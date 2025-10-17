เกมเมอร์แห่อาลัย! บิดาผู้คืนชีพ "นินจาไกเด็น" จากไปในวัย 58 ปี

"โทโมโนบุ อิตากากิ" หรือที่คอเกมรู้จักในฉายาเฮียแว่นดำ ได้อำลาโลกจากพวกเราไปแล้วพร้อมกับคำสั่งเสียสุดท้าย
นับเป็นข่าวเศร้าสำหรับชาวเกมในช่วงสัปดาห์นี้ เมื่อมีรายงานล่าสุดระบุว่าคุณ "โทโมโนบุ อิตากากิ" (Tomonobu Itagaki) ผู้ให้กำเนิดซีรีส์ Dead or Alive รวมถึงปลุกปั้นแฟรนไชส์ Ninja Gaiden ให้กลับมาโด่งดังนั้น ปัจจุบันตัวเขาได้เสียชีวิตลงแล้วด้วยวัย 58 ปี
โดยที่หน้าเพจเฟซบุ๊คของคุณอิตากากิ ได้มีการโพสต์ข้อความสั่งเสียของเจ้าตัวเอาไว้เป็นภาษาญี่ปุ่นซึ่งพอแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า "แสงชีวิตของผมสุดท้ายก็จางหาย ทันทีที่ข้อความนี้ได้ถูกโพสต์ลงนั่นหมายความว่าเวลานั้นได้มาถึงและผมคงไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้ว"
"ทั้งชีวิตของผมมันคือการต่อสู้อย่างไม่ลดละ ซึ่งผมก็ชนะมันมาได้ตลอด ถึงแม้ว่าตัวผมจะเคยสร้างปัญหาไว้มากมาย แต่ผมก็ภาคภูมิใจที่ได้ต่อสู้ยึดมั่นในการตัดสินใจจนวินาทีสุดท้าย ผมไม่รู้สึกเสียดายเลย ทว่ามันก็มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมแอบเศร้านั่นคือผมไม่สามารถส่งมอบผลงานเกมใหม่แก่แฟนๆได้ทัน ผมต้องขอโทษด้วย เรื่องมันก็เป็นเช่นนั้นแล" อิตากากิ กล่าว
สำหรับ "โทโมโนบุ อิตากากิ" ถือเป็นหนึ่งในนักพัฒนาเกมผู้มีลายเซ็นเป็นเอกลักษณ์ชัดเจน ซึ่งในอดีตนั้นเขามีชื่อเสียงโด่งดังอยู่ในระดับเดียวกับ "ฮิเดโอะ โคจิมะ" เลยทีเดียว แต่ด้วยความมั่นใจไม่ยอมใครจึงทำให้เจ้าตัวมีปัญหากับต้นสังกัดและต้องจากลาบริษัท Tecmo ไปหลังอยู่มานานถึง 16 ปี
ซึ่งบริษัทใหม่ของเจ้าตัวอย่าง Itagaki Games Co., Ltd. ปัจจุบันก็กำลังดำเนินงานสร้างสรรค์โปรเจกต์เกมตัวแรกอยู่ ส่วนเกม Ninja Gaiden 4 ที่กำลังจะออกวางจำหน่ายในวันที่ 21 ตุลาคมนี้ แม้ตัวอิตากากิจะไม่ได้มีส่วนร่วมอะไร แต่อย่างน้อยมันก็เป็นผลงานที่มีเสี้ยวจิตวิญญาณของเขาฝังรากลึกอยู่ภายใน
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
