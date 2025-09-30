โซนี่ เปิดตัวหนังสือย้อนรอย 30 ปี "เพลย์สเตชัน"

หนังสือปกแข็งเล่มหนา 400 หน้า ที่บันทึกเรื่องราวจุดกำเนิดพร้อมภาพประกอบรวมงานดีไซน์ต้นแบบสำหรับแฟนบอยตัวจริง!
บริษัท Sony Interactive Entertainment ออกมาประกาศเตรียมวางจำหน่าย PlayStation: The First 30 Years หนังสือภาพโฟโต้บุ๊คที่เก็บรักษาทุกความทรงจำตลอดสามทศวรรษที่ผ่านมา โดยมันมีกำหนดขายในช่วงฤดูใบไม้ผลิ (มี.ค.-พ.ค.) ปี 2026
หนังสือเล่มนี้มีความหนาถึง 400 หน้า ซึ่งภายในจะรวบรวมเรื่องราวประวัติและนวัตกรรมต่างๆที่ โซนี่ ได้เคยคิดค้นนำเสนอเพื่อปฏิวัติวงการเกม มีทั้งภาพร่างคอนเซปต์ ผลงานต้นแบบ R&D ไปจนถึงโมเดลที่อยู่ในระหว่างพัฒนาของเครื่องเล่นเกมคอนโซลและคอนโทรลเลอร์ตั้งแต่สมัย PS1 รุ่นแรกยันรุ่นล่าสุด PS5 ที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อน
ในนั้นจะมีภาพถ่ายผลงานของวิศวกรและนักออกแบบคนสำคัญแต่ละยุคสมัยของเพลย์สเตชัน ไม่ว่าจะเป็นคุณ Ken Kutaragi, Teiyu Goto และ Yujin Morisawa โดยทาง โซนี่ มีแผนขายแยกออกเป็นสองชุดด้วยกัน ได้แก่ ชุดปกติ Standard Edition มีแค่ตัวเล่มหนังสือเพียวๆ สนนราคา 125 ดอลลาร์หรือประมาณสี่พันบาท กับชุดพิเศษ Deluxe Edition ผลิตจำนวนจำกัด 1,994 ชุดที่มาพร้อมกับกล่องจัดเก็บแถมใช้เทคนิคเข้าเล่มแบบสันเปิด สนนราคา 325 ดอลลาร์หรือราวๆหนึ่งหมื่นบาท
ซึ่งนอกเหนือจากหนังสือฉลองครบรอบ 30 ปีแล้ว ใครที่ชื่นชอบสวมใส่รองเท้าผ้าใบในเดือนตุลาคมนี้ทาง โซนี่ ก็เตรียมคอลแลปส์กับแบรนด์รองเท้าชื่อดังเพื่อออกคอลเลคชันสินค้าตัวใหม่ในชื่อ PlayStation x Reebok ไลน์รองเท้าสีเทาที่ประทับตราโลโก้ เพลย์สเตชัน สุดคลาสสิคให้แฟนๆได้จับจ่ายกัน
