Team Falcons กวาดแชมป์สองโหมดศึก Free Fire World Series SEA 2025 Fall

ปิดฉากการแข่งขัน Free Fire World Series (FFWS) Southeast Asia 2025 Fall เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา Team Falcons จากประเทศไทย คว้าชัยชนะด้วย Booyah! สุดเด็ดขาด ด้วยคะแนนรวมสูงสุดหลังจากการดวล Battle Royale หลายรอบ พร้อมผงาดคว้าแชมป์ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หลังสิ้นสุดการแข่งขัน รายการ FFWS SEA 2025 Fall (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) FFWS BR (บราซิล) และ FFWS LATAM (ลาตินอเมริกา) ล่าสุดฟีฟายได้ประกาศความร่วมมือสุดยิ่งใหญ่กับอนิเมชั่นระดับตำนานของประเทศญี่ปุ่นอย่าง Digimon Adventure ซึ่งจะเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยจะนำเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของดิจิมอนแอดเวนเจอร์ซีซั่นแรก เข้าสู่โลกของฟีฟายอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่เชื่อมโยงเหล่านักผจญภัยทุกวัย พร้อมเฉลิมฉลองจิตวิญญาณแห่ง "ความกล้าหาญและมิตรภาพ" ที่ไม่มีวันเสื่อมคลาย!
FFWS Southeast Asia 2025 Fall ถือเป็นการแข่งขันระดับภูมิภาคครั้งสุดท้าย ก่อนที่ทุกสายตาจะจับจ้องไปที่ FFWS Global Finals ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 15 พฤศจิกายน การแข่งขันระดับนานาชาติครั้งนี้จะต้อนรับ 18 ทีม Free Fire ที่แข็งแกร่งที่สุดจากทั่วโลก มาชิงชัยเพื่อคว้าเงินรางวัลรวมกว่า 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยทีมแชมป์จะได้รับส่วนแบ่งก้อนใหญ่ไปครอง
ไฮไลต์จาก FFWS Southeast Asia 2025 Fall
สรุปผล Battle Royale
ปิดฉากการแข่งขัน FFWS Southeast Asia 2025 Fall โดยผลตารางคะแนนรวมของ Battle Royale รอบสุดท้าย มีดังนี้:
1. Team Falcons (Thailand)
2. Heavy (Vietnam)
3. Buriram United Esports (Thailand)
4. RRQ Kazu (Indonesia)
5. EVOS Divine (Indonesia)
6. GOW Esports (Vietnam)
7. All Gamers Global (Thailand)
8. P Esports (Vietnam)
9. WAG (Vietnam)
10. Bigetron by Vitality (Indonesia)
11. ONIC (Indonesia)
12. Twisted Minds (Thailand)
8 ทีมอันดับสูงสุด ร่วมกับ EVOS Divine จะได้ผ่านเข้าสู่รอบ Global Finals ไปดวลกับอีก 9 ทีมจากบราซิล ลาตินอเมริกา บังกลาเทศ ปากีสถาน และตะวันออกกลาง & แอฟริกา
สรุปผล Clash Squad
ในโหมด Clash Squad ทีม Team Falcons จากประเทศไทย โชว์ฟอร์มเหนือชั้น ชนะรวดในรอบชิงจากสายบน และปิดจบไปด้วยคะแนน 3-1 เอาชนะทีม Twisted Minds จากประเทศไทยไปได้
FLCN.KERORO และ FLCN.ONFIRE จากทีม Team Falcons ได้รับรางวัล Finals MVP จากผลงานยอดเยี่ยมในโหมด Battle Royale และ Clash Squad ตามลำดับ
FFWS Southeast Asia 2025 Fall ยังคงได้รับการสนับสนุนจาก Red Bull อย่างต่อเนื่อง ในฐานะพันธมิตรเครื่องดื่มชูกำลังอย่างเป็นทางการ ทั้งฤดูกาล Spring และ Fall 2025 โดยภายใต้ความร่วมมือนี้จะมีการนำเสนอคอนเทนต์ในเกม Free Fire x Red Bull และของรางวัลลิมิเต็ดสุดพิเศษภายในปีนี้
รับชมความมันส์ของ FFWS Southeast Asia 2025 Fall ย้อนหลังได้ทาง YouTube รวมถึง Facebook และ TikTok ติดตามช่องทางทางการของ Free Fire เพื่ออัปเดตความเคลื่อนไหวสุดตื่นเต้นได้ที่:
- Website: Garena Free Fire
- YouTube: Free Fire Esports TH
- Facebook: Free Fire Esports TH
- Instagram: Free Fire Esports TH
- TikTok: FreeFireEsportsTH
สามารถดาวน์โหลด Free Fire ได้ ทาง Apple iOS App และ Google Play
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*