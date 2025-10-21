"Iris Origin SEA" ปลุกตำนานบทใหม่ พร้อมเข้าเล่นได้แล้ววันนี้!

อัลติเมตเกม ประกาศข่าวดี "Iris Origin SEA" การกลับมาของเกมออนไลน์ MMORPG ระดับตำนานในรูปโฉมใหม่ พร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบทั่วทั้งภูมิภาค Southeast Asia (SEA) แล้ววันนี้
Iris Origin SEA คือการยกระดับเกมระดับตำนานขึ้นสู่ความสมบูรณ์ ให้มีความทันสมัย และเข้ากับเกมเมอร์ยุคใหม่มากยิ่งขึ้น ออกแบบมาให้สามารถเล่นได้แบบ Cross - Platform ทั้งบน PC และ Mobile โดยให้ผู้เล่นใช้ ID ร่วมกันได้อย่างง่ายดาย เล่นได้ทุกที่ทุกเวลาตอบ โจทย์ของเกมเมอร์สมัยใหม่ได้เป็นอย่างดี เปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้ สัมผัสกับกลิ่นอายความ คลาสสิกอย่างเต็มเปี่ยม พร้อมกับระบบและ ฟีเจอร์ใหม่ ๆ ที่ถูกพัฒนามาเฉพาะในเวอร์ชันนี้ ไม่ว่าจะเป็น
- ระบบอาชีพให้เลือกสร้างสไตล์เฉพาะตัวจาก 6 สายอาชีพ ได้แก่ Knight, Hunter, Mage, Ranger, Guardian และ Berserker
- ระบบแปลงร่าง เป็นเหล่ามอนสเตอร์ อันเป็นเอกลักษณ์ ของ IP เกมนี้ ที่มีในทุกเวอร์ชั่น ให้ผู้เล่นได้สร้างสกิลความสามารถ ออกมาได้อย่างพลิกแพลง และหลากหลาย
- ระบบการต่อสู้สุดมันส์เอาใจสายฮาร์ดคอร์ ทั้งแบบ เดี่ยว, ปาร์ตี้ และกิลด์ แบบอัดแน่นเน้น ๆ เช่น Arena , Castle Siege, Guild War และ Guild War 5v5
- การออกล่าบอส ระดับตำนานสุดโหดกว่า 100 ตัว อาทิ World Boss, Daily Boss, Guild Raid และ Dungeon Boss เพื่อตามล่าของล้ำค่ามากมาย
- ระบบตีบวก อัปเกรดอุปกรณ์สุดคลาสสิค เพิ่มค่าสเตตัส
- ระบบแฟชั่นสุดเฟี้ยว มากกว่า 200 แบบ เพิ่มความสามารถกับตัวละคร ให้ทั้งเก่ง และสวยเท่ได้ ดั่งใจ
- ระบบสัตว์เลี้ยง ที่คอยสนับสนุน ช่วยต่อสู้ และเป็นพาหนะ ที่จะพาให้ผู้เล่นโลดแล่นไปทั่ว ทั้งดินแดนแห่งไกอาร์ได้อย่างง่ายดาย รวมกันมากกว่า 400 ชนิด
พิเศษสุดสำหรับแฟน ๆ Iris Origin SEA ชาวฟิลิปปินส์ ทีมงาน Iris Origin SEA ยกขบวนความสนุก พร้อมไอเทม และของแจกมากมาย ไปในงานเกม Philippines Game Show 2025 ในวันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน นี้ ณ SMX Convention Center Aura เมือง Taguig ประเทศฟิลิปปินส์
Iris Origin SEA เปิดให้เล่นช่วง Open Beta ได้แล้ววันนี้ สำหรับผู้เล่น PC สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://irisoriginsea.ultimategame.net/ และผู้เล่น Mobile สามารถดาวน์โหลดได้ผ่านช่องทาง App Store / Google Play / AppGallery และสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Iris Origin SEA, Facebook, YouTube, TikTok, และ Discord
