"Microsoft Flight Simulator 2024" พร้อมเหินฟ้าบน PS5 วันที่ 8 ธ.ค.นี้

Asobo Studio ร่วมกับ Xbox Game Studios ประกาศเปิดตัว "Microsoft Flight Simulator 2024" เกมจำลองการบินสุดสมจริงบน PlayStation 5 พร้อมวางจำหน่ายในวันที่ 8 ธันวาคมนี้
ครั้งแรกที่ชาว PlayStation จะได้สัมผัสประสบการณ์การบินสมจริงที่สุดในโลก เตรียมทดสอบทักษะการบินใน Microsoft Flight Simulator 2024 ที่มาพร้อมกับไฮไลต์มากมาย ไม่ว่าจะเป็น
• เครื่องบินกว่า 125 ลำ ที่เก็บรายละเอียดสมจริงได้อย่างน่าทึ่ง สนามบินและรันเวย์กว่า 40,000 แห่ง, สนามบินร่อนกว่า 2,000 แห่ง และ ลานจอดเฮลิคอปเตอร์กว่า 80,000 แห่ง เรียกได้ว่าโลกทั้งใบอยู่ใต้ปีกของคุณแล้ว
• สวมบทบาทนักบินในหลากหลายอาชีพ ในโหมด Career System ครั้งแรก ให้ผู้เล่นสวมบทนักบินในอาชีพสุดท้าทาย ไม่ว่าจะเป็นนักดับเพลิง นักค้นหาและกู้ภัย ผู้ที่ทำงานก่อสร้างบนที่สูง การบินเพื่อการเกษตร และอื่น ๆ อีกมากมาย
• ประสบการณ์การเล่นที่หลากหลาย เช่น การลงจอดสุดหิน การแข่งขันแรลลี่ ภารกิจบินต่ำ โหมด World Photographer และ Challenge League ใหม่ล่าสุด
• ครั้งแรกกับการบินทะลุกำแพงเสียง ด้วยเครื่องบินพลเรือนความเร็วเหนือเสียงลำแรกของอเมริกาอย่าง Boom Supersonic's demonstrator XB-1
• พิเศษเฉพาะบน PlayStation 5 สัมผัสประสบการณ์การควบคุมที่สมจริงยิ่งขึ้นด้วยฟีเจอร์ DualSense controller ไม่ว่าจะเป็น Adaptive Triggers ที่ตอบสนองต่อความเร็ว, ประเภทพื้นผิว และแรงต้านทาน หรือ Controller Speaker ที่จะทำให้ผู้เล่นได้ยินเสียงการสื่อสารจากหอควบคุมการจราจรทางอากาศอย่างใกล้ชิด
พิเศษสำหรับเกมเมอร์ที่สั่งจองล่วงหน้าในเวอร์ชัน Deluxe, Premium Deluxe หรือ Aviator Editions จะได้รับสิทธิ์ Early Access เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2568 พร้อมรับเครื่องบินในตำนานอย่าง Northrop T38-A Talon ไปขับฟรี ๆ
"Microsoft Flight Simulator 2024" จะวางจำหน่ายบน PlayStation 5 ในวันที่ 8 ธันวาคมนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ PlayStation Blog
