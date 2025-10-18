VALORANT ชวนแฟน ๆ รวมพลังในศึก VCT Ascension Pacific Bangkok 2025

ถึงเวลาวัยรุ่นวาโลไทยรวมพลังใน VCT Ascension Pacific Bangkok 2025 ศึกชี้ชะตาสุดท้าย มาร่วมลุ้นและส่งแรงใจให้ตัวแทนทีมไทยคว้า 2 ที่นั่งสุดท้ายสู่ VCT Pacific 2026 วันที่ 24 – 26 ตุลาคมนี้ ที่ Imperial Samrong Convention Hall
โซนสินค้าสุดลิมิเต็ด Ascension Bangkok 2025 Exclusive Merch Collection
นอกจากความมันส์ในสนามแข่งขัน แฟน ๆ ยังสามารถช้อปสินค้าคอลเลกชันสุดพิเศษที่มีเฉพาะงานนี้เท่านั้นในโซน Ascension Bangkok 2025 Exclusive Merch Collection อัดแน่นด้วยของสะสมสุดเท่ไม่ว่าจะเป็น
• เสื้อยืดลายสักยันต์สไตล์ไทยแท้ Come Take It และ Waylay
• เสื้อทีมกีฬา (Jersey), แจ็กเกต และเสื้อฮู้ด (Hoodie) ลาย Ascension Pacific 2025
• กางเกงมวย, ผ้าห่ม, กระบอกน้ำ, keycap, mousepad และอีกมากมายสำหรับแฟน VALORANT ตัวจริงที่ต้องมีติดมือกลับบ้าน!
พลาดไม่ได้! พบกับโซน Fan Meet สุดใกล้ชิดกับกองทัพอินฟลูเอ็นเซอร์มากมาย
ร่วมพบและพูดคุยกับเหล่าอินฟลูเอ็นเซอร์และโปรเพลเยอร์ชื่อดังของ VALORANT ที่จะมาสร้างโมเมนต์สุดประทับใจให้กับแฟน ๆ แบบใกล้ชิดเฉพาะที่งานนี้เท่านั้น
วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2568
• 11.00 – 12.00 น. พบกับ Full Sense: Boomburapa, Viperdemon, JohnOlsen, Lammysnax
วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2568
• 12.00 – 14.00 น. พบกับ Paper Rex (PRX): d4v41, Jinggg, PatMen และแขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์
Activation Zone จุดนัดพบของวัยรุ่นวาโล
เตรียมพร้อมมันส์แบบจัดเต็มในโซนกิจกรรมสุดคึกคัก Activation Zone ที่รวมความสนุกไว้ครบทุกแนวสำหรับแฟน VALORANT ตัวจริง ร่วมกิจกรรมกันได้ตั้งแต่เวลา 11:00 - 18:00 น. ทุกวัน โซนนี้ไม่มีบัตรก็มาสนุกกันได้!
• 1v1 ประชันฝีมือ ดวลเดือดหาสุดยอดนักดวลแห่งวัน ใครแพ้คัดออก พร้อมโอกาสพิเศษในการปะทะอดีตโปรเพลเยอร์ที่ได้รับฉายาว่า “ราชา” เพื่อชิงของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ
• Artists’ Alley ครั้งแรกกับตลาดแฟนอาร์ตที่เปิดให้โชว์และจำหน่ายผลงานสุดสร้างสรรค์จากศิลปินกว่า 10 ร้าน
• โซนถ่ายรูปสุดชิค สายคอนเทนต์และคอสเพลย์เตรียมโพสให้สุด เพราะเรามีตากล้องประจำโซนคอยเก็บทุกช็อตให้คุณฟรี!
อย่ารอช้า! รีบคว้าโอกาสลุ้น เชียร์ สัมผัสบรรยากาศสุดเดือดของเวที VALORANT ระดับภูมิภาค และพบปะใกล้ชิดกับเหล่าอินฟลูเอ็นเซอร์คนโปรดพร้อมกันในงาน VCT Ascension Pacific Bangkok 2025 วันที่ 24-26 ตุลาคมนี้ ที่ Imperial Samrong Convention Hall มาร่วมสร้างประสบการณ์สุดเดือดที่แฟน VALORANT ไทยจะไม่มีวันลืม ซื้อบัตรได้ที่ Ticketmelon
