VALORANT เผยโฉมเอเจนท์ใหม่ VETO ผู้ปฏิเสธทุกเทคโนโลยี

Riot Games เผยโฉม Veto เอเจนท์คนใหม่ล่าสุดใน VALORANT ผู้บังคับใช้กฎเหล็กจากเซเนกัล มาพร้อมพลัง "ลบล้าง" เปลี่ยนทุกแมตช์ให้เหลือเพียงการต่อสู้ด้วยทักษะและความแม่นยำล้วน ๆ เตรียมอัปเดตในวันที่ 7 ตุลาคมนี้
Veto: Sentinel สายกล้าชน ที่ถือกำเนิดจากดีเอ็นเอกลายพันธุ์
Veto เกิดจากพลังการกลายพันธุ์อันทรงพลังที่ทำให้เขาสามารถต่อต้านทุกเทคโนโลยีและพลังเหนือธรรมชาติได้ โดย Riot Games อธิบายว่าเขาออกแบบมาเพื่อ “ท้าทายรูปแบบการเล่นที่พึ่งพาสกิลมากเกินไป” และมอบโอกาสให้ผู้เล่นสามารถยืนหยัดบนแนวป้องกันได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น
นิโคลัส สมิธ นักออกแบบเกมของ VALORANT กล่าวถึงแนวคิดของ Veto ว่า “Veto ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมสามารถยืนรับได้อย่างมั่นคงมากขึ้น โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ฝ่ายบุกใช้สกิลหนัก เขามีเครื่องมือเฉพาะตัวที่ช่วยให้ผู้เล่นควบคุมพื้นที่และป้องกันไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เขาคือ Sentinel ที่กล้าเผชิญหน้าและเล่นอย่างมั่นใจ แม้ในจังหวะที่สถานการณ์ตึงสุดขีดก็ตาม”
ทักษะความสามารถของ Veto
Chokehold ขว้างเศษสารกลายพันธุ์สร้างกับดักที่ยึดข้าศึกไว้กับที่ ศัตรูที่ติดกับจะถูก Deafen และ Decay แต่สามารถยิงทำลายได้ก่อนแอคทีฟ
Crosscut วางวอร์เท็กซ์ลงบนพื้น แล้ว รีแอคทีฟ เพื่อเทเลพอร์ตกลับมายังตำแหน่งนั้น สามารถเก็บกลับมาวางใหม่ได้ระหว่าง Buy Phase
Interceptor วางอุปกรณ์สกัดกั้นที่สามารถทำลายยูทิลิตี้ทุกชนิดที่กระเด้งหรือต้องโดนทำลายด้วยกระสุนได้ ศัตรูสามารถยิงทำลายได้
Evolution (อัลติเมท) กลายร่างเต็มขั้น ได้รับพลังเพิ่มความเร็วโจมตีและฟื้นฟูพลังชีวิต พร้อม ภูมิคุ้มกันต่อทุกดีบัฟและความเสียหายจากสกิล ทั้งหมด ยกเว้นกระสุนและอาวุธลักษณะยิง
นิโคลัส อธิบายเพิ่มเติมว่า “เวลาศัตรูเห็นว่า Veto เปิดอัลติเมท มันจะเปลี่ยนวิธีที่พวกเขาเข้าปะทะทันที เพราะเขาไม่สามารถถูกหยุดได้ด้วยสกิลใด ๆ ต้องอาศัยความแม่นยำล้วน ๆ เพื่อโค่นเขา”
Veto มาพร้อม Battle Gear พิเศษ เช่น Gun Buddy "Mutagenesis", การ์ดผู้เล่น "The Deep End" และอาวุธ Sidearm Sheriff รุ่น "Enforcer" ให้สะสมในเกม
เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเอเจนท์ที่นิยามคำว่า "เล่นจริง ยิงจริง" และพบกับประสบการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนสนามรบของ VALORANT ไปตลอดกาล ในวันที่ 7 ตุลาคมนี้
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*