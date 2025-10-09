ยูบิซอฟต์ สั่งเบรก AC ภาคใหม่ หวั่นตัวเอกทาสผิวคล้ำทำพิษ

โปรเจกต์ Assassin's Creed ยุคหลังสงครามกลางเมืองสหรัฐฯ ถูกค่ายปัดตกไปเรียบร้อยเหตุเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและกลัวซ้ำรอย "ยาสุเกะ"
เว็บไซต์ Game File ออกมารายงานข่าวระบุทางค่าย ยูบิซอฟต์ ได้ตัดสินใจล้มเลิกแผนการพัฒนาเกม Assassin's Creed ภาคต่อไปที่บอกเล่าเหตุการณ์ช่วงหลังสงครามกลางเมืองอเมริกาลงไปแล้วเมื่อปีกลาย เหตุเพราะว่ามันมีเนื้อหาทางการเมืองมากเกินไป รวมถึงกลัวว่าตัวละครเอกผิวสีคนใหม่จะจุดชนวนทำให้เกิดดราม่าร้อนแรงขึ้นอีกครั้ง
ตามข้อมูลที่หลุดมา ตัวเกมมือสังหารที่ไม่ได้ไปต่อนี้จะเล่าเรื่องราวใน ยุคสมัยการบูรณะ (Reconstruction Era) ช่วงระหว่างปีค.ศ.1865 - 1877 อันถือเป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองในประเทศสหรัฐฯ เพราะมีการประกาศเลิกทาสเพื่อให้ทาสหรือกลุ่มคนผิวสีมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกับคนผิวขาว
โดยตัวละครเอกของเกมนั้นเป็นชายผิวสีที่ในอดีตเคยตกเป็นทาสรับใช้มาก่อน และชีวิตภายหลังได้รับอิสรภาพเขาก็ได้มาเข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกแห่งภราดรมือสังหาร ผู้ต้องออกเดินทางมุ่งสู่แดนใต้ในภารกิจหยุดยั้งสมาคมลับ "คู คลักซ์ แคลน" (Ku Klux Klan) หรือกลุ่มชาตินิยมคนผิวขาวที่มีความคิดขวาจัดแบบสุดโต่ง
ฟังดูจากพล็อตเรื่องเนื้อหาของเกมแล้ว คงเข้าใจได้ว่าเหตุใดทางยูบิซอฟต์ถึงหวั่นวิตกกลัวกระแสด้านลบที่จะตามมาภายหลัง แต่สิ่งที่หลายคนไม่เข้าใจนั่นคือทำไมเวลาเป็นเนื้อเรื่องตีมฝั่งตะวันตกพวกเขากลับเกรงใจ ผิดกับฝั่งเอเชียตะวันออกที่พร้อมเหยียบมิดกล้าฝืนคลื่นลมแบบสุดซอย
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
thegamer
