty จินตนาการถึงโลกอนาคตบนเกาะอันโดดเดี่ยวที่ไร้มนุษย์ และตั้งคำถามเชิงปรัชญาว่า "ชีวิตรูปแบบใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้นจะยังคงต้องการการเชื่อมโยงและเป้าหมายในการดำรงอยู่หรือไม่?" ซึ่งกลายเป็นหัวใจสำคัญของการผจญภัยระหว่างประภาคารเดินได้และนกคู่หู "ทวิก" ในเกมนี้ สามารถอ่านเรื่องราวทั้งหมดได้ที่ Xbox Wire
Keeper จึงไม่ใช่แค่เกมผจญภัย แต่เป็นการเดินทางทางอารมณ์ที่ชวนให้ค้นหาความหมายของการเชื่อมโยง การมีอยู่และการค้นพบสิ่งที่ไม่คาดฝันในโลกที่เต็มไปด้วยความลึกลับและมหัศจรรย์ พร้อมให้คุณได้ผจญภัยแล้ววันนี้
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*