SYNNEX ร่วมเป็นพันธมิตร "gamescom asia X Thailand Game Show" ขับเคลื่อน Gaming Ecosystem หนุนเกมไทยเติบโตระดับภูมิภาค

SYNNEX ตอกย้ำบทบาทผู้นำแห่งวงการเกมมิ่ง ด้วยการร่วมเป็นพันธมิตรสำคัญในงาน "gamescom asia X Thailand Game Show 2025" ขนทัพนวัตกรรมและแบรนด์ระดับโลกอย่าง Nintendo Switch 2 มาสร้างประสบการณ์เกมมิ่งสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้แฟน ๆ ชาวไทย สะท้อนพลังผู้นำด้านเทคโนโลยีและการบริการครบวงจร
นางสาวสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SYNNEX ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายสินค้าไอทีและเทคโนโลยีครบวงจร เดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกมไทยอย่างต่อเนื่อง ร่วมเป็นพันธมิตรสำคัญในงาน “gamescom asia X Thailand Game Show 2025” มหกรรมเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ตอกย้ำความเป็น “No.1 IT Ecosystem” ที่พร้อมขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมเกมไทยให้ก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางเกมแห่งภูมิภาค
“อุตสาหกรรมเกมในปัจจุบันเติบโตอย่างก้าวกระโดด จากการสนับสนุนของภาครัฐและเอกชน การจัดการงานมหกรรมเกม และการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต (E-Sports) ช่วยสนับสนุนการเติบโตและดึงดูดผู้เล่นใหม่เข้ามาเพิ่มขึ้น ซินเน็คปักหมุดหมายครั้งสำคัญ เราไม่ได้เป็นเพียงผู้จัดจำหน่ายสินค้าเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังมุ่งมั่นทำหน้าที่เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญใน Gaming Ecosystem ที่เชื่อมโยงผู้เล่น พันธมิตร และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้บริโภคอย่างครบวงจร ภายใต้ตราสัญลักษณ์ ‘Trusted by Synnex’ ที่เป็นเครื่องหมายแห่งความเชื่อมั่นในคุณภาพและบริการหลังการขาย พร้อมตอกย้ำบทบาทของซินเน็คในฐานะ Service Provider ที่พร้อมยกระดับมาตรฐานการดูแลลูกค้า และขับเคลื่อนวงการเกมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต” นางสาวสุธิดา กล่าว
สำหรับไฮไลต์สุดพิเศษในงาน “gamescom asia X Thailand Game Show 2025” ในปีนี้ ซินเน็คได้เปิดตัวบูธ “Nintendo Switch 2 by Synnex” ที่ บูธ D05-06 โซน Entertainment Zone (ความบันเทิงและจัดแสดงเกม) บนพื้นที่กว่า 280 ตารางเมตร ที่ยกบรรยากาศสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากงานเปิดตัวที่ประเทศญี่ปุ่นมาให้แฟนเกมชาวไทยได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด ภายในบูธจัดเต็มด้วยโซนทดลองเล่นกว่า 10 สเตชัน รวมถึงห้องเฉพาะสำหรับเกม Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV ที่เปิดโอกาสให้แฟน ๆ ได้สัมผัสประสบการณ์การเล่นเกมอย่างเต็มอรรถรส นอกจากนี้ผู้ร่วมทดลองเล่นภายในงานยังจะได้เป็นหนึ่งในกลุ่มแรกของประเทศไทยที่ได้ทดลองเล่นเกม Donkey Kong Bananza เวอร์ชันภาษาไทย ซึ่งถือเป็นเกมแรกที่มีการแปลเป็นภาษาไทยอย่างเป็นทางการ และ Pokémon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition ซึ่งเพิ่งวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในสัปดาห์นี้
ภายในบูธยังอัดแน่นด้วยกิจกรรมสุดพิเศษ ทั้งการจำหน่ายเกมและสินค้า Merchandise ราคาพิเศษ พร้อมเปิดโอกาสให้แฟน ๆ ได้ถ่ายภาพกับ Mario Mascot เติมเต็มบรรยากาศความสนุกและความตื่นเต้นตลอดทั้งงาน และความภาคภูมิใจในปีนี้ ภายในงาน “gamescom asia X Thailand Game Show 2025” ทาง Nintendo คว้ารางวัล Thailand Game Show Award 2025 สาขา Best Handheld Gaming อีกทั้ง เกม Mario Kart World ยังได้รางวัลสาขา Best Sports Game อีกด้วย สะท้อนความสำเร็จของแบรนด์เกมระดับโลกที่ครองใจเกมเมอร์ชาวไทย รางวัลนี้ยังตอกย้ำความร่วมมืออันแข็งแกร่งในการขยายพอร์ต Nintendo Switch 2 และความสำเร็จของการเปิดตัว Nintendo Authorized Store by Synnex แห่งแรกในประเทศไทย ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อปลายปี 2567 ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากแฟนเกมทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้ง สะท้อนบทบาทของซินเน็ค ในฐานะผู้นำเทคโนโลยีและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกมมิ่งครบวงจร ที่พร้อมผลักดันอุตสาหกรรมเกมและเทคโนโลยีไทยก้าวสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ Synnex ในฐานะผู้จัดจำหน่ายโซลูชันคลาวด์ของ AWS อย่างเป็นทางการ ยังผนึกกำลังกับ Amazon Web Services (AWS) เปิดบูธ “SYNNEX x AWS” ภายในงาน gamescom asia X Thailand Game Show 2025 นำเสนอ Showcase: AWS GameLift โซลูชันด้านคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการพัฒนาเกมออนไลน์ โดยภายในบูธจะมีการจัดแสดงและสาธิตการทดสอบเล่นเกมจริง ผ่านกิจกรรมการแข่งขัน AWS GameCraft รวมทั้งหมด 3 เกม พร้อมด้วยการโชว์เคสจากพันธมิตรระดับโลกในเครือ AWS Global Partner ได้แก่ 1Cloudhub, Doit, Hydrolix และ Phrase
ทั้งนี้ Synnex มุ่งขยายตลาด AWS Cloud ในประเทศไทย โดยเน้นเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายสำคัญ อาทิ Game Developer ผู้สร้างเกมออนไลน์, Publisher ผู้ให้บริการเกมทั่วโลก, Startup / eSports นักพัฒนาแพลตฟอร์มเกม และ System Integrator (SI) ผู้ให้บริการโซลูชันด้าน Cloud การออกบูธครั้งนี้จึงสะท้อนเป้าหมายของ AWS และ Synnex ในการต่อยอดความร่วมมือ เพื่อขยายการใช้งาน AWS Cloud ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มนักพัฒนาเกมและ System Integrator (SI) ผู้ให้บริการโซลูชันเทคโนโลยีครบวงจร สามารถเยี่ยมชมได้ที่ บูธ E07 โซน Business Zone (ธุรกิจและนักลงทุน)
แล้วพบกันในงาน “gamescom asia X Thailand Game Show 2025” ตลอด 3 วันเต็ม วันที่ 16-17 ตุลาคมนี้ ในโซนธุรกิจ ที่ Plenary Hall ชั้น 1 และ วันที่ 17-19 ตุลาคมนี้ ในโซนความบันเทิงและจัดแสดงเกม Exhibition Hall 2-4 ชั้น G ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
