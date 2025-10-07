อนิเมะ "กันดั้มเลือดเหล็ก" เผยคีย์วิชชวลพร้อมจัดอีเวนท์ครบรอบ 10 ปี

อนิเมะ "Mobile Suit Gundam Iron-Blooded Orphans" เผยคีย์วิชชวลฉลองครบรอบ 10 ปี พร้อมเผยตัวอย่างใหม่ของภาค Urdr Hunt ที่จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ที่ญี่ปุ่น 31 ตุลาคมนี้ พร้อมประกาศจัดอีเวนท์ในปี 2026
บัญชี X ทางการของ Mobile Suit Gundam Iron-Blooded Orphans ได้เปิดเผยข้อมูลใหม่เพื่อฉลองครบรอบ 10 ปีของซีรีส์ โดยปล่อยคีย์วิชชวลพร้อมตัวอย่างอนิเมะตอนสั้น "Interlude" ที่จะดำเนินเรื่องอยู่ในช่วงระหว่างซีซันแรกและซีซันที่สอง ซึ่งจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์อนิเมะมูฟวี่ "Mobile Suit Gundam Iron-Blooded Orphans Urdr Hunt"
นอกจากนี้ ยังได้ประกาศรายละเอียดอีเวนท์ฉลองครบรอบ 10 ปีในชื่อ "Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans 10th Anniversary Event - Tekka No Matsuri" จัดขึ้นที่ TACHIKAWA STAGE GARDEN ในโตเกียว ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2026 โดยมีเหล่านักพากย์จาก Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans ได้แก่ ยูกะ เทราซากิ ผู้ให้เสียงคูเดเลีย ไอนะ เบิร์นสไตน์ และ เคนโกะ คาวานิชิ ผู้ให้เสียงมิคาซึกิ ออกัสตัส จะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งในกิจกรรมฉลองครบรอบพิเศษ สำหรับแฟน ๆ สามารถติดตามรายละเอียดการจองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ https://www.gundam.info/
Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans ฉายครั้งแรกในปี 2015 ตามมาด้วยซีซั่นที่สองใน ปี 2016 สามารถรับชมได้ทางช่อง Youtube ของ GundamInfo และ DEXclub
