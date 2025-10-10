"สิ่งเล็กๆ ในห้วงฝันร้าย III" พร้อมวางจำหน่ายแล้ว!

"สิ่งเล็กๆ ในห้วงฝันร้าย III" (Little Nightmares III) สวมบทบาทเป็นโลว์และอะโลนเพื่อหาทางหลบหนีออกจากก้นหอยแห่งฝันร้าย พร้อมวางจำหน่ายแล้ววันนี้บนคอนโซลและพีซี
ณ "ก้นหอยแห่งฝันร้าย" โลกที่เต็มไปด้วยการหลอกลวงและภยันตรายซึ่งตั้งอยู่ภายในดินแดนไร้จุดหมาย "สิ่งเล็กๆ ในห้วงฝันร้าย III" ให้ผู้เล่นสวมบทบาทเป็นโลว์และอะโลน เด็กสองคนที่ต้องร่วมมือกันหาทางหนีออกมาให้ได้ โลว์เป็นเด็กชายสวมหน้ากากในชุดผ้าคลุมสีน้ำเงิน ส่วนอะโลน เพื่อนรักของเขา เป็นเด็กหญิงถักผมเปียในชุดสีเขียว ทั้งสองต่างมีไอเทมประจำตัวซึ่งจะช่วยให้พวกเขากำจัดภัยคุกคามและไขปริศนาที่เข้ามาขวางทางออกของพวกเขา เกมนี้เปิดโอกาสให้เล่นโหมด Co-op ออนไลน์เป็นครั้งแรกในแฟรนไชส์ ทั้งยังมาพร้อมกับ Friend’s Pass ที่ช่วยให้ผู้เล่นสามารถเชิญเพื่อนมาร่วมกันหาทางออกจากก้นหอยแห่งฝันร้ายด้วยกัน
สิทธิพิเศษสำหรับผู้สั่งซื้อเกมรูปแบบแผ่นในระยะ Early Purchase
ผู้สั่งซื้อเกมรูปแบบแผ่นล่วงหน้าจะได้เป็นเจ้าของถุงเท้า "Solemates" สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ออกแบบตามโลว์และอะโลน สมบูรณ์แบบด้วยมือติดแม่เหล็ก ช่วยให้ทั้งสองคนไม่ต้องพลัดพรากจากกัน* โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากร้านค้าปลีกในพื้นที่ของท่าน
*ของกำนัลมีจำนวนจำกัด
"สิ่งเล็กๆ ในห้วงฝันร้าย III" ยังมีชุดสินค้าแบบ Deluxe Edition ที่มาพร้อมกับเนื้อหาเพิ่มเติม รวมถึง - Expansion Pass "ความลับแห่งก้นหอย" ซึ่งเพิ่มตอนให้ออกสำรวจถึงสองตอน โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในภายหลัง ตลอดจนชุดเครื่องแต่งกายสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่แฟนเกมจะต้องดูออกว่าเป็นตัวละครใด ณ วันวางจำหน่าย
นอกจากนี้ "สิ่งเล็กๆ ในห้วงฝันร้าย Enhanced Edition" ได้เปิดตัวพร้อมกันวันนี้บน PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S และ PC ผ่านทาง Steam
สิ่งเล็กๆ ในห้วงฝันร้าย Enhanced Edition มาพร้อมความละเอียดที่สูงขึ้น การปรับปรุงกราฟิกด้วยระบบแสงแบบปริมาตรและเพิ่มอนุภาคให้สมจริงมากขึ้น การตกกระทบของแสงเงา (ray tracing) ที่มีภาพสะท้อนพื้นผิวแบบเรียลไทม์ และเล่นเกมได้ลื่นไหลยิ่งขึ้นด้วยอัตราเฟรม 60 FPS ทั้งหมดนี้ออกแบบมาให้ผู้เล่นได้ดื่มด่ำไปกับโลกที่มีเพียงไฟแช็กคู่ใจเพื่อต่อสู้กับเงามืด อีกทั้งเกมเพลย์ยังได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นโดยมีตัวช่วยเพิ่มเติมที่ทำให้ความก้าวหน้าในเกมราบรื่นขึ้น
"สิ่งเล็กๆ ในห้วงฝันร้าย III" พร้อมวางจำหน่ายบน PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One และ PC (Steam) ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bandainamcoent.asia/ และช่องทางโซเชียลมีเดิยทั้ง Facebook, Instagram, X, TikTok, LINE และ YouTube
