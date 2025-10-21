Square Enix ปูดแผนภาคสี่สำหรับรีเมค "ไฟนอลฯ 7"

บทสรุปการเดินทางของ "คลาวด์" และพวกพ้อง คงต้องรอคอยกันอีกยาวนาน เมื่อทางต้นสังกัดแย้มว่าอยากสานต่อขยายเรื่องราวออกไปอีกหลังจบไตรภาค
ล่าสุดทางเว็บไซต์ Wccftech ได้ออกมาเผยแพร่บทสัมภาษณ์ของคุณ "นาโอกิ ฮามากุจิ" (Naoki Hamaguchi) ไดเร็กเตอร์คนดังแห่ง Square Enix ผู้ออกมาพูดคุยเกี่ยวกับทิศทางของโปรเจกต์รีเมค Final Fantasy VII ที่เขากำกับดูแลอยู่ ซึ่งมันก็มีประเด็นที่น่าสนใจอยู่หลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่ทีมงานกำลังพิจารณาหาลู่ทางขยายเนื้อหาออกไปมิให้จบอยู่แค่ 3 ภาคตามที่ได้สัญญาไว้
"จริงๆแล้วเราเคยมีแผนไอเดียที่จะทำ Rebirth DLC (คล้ายกับ Integrade DLC ของภาคแรก) แต่พอมาคำนึงถึงสิ่งสำคัญสูงสุดที่แฟนคลับต้องการ เราจึงรู้ว่าพวกเขาอยากเห็นตัวเกมภาคสามออกมาให้ได้ไวที่สุด ดังนั้นเราเลยให้เรื่องนั้นมีความสำคัญเหนือกว่า Rebirth DLC ที่ต้องถูกปัดตกไป"
"และด้วยเหตุผลนั้น เมื่อถึงคราวที่เราปล่อยวางจำหน่ายตัวเกมภาคสาม มันจึงมีโอกาสที่จะมีเนื้อหาเสริม DLC ออกตามหลังมา เพราะเราเชื่อว่าเมื่อ Final Fantasy VII ฉบับรีเมคได้ดำเนินมาถึงบทสรุป มันจะทำให้เกิดฐานแฟนคลับไฟนอลแฟนตาซีหน้าใหม่ผุดเพิ่มขึ้นมามากกว่าเดิม ส่วนเรื่องที่ว่ามันจะเป็นแค่ DLC หรือเกมเต็มตัวใหม่เลยนั้น เรายังกำลังพิจารณาถกเถียงกันอยู่" นาโอกิ กล่าว
หากสุดท้ายมันเกิดขึ้นจริง DLC หรือตัวเกมภาคสี่ที่ทาง Square Enix กำลังเตรียมการกันอยู่นี้ มันคงมีโอกาสสูงที่จะบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นสะพานเชื่อมโยงไปหาภาพยนตร์แอนิเมชั่น Final Fantasy VII: Advent Children ที่คุณ "เท็ตสึยะ โนมูระ" เคยพูดเกริ่นเอาไว้ก่อนหน้านี้
