Capcom เผย 7 ไฮไลท์เด็ดในงาน gamescom asia x Thailand Game Show 2025

Capcom ประกาศเกมเพิ่มเติมที่จะมีให้เล่นในงาน gamescom asia x Thailand Game Show 2025 พร้อมรายละเอียดกิจกรรมบนเวที, แขกรับเชิญพิเศษ, กิจกรรมสำหรับคอมมูนิตี และบูธจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการ
1. Mega Man Star Force Legacy Collection เข้าร่วมขบวนเกม
Capcom ยินดีที่ได้ประกาศยืนยันว่าเกม Mega Man Star Force Legacy Collection ซึ่งประกาศไปก่อนหน้านี้จะเข้าร่วมขบวนมาเป็นหนึ่งในเกมที่มีให้เล่นในงานด้วย โดยผู้เข้าร่วมงานจะได้มีโอกาสสัมผัสกับเดโมของคอลเล็กชันที่หลายคนหลงรักอันประกอบไปด้วยทั้งหมด 7 เกมในซีรีส์ Mega Man Star Force ด้วยรูปแบบรีมาสเตอร์เป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2. เวทีหลัก: Capcom ภูมิใจเสนอ Onimusha: Way of the Sword & Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection พร้อมผู้พัฒนาเกม
บนเวทีหลักในช่วงของ Capcom ประจำวันเสาร์จะประกอบไปด้วยสองช่วงแยกกัน โดยจะมีสมาชิกทีมพัฒนาเกมอย่าง คุณ Ryozo Tsujimoto ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายอำนวยการผลิต (Executive Producer) ของ Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection จะมานำเสนอภาคล่าสุดของซีรีส์ RPG ที่หลายคนหลงรักและข้อมูลอื่น ๆ ของซีรีส์ Monster Hunter ส่วนอีกช่วงหนึ่ง คุณ Kadowaki Akihito ผู้อำนวยการผลิต (Producer) และคุณ Satoru Nihei ผู้กำกับของ Onimusha: Way of the Sword จะมานำเสนอบางส่วนของเกมเพลย์ในเกมแอ็กชันเชิงดาบที่จะมาให้เล่นกันเร็ว ๆ นี้ สามารถรับชมผ่านออนไลน์ที่ YouTube: Thailand Game Show
3. เวทีหลัก: ช่วงเล่นเกม Resident Evil Requiem & PRAGMATA ไปกับ ‘Gssspotted’
Capcom จะต้อนรับ YouTuber ชื่อดังประจำประเทศไทยอย่าง Gssspotted มาสู่รายการของ Capcom บนเวทีหลักประจำวันอาทิตย์ด้วยเช่นกัน โดย Gssspotted จะมาขึ้นเวทีและเล่นเดโมตัวล่าสุดของ Resident Evil Requiem และ PRAGMATA เพื่อให้ผู้ชมได้พบกับความบันเทิงล่าสุดของเกมที่จะวางจำหน่าย และในฐานะที่เขาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายเกมชื่อดังในไทย คอยมาพบกับความประทับใจและความกระตือรือร้นที่เขามีตอเกมทั้งสองได้ผ่านการเล่นเดโมสด ๆ บนเวทีและปฏิกิริยาสุดสนุกกันแบบสด ๆ เช่นกัน
4. เวทีหลัก ‘Zone Zean Game’: แขกรับเชิญแห่ง Street Fighter 6 ผู้อำนวยการผลิต Shuhei Matsumoto และผู้กำกับ Takayuki Nakayama
ในงาน Thailand Game Show ประจำปีนี้ เวที Zone Zean Game กลับมาอีกครั้งในฐานะสนามแข่งระดับสุดยอดของเกมเมอร์สายแข่งขัน โดยมี Street Fighter 6 ที่จะมาเป็นศูนย์กลางของการแข่งขันครั้งนี้ พบกับผู้อำนวยการผลิตของ Street Fighter 6 คุณ Shuhei Matsumoto และผู้กำกับ คุณ Takayuki Nakayama กันได้บนเวที ก่อนที่การแข่งขันจะทวีความดุเดือดขึ้นเมื่อตอนที่ผู้เล่นระดับท็อป 16 ที่ฝ่าฟันผ่านกันเข้ามาจากรอบออนไลน์เพื่อมาห้ำหั่นกันและเผชิญหน้ากับโปรเพลเยอร์แห่ง Street Fighter 6 อย่าง Ho Kun ‘Xian’ พร้อมเงินรางวัลรวม 30,000 บาท และจะทำให้ทุกแมตช์นั้นมีความเสี่ยงสูงและจะเป็นประสบการณ์สุดดุเดือดของแฟน ๆ และผู้เข้าแข่งขันไม่แพ้กัน
5. ถ่ายภาพหมู่คอสเพลย์ 17, 18 และ 19 ตุลาคม – 16:00 น. ทุกวัน
Capcom จะจัดงานรวมตัวของคอสเพลเยอร์ขนาดใหญ่ในบูธ โดยรอต้อนรับแฟน ๆ ที่แต่งกายเป็นตัวละครจากจักรวาลของ Capcom ทุกวันของงานเวลา 16:00 น. โดยขอเชิญคอสเพลเยอร์มารวมตัวกัน ณ บริเวณภาพวาดพิเศษเพื่อร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก กิจกรรมนี้จะให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และแบ่งปันความหลงใหลที่มีไปด้วยกัน ซึ่งภาพถ่ายที่ระลึกนี้จะเผยแพร่บนช่องทางโซเชียลมีเดียของ Capcom SEA เพื่อเปิดโอกาสให้แฟน ๆ ได้ปรากฏตัวทั่วโลก
ภาพวาดบนกำแพงพิเศษจะวาดโดยนักวาดมือฉมัง Ryuta Fuse (@chameleonrock) และถือเป็นภาพที่ต้องชมสำหรับผู้มาเยี่ยมบูธ Capcom
6. เอ็มซีประจำบูธ: ‘YUKI’
เพื่อกระตุ้นให้แฟน ๆ มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง บูธ Capcom จะมีเอ็มซีผู้มากความสามารถประจำประเทศไทยอย่าง YUKI ที่จะมาคอยแนะนำผู้เยี่ยมชมบูธของ Capcom ให้ได้รู้จักสิ่งน่าสนใจต่าง ๆ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมกับผู้ชมตลอดงาน
7. บูธจำหน่ายสินค้าทางการ
ผู้เยี่ยมชมจะได้พบกับสินค้าสุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก Capcom ให้ได้เลือกซื้อในบูธอย่างเป็นทางการ และจะมีสินค้ารุ่นจำกัดจำนวนมากมายวางจำหน่าย ทำให้นี่เป็นโอกาสอันดีที่แฟน ๆ จะได้ของที่ระลึกติดไม้ติดมือกลับไปบ้าน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและอัปเดต โปรดติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียทางการของ Capcom SEA:
Facebook หน้าเฉพาะสำหรับงาน: bit.ly/GCAxTGSEventsPage
Facebook (ประเทศไทย): https://www.facebook.com/capcomth
Facebook (SEA): https://www.facebook.com/capcomsg
Instagram: https://www.instagram.com/capcomsg
TikTok: https://www.tiktok.com/@capcomsg
