True dtac 5G x TrueID บุก gamescom asia x Thailand Game Show 17 – 19 ต.ค.68 นี้ ที่ศูนย์สิริกิติ์ฯ

เตรียมพร้อมระเบิดความมันส์ทั่วประเทศ ... ทรู คอร์ปอเรชั่น ชวนคอเกมมารวมตัวที่บูธ True dtac 5G x TrueID ภายในงาน gamescom asia x Thailand Game Show 2025 เสิร์ฟแพ็กใหม่ “PlayCup Combo” ที่ออกแบบมาเพื่อเกมเมอร์โดยเฉพาะ จัดเต็มความคุ้มในแพ็กเดียว ด้วยเน็ต ไม่อั้นสำหรับ 15 เกมดังยอดนิยม รับเน็ต 3GB ในราคาเพียง 179 บาทต่อ 30 วัน สมัครง่ายๆผ่าน True App, TrueMoney หรือกด *900*7740# โทรออก พร้อมปลดปล่อยความสนุกไม่รู้จบ ไปกับ TrueID Game Hub ร่วมเป็นคนไทยกลุ่มแรกที่จะได้ทดลองใช้งานฟีเจอร์ TrueID Game Hub สุดยอดคลังเกมสุดฮิต กว่าหลายร้อยเกม! คอเกมตัวจริงห้ามพลาด! รวมถึงโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก True Online กับ AI Tech Package ใหม่! เน็ตบ้านแรง 1 Gbps/1 Gbps พร้อม AI Network จัดสรรสปีดตามไลฟ์สไตล์ของทุกคนในบ้าน เพียง 799 บ./เดือน รับเร้าเตอร์ 2 ตัว + ซิม 20 GB + VIU Premium และ ส่วนลด 15% เติมเกมบน Gaming Nation ยกขบวนความสนุกมาให้เกมเมอร์ได้มันส์กันตลอด 3 วันเต็ม พร้อมกิจกรรมบนเวที ของรางวัลมากมาย และสิทธิพิเศษเฉพาะในงานเท่านั้น ที่บูธ True dtac 5G x TrueID (C2) ในงาน gamescom asia x Thailand Game Show ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
พบกับเหล่าอินฟลูเอนเซอร์มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ทีม eArena, IamSometimes, Jamezconer, แป้ง ZBing Z., เซียนโอ๊ตโต๊ะ และ ซาโม่คุง
• ครัววุ่นไม่พัก! มาร่วมภารกิจสุดวุ่นวายกับ แป้ง ZBing Z. ในเกม Overcooked 2 ใครที่ชอบความฮา ความป่วน และความมันส์ ห้ามพลาดเด็ดขาด! วันที่ 17 ตุลาคม เวลา 17:00 - 18:00 น. พิเศษ! ลุ้นเป็น 10 ผู้โชคดีถ่ายรูปโพลารอยด์คู่กับ แป้ง zbing z. พร้อมลายเซ็นภายในงาน
• โอกาสใกล้ชิดแบบนี้ ห้ามพลาดเด็ดขาด! กับกิจกรรม Meet & Greet eArena Team วันที่ 18 ตุลาคม เวลา 13:00 - 14:00 น.
• พบกับสองสตรีมเมอร์สุดฮอต อย่าง “เซียนโอ๊ตโต๊ะ” และ “ซาโม่คุง” ที่จะพาคุณท่องโลก Roblox ยอดเกมสุดล้ำแห่งอนาคต วันที่ 18 ตุลาคม เวลา 15:00 - 16:00 น.
• ศึกเดือด Valhalla กำลังลุกเป็นไฟ! ร่วมพิสูจน์ไปกับสองดูโอ้ โปเต้ “Iamsometimes” และ เจมส์ “Jamezconer” วันที่ 19 ตุลาคม เวลา 16:00 - 17:00 น.
• พบกับศึกแห่งศักดิ์ศรีกับฟุตบอลแมตช์หยุดโลก ระหว่าง “ป้อมปืนปลอม” ปะทะเดือด “พี่โหนด” วันที่ 19 ตุลาคม เวลา 16:30 - 17:00 น.
• พร้อม Gimmick สุดสนุกอิ่มท้อง Snack up! Power up! ด้วยของว่างจาก CP และเครื่องดื่มจาก True Coffee ฟรี! ภายในงาน สัมผัสประสบการณ์ความมันส์ขั้นสุด! เล่นเกมจาก Blacknut Cloud Gaming และ CP Gaming ได้อย่างลื่นไหล ผ่านสมาร์ตโฟนประสิทธิภาพแรง iQOO – เล่นมันส์ไม่มีสะดุด!
• พิเศษ! ลงทะเบียนทดลอง TrueID Game Hub Beta Version วันนี้ รับฟรี Free Access 1 เดือนเต็ม (15 ธ.ค. 2025 – 15 ม.ค. 2026) คลิกเลย! https://bit.ly/4oipQO7
ตอกย้ำความเป็น No.1 ของเกมเมอร์ ต้อง True Gaming กับ กิจกรรมสุดพิเศษ ที่บูท ทรู-ดีแทค
• กิจกรรม 5G Super Lane Challenge
สัมผัสประสบการณ์ความแรงระดับสุดกับเน็ตเลนพิเศษเล่นเกมสุดมันส์จาก Blacknut Cloud Gaming แบบลื่นไม่มีสะดุด! พร้อมลุ้นรับของรางวัลพิเศษ และโปรโมชั่นสุดคุ้ม เมื่อเครื่องพร้อมเบอร์กับแพ็กเกจ 5G Super Gamer
• กิจกรรม Pay to Win
แค่ผูกบัญชีกับ True|dtac Pay ภายในงาน รับฟรี! ของพรีเมียมสุดชิค และลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษอีกมากมาย
• กิจกรรม Meet & Greet กับทีม eArena และ EA Boys
ใกล้ชิดกับนักแข่งและอินฟลูเอนเซอร์สุดฮอตจากทีม eArena ถ่ายรูปโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นสุดเอ็กซ์คลูซีฟ!
• ลุ้นรับของรางวัลใหญ่!
ร่วมสนุกกิจกรรมในบูท ลุ้นเป็นเจ้าของ เก้าอี้เกมมิ่ง No.1 True Gaming จาก Secretlab มูลค่า 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
• โปรโมชั่นพิเศษจาก True Online
AI Tech Package ใหม่! เน็ตบ้านแรง 1 Gbps/1 Gbps พร้อม AI Network จัดสรรสปีดตามไลฟ์สไตล์ของทุกคนในบ้าน เพียง 799 บ./เดือน รับเร้าเตอร์ 2 ตัว + ซิม 20 GB + VIU Premium และ ส่วนลด 15% เติมเกมบน Gaming Nation
พบกันได้ที่บูท True–dtac 5G x TrueID หมายเลข C2 ภายในงาน Gamecom Asia x Thailand Game Show 2025 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 17–19 ตุลาคม 2568 นี้เท่านั้น!