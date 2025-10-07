Urnique Studio พร้อมโชว์ 4 เกมไทย จัดเต็มในงาน gamescom asia x Thailand Game Show 2025

Urnique Studio สตูดิโอเกมอินดี้จากประเทศไทย ผู้สร้าง Timelie เกมรางวัลระดับนานาชาติ ประกาศเข้าร่วมงาน gamescom asia x Thailand Game Show 2025 พร้อมจัดแสดงผลงานผ่าน 1 บูธหลักและ 2 บูธพิเศษครอบคลุมโซน Business area และ Entertainment area โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมและสื่อมวลชนได้สัมผัสประสบการณ์เกมล่าสุดจากทีมอินดี้ไทย
ภายในงานผู้เข้าร่วมจะได้ทดลองเล่นเกมหลากหลายผลงาน ไม่ว่าจะเป็น Timelie เกมอินดี้ไทยเจ้าของรางวัลระดับนานาชาติ, เดโมของ Slap ‘em UP! ปาร์ตี้การ์ดเกมสลาฟที่หยิบกติกาคลาสสิกมาปรับโฉมใหม่, Guardian Tactics: Deck of the Chosen เกมกลยุทธ์การ์ดที่เข้มข้น และ KUUKIYOMI: Consider It World – Thailand Ver. ที่จะเปิดให้เล่นเดโมครั้งแรกของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม พบปะพูดคุยกับทีมผู้พัฒนา, สาธิตการเล่นสดจากผู้พัฒนา และกิจกรรมแจกของรางวัลพิเศษจาก KUUKIYOMI อีกด้วย
3 บูธ 3 สไตล์ จาก Urnique Studio พร้อมให้ทุกคนได้สัมผัสในงานครั้งนี้ ดังนี้:
(1) บูธหลัก Urnique Studio (Business Area)
หมายเลขบูธ: C06
สถานที่: ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, Plenary Hall ชั้น 1
วัน เวลา: 16-17 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00 - 18.00 น.
ไฮไลต์:
- สาธิตการเล่นสดจากทีมผู้พัฒนากับเกม Timelie และ 3 เกมเดโม Slap ‘em UP!, Guardian Tactics: Deck of the Chosen และ KUUKIYOMI: Consider It World – Thailand Ver.
- พบปะ พูดคุยกับผู้บริหารและทีมผู้พัฒนาโดยตรง
- เปิดมุมมอง วิสัยทัศน์ และไอเดียของ 2 โปรเจกต์ใหม่ที่ยังไม่ถูกเปิดตัว
(2) บูธ Thai Playvilion (Business Area)
หมายเลขบูธ: B11
สถานที่: ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, Plenary Hall, ชั้น 1
วัน เวลา: 16-17 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00 - 18.00 น.
ไฮไลต์:
- ทดลองเล่นเกมเดโม Slap ‘em UP! และ KUUKIYOMI: Consider It World – Thailand Ver. ครั้งแรกของประเทศไทย
- พบปะ พูดคุยกับทีมผู้พัฒนาโดยตรง
(3) บูธ Thailand Pavilion (Entertainment Area)
หมายเลขบูธ: A3
สถานที่: ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, Exhibition Hall 2-4, G Floor
วัน เวลา: 17-19 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00 - 19.00 น.
ไฮไลต์:
- ทดลองเล่น KUUKIYOMI: Consider It World – Thailand Ver. ครั้งแรกของประเทศไทย
- กิจกรรมสุดพิเศษ พร้อมของที่ระลึกจาก KUUKIYOMI: Consider It World – Thailand Ver.
โดยการเข้าร่วม gamescom asia x Thailand Game Show 2025 ในครั้งนี้คือโอกาสให้ทาง Urnique Studio ได้ใกล้ชิดกับผู้เล่นและคอมมูนิตี้มากยิ่งขึ้น โดยทุกบูธจะเปิดให้ทดลองเล่นอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชน ผู้เล่นทั่วไป หรือแม้แต่นักธุรกิจที่สนใจ ซึ่งทุกฟีดแบคที่ได้รับจะกลายเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาและต่อยอดเกมของเราให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารวงการเกมครับ*