Xbox บุก Thailand Game Show 2025 ยกทัพเกมเกือบ 40 สเตชัน พร้อมไฮไลต์เด็ด ROG Xbox Ally

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Xbox พร้อมแล้วที่จะมาสร้างความสนุกในมหกรรมเกมสุดยิ่งใหญ่แห่งภูมิภาค gamescom asia x Thailand Game Show 2025 ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสนับสนุนเกมเมอร์และนักพัฒนาเกมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในบูธ Xbox ยกทัพไฮไลต์สุดพิเศษมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นเกมพกพารุ่นใหม่ล่าสุด ROG Xbox Ally และ ROG Xbox Ally X รวมถึงโซน Xbox Game Pass Experience ที่เปิดโอกาสให้แฟน ๆ ได้ทดลองเล่นเกมฟอร์มยักษ์อย่าง NINJA GAIDEN 4, Call of Duty: Black Ops 7, TANUKI: Pon’s Summer และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมเปิดพื้นที่ให้เหล่าเกมเมอร์ได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความสนุก และชมผลงานจากนักพัฒนาทั้งไทยและต่างประเทศ สะท้อนความตั้งใจของ Xbox ในการสนับสนุนการเติบโตและความหลากหลายของวงการเกมในภูมิภาคนี้

Xbox Game Pass: แพลตฟอร์มสุดทรงพลังในการค้นพบเกมใหม่ ๆ
หัวใจของบูธ Xbox ก็คือโซน Xbox Game Pass Experience ขนาดใหญ่ ที่มาพร้อมสเตชันทดลองเล่นเกมเกือบ 40 เครื่อง ให้แฟน ๆ ได้สนุกไปกับเกมบล็อกบัสเตอร์และเกมยอดนิยมหลากหลายแนว

ผู้เข้าชมจะได้สัมผัสและทดลองเล่นเกมที่หลายคนตั้งตารอ อย่าง NINJA GAIDEN 4, Call of Duty: Black Ops 7 และ TANUKI: Pon’s Summer พร้อมเกมเด็ดอื่น ๆ เช่น Forza Horizon 5, Hollow Knight: Silksong, Grounded 2 และ DOOM: The Dark Ages ทั้งหมดนี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ Xbox ในการนำเสนอคอนเทนต์ระดับโลกผ่าน Xbox Game Pass

นอกจากนี้ โซน Xbox Game Pass Experience ยังได้มีเกมเด่น ๆ จากนักพัฒนาท้องถิ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม ID@Xbox ได้แก่ Acts of Blood จาก Eksil Team, Grim Trials จาก Glory Jam, SEDAP! จาก Kopiforge และ Overhours จาก CtrlD Studio ความมุ่งมั่นของ Xbox ที่มีต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังครอบคลุมไปถึงการสนับสนุนคอมมูนิตี้นักพัฒนาเกมที่เต็มไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์ โดยโปรแกรม ID@Xbox ได้ช่วยบ่มเพาะความสามารถของนักพัฒนาและนำเสนอผลงานจากภูมิภาคนี้สู่ตลาดเกมทั่วโลก ในปีที่ผ่านมามีนักพัฒนารายใหม่จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กว่า 100 ทีมเข้าร่วมโปรแกรม พร้อมเข้าถึงเครื่องมือการเผยแพร่ผลงานและทรัพยากรทางเทคนิคต่าง ๆ ขณะนี้ มีเกมอินดี้กว่า 3,500 เกมที่กำลังพัฒนาอยู่ภายใต้โปรแกรม ID@Xbox ซึ่งมีกว่า 1,000 เกมที่มาจากนักพัฒนาทั่วเอเชีย


Agnes Kim ผู้อำนวยการฝ่ายขยายตลาดเชิงกลยุทธ์ของ Xbox กล่าวว่า “โปรแกรม ID@Xbox ออกแบบมาเพื่อเสริมศักยภาพให้นักพัฒนาและนำความคิดสร้างสรรค์เหล่านี้ไปสู่ผู้เล่นเกมทั่วโลก เราภูมิใจที่ได้สนับสนุนนักพัฒนาที่มากความสามารถในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการโชว์เคสผลงานเกมเด่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น Nightmare Circus จาก Fairplay Studios, LightSup! จาก BugBlio Studio และ Kriegsfront Tactics จาก Toge Productions ที่บูธของเราในงาน gamescom asia x Thailand Game Show”

ด้าน Jun Shen ผู้อำนวยการฝ่ายขยายตลาดเชิงกลยุทธ์ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ Xbox เสริมว่า “Xbox Game Pass ช่วยให้เกมเมอร์ค้นพบเกมใหม่ ๆ ที่ชื่นชอบได้ง่ายขึ้น ขณะเดียวกันก็ช่วยให้นักพัฒนาเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้นทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การที่เราได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน gamescom asia x Thailand Game Show คือการมอบโอกาสให้เหล่าเกมเมอร์ในภูมิภาคได้สัมผัสประสบการณ์จาก Xbox Game Pass ด้วยตนเอง ด้วยเกมบล็อกบัสเตอร์ที่เปิดให้เล่นตั้งแต่วันแรกและคลังเกมหลากหลายที่ทดลองเล่นได้ที่บูธ ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่า Xbox Game Pass ช่วยให้การค้นพบและเล่นเกมสนุก ๆ นั้นเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคย”


เปิดตัว ROG Xbox Ally และ ROG Xbox Ally X: มิติใหม่แห่งการเล่นเกมพกพาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่บูธ Xbox ผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับเครื่องเล่นเกมพกพารุ่นใหม่ ROG Xbox Ally และ ROG Xbox Ally X ที่ Xbox ร่วมพัฒนากับ ASUS เปิดตัวแล้วอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม อุปกรณ์ทั้งสองรุ่นนี้เข้ามาตอบโจทย์กระแสการเล่นเกมแบบ mobile-first และ multi-device ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างลงตัว มอบสองโซลูชันเครื่องเล่นเกมพกพาที่ทรงพลัง ซึ่งออกแบบมาให้ผู้เล่นสามารถพกพาคลังเกมทั้งหมดไปได้ทุกที่

ร่วมค้นพบผลงานเกมสุดสร้างสรรค์จากทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านโปรแกรม ID@Xbox ได้แล้วที่งาน gamescom asia x Thailand Game Show 2025 แฟน ๆ เกมสามารถลองเล่นและสัมผัสประสบการณ์ทั้งหมดได้ที่ บูธ Xbox (S8) โซน Entertainment ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่วันนี้จนถึง 19 ตุลาคม 2568

